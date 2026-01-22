Hausse de salaire en 2026 : Tu risques d'être (très) déçu cette année et voici pourquoi
Le prix du panier d'épicerie en hausse, les salaires... pas tant.
Si tu espérais une généreuse augmentation de salaire en 2026 pour compenser la hausse du coût de la vie, tu devras te contenter de rêver. Selon une récente enquête nationale menée par la firme Normandin Beaudry, les employeurs du Québec et du Canada offriront des hausses salariales un brin moins généreuses que prévu.
À lire également : Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés
La moyenne à travers le pays s’établit maintenant à seulement 3,0 % de hausse de salaire, soit 0,1 % de moins que ce qui était anticipé l’été dernier. Une tendance à la baisse qui se poursuit depuis trois ans et qui risque de laisser bien des travailleur.se.s sur leur faim.
Au Québec, les données révisées à l’automne 2025 confirment aussi cette descente : le budget moyen d’augmentation salariale passe de 3,2 % à 3,0 %, note Normandin Beaudry.
Le trois quarts des entreprises ne bougent pas
Selon le coup de sonde, 74 % des 400 organisations canadiennes consultées ont choisi de conserver leur budget initial d’augmentations salariales. Parmi les 26 % qui l’ont revu, plus de la moitié l’ont tout simplement réduit.
Concrètement, si ton salaire annuel est de 50 000 $, une augmentation de 3 % te donnera 1 500 $ de plus par année, soit environ 125 $ par mois avant impôts.
« Alors que l’incertitude économique et commerciale continue de façonner le marché canadien, les organisations adoptent une approche prudente et progressive pour leurs budgets d’augmentations salariales » a déclaré par communiqué Anna Potvin, associée et cheffe de pratique, Rémunération, chez Normandin Beaudry.
Les attentes « de plus en plus élevées » en matière de transparence poussent les entreprises « à revoir et à communiquer avec clarté leur expérience employé et leur offre de rémunération globale », ajoute-t-elle.
Seul espoir : environ 42 % des organisations prévoient un budget supplémentaire moyen de 0,8 % de la masse salariale. Ce coussin sert surtout à ajuster les salaires selon le marché, récompenser les meilleurs performant.e.s ou retenir le personnel clé. Mais attention, ce n’est pas automatique : il faut souvent briller pour en profiter.
Les augmentations prévues dans chaque province
Voici les budgets moyens totaux d’augmentation salariale par province pour 2026, après révision :
- Colombie-Britannique : 3,0 %
- Alberta : 3,0 %
- Saskatchewan : 3,0 %
- Manitoba : 3,0 %
- Ontario : 3,0 %
- Québec : 3,0 %
- Nouveau-Brunswick : 2,9 %
- Nouvelle-Écosse : 2,9 %
- Île-du-Prince-Édouard : 3,0 %
- Terre-Neuve-et-Labrador : 3,0 %
- Yukon : 2,7 %
- Territoires du Nord-Ouest : 2,9 %
Bref, 2026 s’annonce comme une année de hausses timides et de budgets serrés. Si tu veux vraiment améliorer ton salaire, mieux vaut miser sur une promotion, un changement d'employeur ou de négocier comme un.e pro.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Voici le salaire qu'il te faut pour acheter une maison dans ces 24 villes du Québec en 2026 ›
- Voici le revenu à ne pas dépasser pour éviter de payer de l’impôt au Québec en 2026 ›
- Voici les nouvelles tranches de revenu pour tes impôts de 2026 au Québec ›
- Attends-toi à une moins grosse augmentation de salaire en 2026 et voici pourquoi ›
- Voici le salaire qu’il te faut pour acheter une maison ou un condo à Montréal en 2026 ›
- Augmentation de salaire au Québec en 2026: Voici les secteurs avec les plus grosses hausses ›
- Augmentation de salaire : les 5 emplois avec les plus grosses hausses en 2026 sont révélés ›