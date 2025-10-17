La plus belle pluie d’étoiles filantes de l’année tombera sur le Québec cette semaine
Tu pourrais voir une vingtaine de météores PAR HEURE! 🤩
À ton maïs éclaté et ta couverture, car un spectacle céleste t’attend dans le ciel du Québec la semaine prochaine : les Orionides, un type de météores apparaissant en grand nombre à cette période précise de l’automne et, par conséquent, l’une des plus belles pluies d’étoiles filantes de l’année.
D’abord, c’est quoi, les Orionides ? Il s’agit, grosso modo, de bolides célestes laissés par les débris de la comète Halley. Ils sont surtout reconnus pour leur éclat et leur rapidité.
Sur son site Web, la NASA indique même que les Orionides sont considérées comme « l’une des plus belles pluies d’étoiles filantes de l’année ».
Attention à ne pas les manquer, car ces météores sont très rapides : ils pénètrent dans l’atmosphère terrestre à environ 238 000 km/h, soit 66 km par seconde. Pour te donner une idée de leur rapidité, un bolide pourrait faire l’aller-retour entre Montréal et Québec en environ 7,6 secondes.
Il est relativement facile de les apercevoir, puisque ces météores peuvent laisser des traînées lumineuses — des fragments incandescents dans le sillage du météore — qui durent de quelques secondes à plusieurs minutes, précise la NASA.
D'ailleurs, du point de vue de la Terre, cette pluie semble provenir approximativement de la direction de la constellation d’Orion, d'où le nom « Orionides ».
Quand ont lieu les Orionides?
Cette année, la pluie de météores a débuté le 2 octobre et se poursuivra jusqu’au 7 novembre. L’apogée de l’événement, soit le pic, est attendu dans la nuit du 20 au 21 octobre.
De plus, l’agence spatiale américaine indique que ces objets célestes peuvent parfois se transformer en véritables boules de feu. « Cherchez des explosions prolongées de lumière lorsque vous observez la pluie de météores des Orionides », peut-on lire sur le site de la NASA.
Tu pourrais même voir une vingtaine de ces météores par heure lors de certaines « prestations » nocturnes. Pour profiter au maximum du spectacle, mieux vaut t’éloigner de la grande ville et te rendre à la campagne, là où la pollution lumineuse est moindre. Plus le ciel est sombre, plus tu auras de chances d’apercevoir ces météores.
La nuit du 20 au 21 octobre concorde également avec le moment que la Lune sera pleine à 0 %. La luminosité du satellite terrestre impacte généralement la visibilité des spectacles célestes.
