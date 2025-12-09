11 items à moins de 30 $ sur Amazon qui font de beaux cadeaux de Noël à la dernière minute
Des cadeaux pour tout le monde!
Quand l’inspiration manque pour gâter ses proches, les échanges de cadeaux ou les petites attentions destinées à tes hôtes, Amazon devient une mine d’or pour dénicher rapidement des trouvailles abordables. Avec Noël qui approche à grands pas, c’est le moment idéal pour compléter tes achats de dernière minute sans te casser la tête.
On a rassemblé une sélection de cadeaux à moins de 30 $ qui s’ajustent à toutes les personnalités : amateur.rice.s de détente, passionné.e.s de mixologie, fans de jeux ou simplement celles et ceux qui apprécient un geste attentionné. De quoi emballer un petit quelque chose qui fera sourire toutes les personnes qui comptent pour toi.
Kit de fumoir à cocktail avec copeaux de bois
Kit de fumoir à cocktail Smlpuame, une idée-cadeau originale à moins de 30 $.
Prix : 29,99 $
Pour surprendre une personne qui aime les cocktails, ce kit de fumoir est un petit cadeau à la fois original et accessible. Il permet d’aromatiser les boissons avec quatre types de copeaux de bois naturels (pomme, chêne, cerise et noix de pécan), créant un effet fumé spectaculaire en quelques secondes. La base en bois de cerisier et la torche incluse facilitent l’utilisation, même pour quelqu’un qui débute. Compact et facile à transporter, le fumoir peut aussi servir pour des aliments comme le fromage ou les desserts. À ce prix, c’est un cadeau ludique et mémorable pour un.e ami.e, ou toute personne qui aime recevoir.
Taie d’oreiller en satin Kitsch
Taie d’oreiller en satin Kitsch rose poudré.
Prix : 25,99 $
Conçue pour offrir le luxe à la maison, la taie d’oreiller en satin Kitsch aide à préserver la beauté des cheveux et de la peau pendant le sommeil. Selon la description du produit, le tissu lisse réduit les frisottis, empêche les cheveux de s’emmêler et prévient la formation des rides grâce à sa texture rafraîchissante. Durable, infroissable et dotée d’une fermeture éclair discrète, la taie d'oreiller apporte une touche chic à la chambre. Décliné en plusieurs teintes, dont rose poudré, champagne, motif blanc et gris, c'est aussi un cadeau parfait pour une personne chère.
Le jeu Devine The Sogne
Devine The Sogne, un jeu de party à offrir sous les 30 $.
Prix : 26,99 $
Si tu cherches un cadeau qui garantit des fous rires instantanés, Devine The Sogne est un choix gagnant. Créé avec l’humoriste Chloée Deblois et Marc-Antoine Bazinet, ce jeu transforme des traductions Google absurdes de chansons populaires en devinettes complètement farfelues. Parfait pour animer une soirée de Noël, un souper entre ami.e.s ou un réveillon familial, le jeu se joue de 2 à 16 personnes et s’apprend en quelques secondes. Compact et facile à transporter, il se glisse facilement dans un bas de Noël ou une valise si tu fêtes ailleurs. Pour moins de 30 $, c’est un cadeau simple qui offre un maximum de plaisir.
Faux ongles à presser Olive & June Instant Mani
Les faux ongles Olive & June Instant Mani sur Amazon.
Prix : 15,63 $
Pour offrir un petit luxe beauté sans te ruiner, ce kit Olive & June est difficile à battre. Il comprend 42 faux ongles en 21 tailles différentes pour un ajustement super naturel, une colle non toxique et tout le matériel nécessaire pour une manucure maison qui dure jusqu’à 14 jours. Leur finition à effet velouté donne un look professionnel sans visite au salon, et chaque ongle se retire facilement. Si tu connais quelqu'un qui aime bien faire ses ongles à la maison, tu sais quoi lui offrir!
Baume à lèvres LANEIGE Lip Glowy
Baume à lèvres LANEIGE Lip Glowy Balm sur Amazon.
Prix : 25,50 $
Idéal pour un cadeau de dernière minute qui fait toujours plaisir (surtout l'hiver) le Lip Glowy Balm de LANEIGE hydrate intensément grâce aux beurres de karité et de murumuru, tout en laissant une brillance douce qui met les lèvres en valeur sans effet collant. Chaque tube offre une légère teinte, et il existe plusieurs parfums : Bonbons sucrés (rose brillant gourmand), Pêche (frais et fruité), Baies (une teinte framboise subtile), Pamplemousse (acidulé et lumineux) ou encore Gomme balloune (douceur sucrée nostalgique). Compact et pratique à transporter, c’est un petit cadeau beauté qui saura plaire à coup sûr pendant la saison froide.
Écouteurs Bluetooth sans fil JBES
Écouteurs Bluetooth JBES blanc, une idée cadeau techno à moins de 30 $.
Prix : 14,98 $
Pour un petit cadeau techno qui fait plaisir sans dépasser ton budget, ces écouteurs Bluetooth offrent une autonomie surprenante pour leur prix, avec jusqu’à 60 heures grâce au boîtier de recharge affichant son niveau sur un écran LED pratique. Leur design léger et confortable convient autant aux appels qu’aux séances d'entraînement, et les quatre micros intégrés réduisent le bruit ambiant pour des conversations plus claires. Résistants aux éclaboussures, ils fonctionnent avec iPhone et Android, et proposent un son stéréo aux basses profondes qui surpasse les attentes pour un modèle à ce prix.
Lampe de lecture rechargeable Glocusent
Lampe de lecture Glocusent compacte et rechargeable sur Amazon.
Prix : 13,99 $
Pour une personne qui adore lire avant de dormir, cette petite lampe fait un cadeau ultra-utile sans dépasser ton budget. Rechargeable et équipée de 26 LED, elle offre cinq couleurs d’ambiance et plusieurs niveaux d’intensité pour un éclairage doux qui respecte les yeux. Son col flexible permet d’orienter la lumière exactement au bon endroit, et le clip rembourré s’attache facilement à un livre, une tablette ou même une tête de lit sans les abîmer. Avec jusqu’à 90 heures d’autonomie selon l’intensité choisie, c’est l’accessoire parfait pour les lectures nocturnes, les voyages, les trajets en transport ou les soirées où on ne veut pas déranger les autres.
Diffuseur d’huiles essentielles Salubrito
Diffuseur d’huiles essentielles Salubrito sur Amazon.
Prix : En rabais à 20,89 $, plutôt que 21,99$
Ce petit diffuseur au look épuré est une option parfaite pour un cadeau relaxant qui reste abordable. Compact, mais efficace, il transforme quelques gouttes d’huile essentielle en une brume douce qui parfume la pièce tout en ajoutant une lumière d’ambiance grâce à ses sept couleurs LED. Son réservoir de 100 ml offre plusieurs heures de diffusion, et il s’arrête automatiquement lorsque l’eau est épuisée, idéal pour un bureau, une chambre ou un coin détente. Avec son bouton pour régler la brume ou l’éclairage, il convient aussi bien aux personnes déjà adeptes d’aromathérapie qu’à celles qui découvrent cet univers. Un petit cadeau zen, esthétique et utile pour traverser l’hiver en douceur.
Lot de douze balles de golf Core Soft Amazon Basics
Lot de douze balles de golf Amazon Basics.
Prix : 23,94 $
Pour quelqu’un qui passe ses week-ends sur le terrain, ce lot de douze balles de golf est un cadeau simple, mais super utile. Leur compression plus faible donne une sensation douce à l’impact tout en offrant une bonne distance et une trajectoire stable, ce qui les rend idéales pour les joueurs et joueuses de tous niveaux. La couleur jaune ultra voyante permet de repérer facilement les balles dans l’herbe, et les repères imprimés aident à s’aligner avec précision lors des putts.
Lot de douze bombes de bain faites à la main
Lot de 12 bombes de bain colorées faites à la main sur Amazon.
Prix : 13,99 $
Ce coffret de douze bombes de bain est un petit cadeau abordable parfait pour Noël, avec des parfums variés, comme pamplemousse, lavande, jasmin ou menthe, et des couleurs éclatantes qui créent une mousse douce et parfumée. Fabriquées à la main avec du sel marin, des huiles essentielles et du beurre de karité, elles laissent la peau souple tout en transformant le bain en un moment de détente luxueux, idéal pour les personnes qui aiment prendre soin d’elles.
Pistolet de massage portable
Un pistolet de massage avec accessoires à moins de 30 $ sur Amazon.
Prix : 29,99 $
Pour un cadeau de Noël de dernière minute qui fait vraiment plaisir, ce petit pistolet de massage rechargeable est une valeur sûre sous les 30 $. Léger et facile à glisser dans un sac, il vient avec six têtes pour cibler différents groupes musculaires et propose dix vitesses pour ajuster l'intensité selon les besoins. Son format compact permet un massage en déplacement, que ce soit au bureau, après l’entraînement ou en voyage.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.