Hausse de salaire en 2026 : Tu risques d'être (très) déçu cette année et voici pourquoi

Le prix du panier d'épicerie en hausse, les salaires... pas tant.

Des billets de banque canadiens.

Les hausses de salaire au Québec seront un brin moins généreuses en 2026, selon la firme Normandin Beaudry.

Roman Romaniuk | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu espérais une généreuse augmentation de salaire en 2026 pour compenser la hausse du coût de la vie, tu devras te contenter de rêver. Selon une récente enquête nationale menée par la firme Normandin Beaudry, les employeurs du Québec et du Canada offriront des hausses salariales un brin moins généreuses que prévu.

À lire également : Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés

La moyenne à travers le pays s’établit maintenant à seulement 3,0 % de hausse de salaire, soit 0,1 % de moins que ce qui était anticipé l’été dernier. Une tendance à la baisse qui se poursuit depuis trois ans et qui risque de laisser bien des travailleur.se.s sur leur faim.

Au Québec, les données révisées à l’automne 2025 confirment aussi cette descente : le budget moyen d’augmentation salariale passe de 3,2 % à 3,0 %, note Normandin Beaudry.

Le trois quarts des entreprises ne bougent pas

Selon le coup de sonde, 74 % des 400 organisations canadiennes consultées ont choisi de conserver leur budget initial d’augmentations salariales. Parmi les 26 % qui l’ont revu, plus de la moitié l’ont tout simplement réduit.

Concrètement, si ton salaire annuel est de 50 000 $, une augmentation de 3 % te donnera 1 500 $ de plus par année, soit environ 125 $ par mois avant impôts.

« Alors que l’incertitude économique et commerciale continue de façonner le marché canadien, les organisations adoptent une approche prudente et progressive pour leurs budgets d’augmentations salariales » a déclaré par communiqué Anna Potvin, associée et cheffe de pratique, Rémunération, chez Normandin Beaudry.

Les attentes « de plus en plus élevées » en matière de transparence poussent les entreprises « à revoir et à communiquer avec clarté leur expérience employé et leur offre de rémunération globale », ajoute-t-elle.

Seul espoir : environ 42 % des organisations prévoient un budget supplémentaire moyen de 0,8 % de la masse salariale. Ce coussin sert surtout à ajuster les salaires selon le marché, récompenser les meilleurs performant.e.s ou retenir le personnel clé. Mais attention, ce n’est pas automatique : il faut souvent briller pour en profiter.

Les augmentations prévues dans chaque province

Voici les budgets moyens totaux d’augmentation salariale par province pour 2026, après révision :

  • Colombie-Britannique : 3,0 %
  • Alberta : 3,0 %
  • Saskatchewan : 3,0 %
  • Manitoba : 3,0 %
  • Ontario : 3,0 %
  • Québec : 3,0 %
  • Nouveau-Brunswick : 2,9 %
  • Nouvelle-Écosse : 2,9 %
  • Île-du-Prince-Édouard : 3,0 %
  • Terre-Neuve-et-Labrador : 3,0 %
  • Yukon : 2,7 %
  • Territoires du Nord-Ouest : 2,9 %

Bref, 2026 s’annonce comme une année de hausses timides et de budgets serrés. Si tu veux vraiment améliorer ton salaire, mieux vaut miser sur une promotion, un changement d'employeur ou de négocier comme un.e pro.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
augmentation de salairehausse salairepanier d'épiceriesalaire au québecsalaire québec moyen
QuébecCanadaArgent
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Les 10 participants de la nouvelle téléréalité « Hors Réseau : l’expérience » sont annoncés

Ça commence bientôt!

Voici les meilleurs employeurs au Québec selon un nouveau top 15 au Canada en 2026

Si tu veux changer de job, tu sais où regarder! 👀

Relevé 31 au Québec : Tu peux réclamer ton crédit d'impôt pour solidarité

Un document clé pour alléger tes finances! 💰

Avertissements de voyage : 7 destinations touristiques populaires visées par le Canada

Tu pensais aller au Mexique ou Cuba prochainement, c'est ça? 🥴

Le coiffeur des stars Kevins-Kyle vend sa maison des Laurentides pour 1 149 000$ (PHOTOS)

Juste, wow!

Le pont Jacques-Cartier est complètement fermé dans les deux directions : Voici quoi savoir

Le secteur est à éviter pour un temps indéterminé.

7 changements à savoir pour ta déclaration d'impôt à Revenu Québec en 2026

Plusieurs montants de crédits d'impôt ont été bonifiés. 💸

7 activités entre 0 $ et 20 $ pour profiter de ton week-end à Montréal

À « go », tu sors. GO!

Voici le salaire du nouveau « boss » de la SAAQ, qui est mieux payé que le premier ministre

C'est un emploi moins stable qu'être PM, puisque c'est le 4e patron en 3 ans.

Météo au Québec : Il fera -40 par endroits ce week-end et tu voudras rester au chaud

Le Québec sera l'un des endroits les plus « frettes » au monde! 🥶