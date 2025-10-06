Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

La super lune la plus grande et la plus brillante de 2025 est prévue ce soir au Québec

C'est la première super lune depuis près d'un an! 🌕✨

Les Montréalais regardent la lune.

La super lune de 2025 brillera ce lundi 6 octobre.

Ivodim2002 | Dreamstime
Rédaction et édition

Lève les yeux vers le ciel ce soir pour vivre un moment magique : la plus grosse et la plus brillante pleine lune de 2025 (jusqu’à présent) s’apprête à illuminer le ciel du Québec. Après près d’un an d’attente, la nature nous offre enfin un spectacle céleste à couper le souffle — à ne surtout pas manquer.

À lire également : Les prévisions météo d'octobre sont sorties et tu voudras garder ton parapluie à proximité

La pleine lune prévue ce lundi 6 octobre 2025 atteindra sa phase maximale à 23 h 48 (heure de l'Est). Les Québécois.e.s pourront alors admirer une « super lune » dans toute sa splendeur, un phénomène toujours fascinant à observer.

Selon la NASA, une « super lune » se produit lorsqu’une pleine lune coïncide avec le moment où la Lune se trouve le plus près de la Terre dans son orbite elliptique, un point appelé périgée. Au cours de chaque orbite de 27 jours autour de la Terre, la Lune atteint à la fois son périgée, situé à environ 363 300 km (226 000 milles) de la Terre, et son apogée, son point le plus éloigné, à environ 405 500 km (251 000 milles).

Ce phénomène peut lui donner l'apparence d'être jusqu'à 14 % plus grande et jusqu'à 30 % plus brillante qu'à son habitude.

Dans ce cas-ci, la pleine lune de lundi correspondra également à la « Pleine lune des moissons », un titre qui s'applique à la pleine lune la plus proche de l'équinoxe d'automne, qui avait lieu le 22 septembre dernier.

Traditionnellement, l'équinoxe d'automne survenait durant la période des récoltes, si bien que la pleine lune servait d'éclairage supplémentaire pour les agriculteurs qui travaillaient durant les périodes de noirceur.

Cette super lune est la toute première à être observée en près d'un an, alors que la dernière avait eu lieu en novembre 2024. Néanmoins, elle ne devrait pas être la dernière de l'année, alors que deux autres super lunes sont prévues le 5 novembre et le 4 décembre prochain.

Malheureusement, quelques nuages sont attendus dans le ciel ce soir et cette nuit dans l'ensemble de la province, avec même quelques averses dans le nord, selon les prévisions d'Environnement Canada.

Cependant, les amateurs et amatrices d'astrologie trouveront probablement leur compte, puisque l'ennuagement ne débutera que plus tard dans plusieurs régions, offrant probablement une fenêtre pour observer le phénomène grandiose.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.


La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

pleine lune super lune super lune québec
Québec Canada Nouvelles

