Sommaire

La plus belle pluie d’étoiles filantes de l’année tombera sur le Québec cette semaine

Tu pourrais voir une vingtaine de météores PAR HEURE! 🤩

Des tentes sous une pluie d'étoiles.

Les Orionides, la plus belle pluie d’étoiles filantes de l’année, auront lieu dans le ciel du Québec cette semaine.

Gutescu Eduard | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

À ton maïs éclaté et ta couverture, car un spectacle céleste t’attend dans le ciel du Québec la semaine prochaine : les Orionides, un type de météores apparaissant en grand nombre à cette période précise de l’automne et, par conséquent, l’une des plus belles pluies d’étoiles filantes de l’année.

À lire également : Le ciné-parc de Saint-Eustache présente 5 films GRATUITS pour l'Halloween - Voici l'horaire

D’abord, c’est quoi, les Orionides ? Il s’agit, grosso modo, de bolides célestes laissés par les débris de la comète Halley. Ils sont surtout reconnus pour leur éclat et leur rapidité.

Sur son site Web, la NASA indique même que les Orionides sont considérées comme « l’une des plus belles pluies d’étoiles filantes de l’année ».

Attention à ne pas les manquer, car ces météores sont très rapides : ils pénètrent dans l’atmosphère terrestre à environ 238 000 km/h, soit 66 km par seconde. Pour te donner une idée de leur rapidité, un bolide pourrait faire l’aller-retour entre Montréal et Québec en environ 7,6 secondes.

Il est relativement facile de les apercevoir, puisque ces météores peuvent laisser des traînées lumineuses — des fragments incandescents dans le sillage du météore — qui durent de quelques secondes à plusieurs minutes, précise la NASA.

D'ailleurs, du point de vue de la Terre, cette pluie semble provenir approximativement de la direction de la constellation d’Orion, d'où le nom « Orionides ».

Quand ont lieu les Orionides?

Cette année, la pluie de météores a débuté le 2 octobre et se poursuivra jusqu’au 7 novembre. L’apogée de l’événement, soit le pic, est attendu dans la nuit du 20 au 21 octobre.

De plus, l’agence spatiale américaine indique que ces objets célestes peuvent parfois se transformer en véritables boules de feu. « Cherchez des explosions prolongées de lumière lorsque vous observez la pluie de météores des Orionides », peut-on lire sur le site de la NASA.

Tu pourrais même voir une vingtaine de ces météores par heure lors de certaines « prestations » nocturnes. Pour profiter au maximum du spectacle, mieux vaut t’éloigner de la grande ville et te rendre à la campagne, là où la pollution lumineuse est moindre. Plus le ciel est sombre, plus tu auras de chances d’apercevoir ces météores.

La nuit du 20 au 21 octobre concorde également avec le moment que la Lune sera pleine à 0 %. La luminosité du satellite terrestre impacte généralement la visibilité des spectacles célestes.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

QuébecCanada

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

