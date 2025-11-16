Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Walmart vs Dollarama: Voici où sont les décorations de Noël les moins chères

À toi la magie de Noël à petit prix!

La façade du Dollarama. Droite : La façade du Walmart.

Walmart vs Dollarama : Où sont les décorations de Noël les moins chères?

Google Maps, Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditrice Junior

Tu as envie de faire changement de tes décorations de Noël, ou bien tu veux agrandir ta collection cette année? Si tu n'as pas le plus gros des budgets pour le faire, tu cherches peut-être l'endroit où tu en auras plus pour ton argent. En sachant que les détaillants Walmart et Dollarama promettent tous deux des prix accessibles, et offrent à l'occasion des articles similaires, on a comparé plusieurs décos repérées dans les succursales de Châteauguay de chaque bannière.

À lire également : Cette déco des Fêtes #1 dans les «meilleurs vendeurs» d'Amazon est offerte à 37% de rabais

Bien sûr, les produits offerts par ces deux entreprises ne rivalisent pas toujours avec le look plus luxueux du HomeSense ou même Amazon. Cela dit, même si tu veux créer un décor plus raffiné, tu peux très bien investir dans quelques pièces « coup de cœur » dans ces magasins haut de gamme, puis les compléter avec les trouvailles les plus avantageuses du Dollarama ou de Walmart. Cela permet de conserver un style recherché tout en t'assurant que tes dépenses restent raisonnables.

Et même entre deux magasins à bas prix, certains achats valent davantage que d’autres. C’est pourquoi on a préparé cette comparaison : pour t’aider à repérer facilement les meilleurs deals et à dénicher des alternatives vraiment économiques, sans compromettre l’effet magique que tu veux donner à ton décor.

Ornements en forme de flocon

Ornements en forme de flocon au Walmart. Droite : Ornements en forme de flocon au Dollarama

Les ornements en forme de flocon sont à meilleur prix au Walmart.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Walmart : 4,98 $ pour 18

Dollarama : 1,75 $ pour deux

Si tu as envie d'ajouter un peu de givre à ton sapin, les ornements de Walmart sont scintillants et, surtout, coûtent 4,98 $ pour 18, soit 0,28 $ l’unité. Au Dollarama, une option similaire iridescente revient à 0,88 $ par décoration.

Ornement de père Noël

Ornement de p\u00e8re No\u00ebl au Walmart. Droite : Ornement de p\u00e8re No\u00ebl au Dollarama.

Les ornement spéciaux au Walmart sont à petit prix.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Walmart : 1,28 $

Dollarama : 2,25 $

Une section complète de Walmart contient des ornements de toutes sortes à 1,28 $ chacun. Petite maison en pain d’épice, tasse de chocolat chaud, carton de popcorn, père Noël… Si tu souhaites ajouter de la vie à ton sapin, ces petites décos funky peuvent être plus avantageuses chez Walmart que chez Dollo.

Guirlandes scintillantes 

Guirlandes scintillantes au Walmart. Droite : Guirlandes scintillantes au Dollarama.

Les guirlandes scintillantes du Walmart te permettent d'en avoir plus pour ton argent.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Walmart : 7,98 $ pour 40 pieds

Dollarama : 3 $ pour 9 pieds

Si tu pensais que le Dollarama allait gagner haut la main, détrompe-toi. Bien sûr, si tu veux seulement une courte guirlande, le magasin du dollar offre le prix le plus bas. Cependant, à près de 8 $ pour 40 pieds, Walmart t’en offre plus pour ton argent, puisque pour obtenir la même quantité, le coût chez Dollo te reviendrait à 13,33 $.

Étoiles pour cime d'arbre de Noël

\u00c9toiles pour cime d'arbre de No\u00ebl au Walmart. Droite : \u00c9toiles pour cime d'arbre de No\u00ebl au Dollarama.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Walmart : 15,98 $

Dollarama : 4,75 $

Ici, le Dollarama remporte la comparaison, et de loin. Sur l’image de droite, tu peux voir une étoile qui ressemble beaucoup à celle de Walmart, mais derrière celle-ci se cache un modèle identique. La différence de prix? Plus de 10 $. La décision devrait être facile!

Petites maisons colorées

Petites maisons color\u00e9es de No\u00ebl au Walmart. Droite : Petites maisons color\u00e9es de No\u00ebl au Dollarama.

Les petites maisons colorées sont à vendre pour 5 $ au Dollarama.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Walmart : 14,98 $

Dollarama : 5 $

Du côté des petites maisons, on ne trouve pas d’exemplaires identiques d'un détaillant à l'autre. Cela dit, si c’est simplement un look bonbon et coloré que tu recherches, tu peux aller au Dollarama pour payer 5 $ plutôt que presque 15 $ pour un concept similaire.

Renne scintillant 

Un renne de de No\u00ebl scintillant brun au Walmart. Droite : Un renne de de No\u00ebl scintillant dor\u00e9 au Dollarama.

Les rennes de Noël sont moins chers au Dollarama.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Walmart : 9,98 $

Dollarama : 4,25 $

Un petit renne de Noël tout scintillant ajouterait la touche parfaite à ton décor? Passe par le Dollarama pour voir si tu aimes les couleurs disponibles, car tant que tu ne tiens pas absolument à avoir un renne couleur chocolat, c’est au magasin du dollar que tu peux obtenir le meilleur prix.

Nappe

Nappe de No\u00ebl au Walmart. Droite : Nappe de No\u00ebl au Dollarama.

Les nappes de Noël sont à meilleur prix au Dollarama.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Walmart : 5,97 $

Dollarama : 4,75 $

Avec un peu plus d’un dollar de différence, ces deux nappes sont très similaires, avec des tons de couleur qui se ressemblent. Tu peux donc obtenir le même résultat pour moins cher au Dollarama.

Calendrier de l'avent 

Calendrier de l'avent au Walmart. Droite : Calendrier de l'avent au Dollarama.

Les calendrier de l'avent sont moins chers au Dollarama.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Walmart : 12,98 $

Dollarama : 4 $

Si tu veux un petit calendrier en bois pour faire le décompte avant la journée la plus magique de l’année, Dollarama t’offre une option à 4 $, plutôt que 12,98 $ chez Walmart. Même si ce ne sont pas des copies conformes, le principe est le même, et si tu veux économiser, ce genre de pièce est exactement là où tu peux te permettre d'éviter les grosses dépenses afin d'avoir du lousse pour un coup de cœur plus luxueux.

Bas de Noël colorés

Bas de No\u00ebl color\u00e9s au Walmart. Droite : Bas de No\u00ebl color\u00e9s au Dollarama.

Les bas de Noël colorés sont 1,50 $ au Dollarama.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Walmart : 11,98 $

Dollarama : 1,50 $

Afin d’économiser, sache que Dollarama offre des bas de Noël à petit prix. Cela dit, la qualité n’est pas toujours aussi bonne qu’au Walmart. Tu peux donc y faire un tour pour fouiller, car à 1,50 $, c’est un achat intéressant, et qui sait? Selon ta succursale, tu pourrais trouver un modèle qui semble valoir beaucoup plus que moins de 2 $.

Dollarama vs Walmart : Qui a les meilleurs prix pour les décos de Noël?

Pour obtenir exactement le résultat que tu veux en restant stratégique, le mieux est de faire un tour chez les deux géants, selon ce que tu recherches.

Pour les articles vendus à l’unité ou dont la qualité compte moins, Dollarama reste souvent l’endroit le plus avantageux. Mais pour certains produits, Walmart offre un meilleur équilibre entre qualité et prix. À toi de voir comment répartir ton budget pour transformer ton chez-toi en véritable décor hivernal féérique.

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

