Dollarama vs Walmart : Mêmes décos d'Halloween, mais pas du tout le même prix
Près de 14 $ de différence pour un item IDENTIQUE. 🤯👀
Que tu sois du type à craquer pour des décorations d’Halloween mignonnes et ludiques ou que tu préfères celles qui font vraiment frissonner, une chose est certaine : au Dollarama comme au Walmart, il y en a pour tous les goûts. Mais où faire les meilleures trouvailles sans exploser ton budget? Pour t’aider à créer l’ambiance parfaite sans trop dépenser, nous avons comparé des décorations similaires offertes dans les deux magasins et les résultats risquent de te surprendre.
Dans cet article, tu découvriras plusieurs décorations pratiquement identiques, du squelette à la toile d’araignée, en passant par les citrouilles décoratives et les fantômes à suspendre. Nous avons analysé chaque produit pour voir où il se vend le moins cher et à quel point la différence de prix peut être frappante. Tu pourras ainsi décider si ça vaut la peine de payer un peu plus, parfois pour une version mieux garnie, ou si le Dollarama suffit largement pour transformer ta maison en véritable repaire hanté.
Chaudron noir
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 1,50 $
Prix au Walmart : 1,98 $
Ces deux chaudrons d’Halloween sont absolument identiques, mais en choisissant le Dollarama, tu fais une économie de 0,50 $ par rapport à Walmart.
Toile d'araignée
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 1,50 $
Prix au Walmart : 1,98 $
Les très populaires toiles d’araignée sont offertes dans les deux magasins avec une différence de prix de 25 %. À noter toutefois que le modèle de Walmart inclut quatre fausses araignées, tandis que celui du Dollarama en propose seulement deux.
Lanterne fantôme suspendue
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 1,75 $
Prix au Walmart : 4,98 $
Selon les images de l’emballage, on pourrait croire que les fantômes n’ont pas la même taille, mais en réalité, les deux mesurent 18 pouces et ont les yeux qui s’illuminent. La différence se joue surtout dans l’expression faciale et bien sûr, dans le prix.
Faucheuse suspendue
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 5 $
Prix au Walmart : 16,98 $
Chez Dollarama, cette décoration de faucheuse est offerte à seulement 5 $, alors qu'un modèle qui semble identique se détaille à 16,98 $ chez Walmart. Une fois les taxes calculées, c'est environ 13,83 $ de différence. Une énorme différence de prix pour deux décorations pratiquement pareilles.
Bougie sans flamme
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 1,75 $ pour deux bougies
Prix au Walmart : 3,98 $ pour quatre bougies
Chez Dollarama, les bougies sans flamme sont offertes en paquet de deux pour 1,75 $, avec plusieurs choix de couleurs, dont orange, noir ou encore un modèle à motif toile d’araignée. Du côté de Walmart, elles sont vendues en paquet de quatre pour 3,98 $, mais dans une version uniforme rouge. Dans les deux cas, les piles sont déjà incluses.
Cadre de bois
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 4,25 $
Prix au Walmart : 5,98 $
Ici, ce n’est pas seulement la différence de prix qui saute aux yeux. Le cadre vendu au Dollarama présente un cadrage complet qui entoure l’image, et l’illustration elle-même est beaucoup plus terrifiante, avec un rendu plus spooky.
Toile d'araignée à DEL
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 4,50 $ pour une toile d'araignée incluant 20 DEL
Prix au Walmart : 12,98 $ pour une toile d'araignée incluant 30 DEL
Chez Dollarama, la toile d’araignée lumineuse avec 20 DEL est offerte à seulement 4,50 $. Celle de Walmart, plus grande et composée de plusieurs couches de filaments, contient 30 DEL mais se détaille à 12,98 $.
Rideau de lumières DEL
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 4,50 $ pour un rideau incluant 48 DEL
Prix au Walmart : 19,98 $ pour un rideau incluant 150 DEL
Le rideau lumineux du Dollarama compte 48 lumières DEL pour seulement 4,50 $ et celui du Walmart semble plus impressionnant avec ses 150 lumières DEL, mais son prix grimpe beaucoup plus haut. En faisant le calcul, si tu achètes quatre rideaux au Dollarama (soit 192 lumières DEL pour 18 $), tu obtiens même plus d’ampoules que celui du Walmart pour un coût total encore plus bas.
Décoration suspendue avec tête de squelette
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 5 $
Prix au Walmart : 16,98 $
Chez Walmart, le prix grimpe à plus de trois fois celui du Dollarama, mais la différence s’explique par la présence d’yeux lumineux qui s’illuminent et accentuent l’effet terrifiant dans l’obscurité. Cela dit, rien ne t’empêche d’acheter de petites lumières séparément et de les ajouter toi-même pour obtenir un résultat semblable, à moindre coût.
Ruban avec inscriptions terrifiantes
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 1,50 $ pour 12 mètres
Prix au Walmart : 1,48 $ pour 12 mètres
Le prix est pratiquement identique, avec seulement 0,02 $ de différence entre les deux modèles. Cependant, comme on peut le voir sur la photo, au Dollarama, tu auras un plus grand choix de rubans décoratifs, dont certains portent des inscriptions terrifiantes qui ajoutent une touche d’originalité.
Citrouille à paillettes
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 3 $
Prix au Walmart : 6 $
Ici, la différence de prix est frappante pour un article semblable : la citrouille à paillettes du Dollarama coûte seulement 3 $ et est même plus grosse que celle vendue chez Walmart à 6 $.
Squelette de chat
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 4,75 $
Prix au Walmart : 7,98 $
Ces squelettes de chat sont pratiquement identiques et de même grandeur. La différence se trouve dans le prix, qui est plus élevé chez Walmart.
Verre à paille et couvercle
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 2,50 $
Prix au Walmart : 4,98 $
Ces verres aux motifs d’Halloween sont vendus 2,50 $ chez Dollarama, alors qu’ils coûtent 4,98 $ chez Walmart. Pour le même type de produit, le Dollarama est l’option la plus économique.
Épouvantail à piquer
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 2 $
Prix au Walmart : 2,98 $
On retrouve des épouvantails aux deux endroits. Ceux du Dollarama ont un style champêtre et sont un peu plus grands que ceux du Walmart, qui ont des têtes de citrouilles, mais c'est au Dollarama qu'ils sont moins cher.
Citrouille en bois à suspendre
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 4 $
Prix au Walmart : 8,98 $
On s’entend, la citrouille du Walmart est plus travaillée niveau esthétique. Par contre, avec l’économie que tu fais en choisissant celle du Dollarama, il te reste amplement de budget pour l’embellir toi-même avec quelques accessoires que tu peux justement dénicher sur place.
Gaze sanguinolente
Gauche : Dollarama. Droite : Walmart.
Stéphanie Bernier
Prix au Dollarama : 3,50 $ dimensions 152,4 cm x 213,3 cm
Prix au Walmart : 4,98 $ dimensions 165 cm x 213 cm
Une petite différence côté grandeur, mais encore une fois, l'économie d'argent est assez significative. Tu peux acheter trois toiles au Dollarama pour 10,50 $ alors qu'au Walmart, tu en aurais seulement deux pour 9,69 $.
Au final, toutes les décorations d’Halloween présentées dans cet article reviennent moins chères au Dollarama, à l’exception du ruban avec inscriptions où l’écart n’est que de 0,02 $. Ce magasin propose aussi une très grande variété d’articles, qui peut varier d’une succursale à l’autre. Bref, ça vaut vraiment la peine d’en visiter plus d’une pour te créer un décor spooky à la hauteur de tes attentes.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
