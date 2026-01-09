Augmentation de salaire au Québec en 2026: Voici les secteurs avec les plus grosses hausses
Ces domaines offrent les meilleures perspectives de croissance salariale.
Face à l'inflation persistante et à la hausse vertigineuse des dépenses essentielles, comme le logement et l'alimentation, plusieurs travailleuses et travailleurs québécois.e.s cherchent activement à améliorer leur situation financière. Heureusement, certains secteurs d'activité promettent des hausses salariales particulièrement intéressantes pour 2026.
Le cabinet de recrutement Randstad Canada vient de dévoiler son Guide salarial 2026, un document exhaustif qui analyse la rémunération dans plus de 1 000 domaines professionnels à travers le pays, incluant spécifiquement le Québec.
Cette analyse montre que plusieurs postes stratégiques, tant dans la sphère professionnelle que dans la sphère opérationnelle, bénéficieront de révisions salariales substantielles durant l’année à venir. Ces domaines se distinguent notamment par leur caractère essentiel, la forte demande de main-d'œuvre qualifiée et, dans certains cas, une rareté marquée de talents disponibles.
Pour les employé.e.s évoluant dans ces secteurs privilégiés, ce rapport constitue un outil de négociation précieux. Il permet d'évaluer objectivement la valeur marchande de son expertise et de revendiquer une compensation équitable auprès de son employeur.
Découvre les six secteurs qui connaîtront les augmentations salariales les plus significatives en 2026, d'après l'étude de Randstad Canada :
- Ressources humaines
- Technologies de l'information
- Marketing numérique
- Métiers spécialisés
- Ingénierie
- Finances et comptabilité
Ces domaines reflètent les besoins croissants du marché du travail québécois et canadien, où la transformation numérique, les enjeux de gestion du personnel et l'innovation technologique continuent de redéfinir les priorités organisationnelles.
Si tu œuvres dans l'un de ces secteurs, c'est le moment idéal pour entamer une discussion sur ta rémunération avec tes supérieur.e.s ou pour explorer de nouvelles opportunités professionnelles mieux rémunérées.
