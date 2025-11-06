Des aurores boréales risquent d'être visibles au Québec ce soir et ça s'annonce WOW
Un spectacle GRATUIT! 😍
À défaut d’avoir déjà ta première neige, tu pourras au moins lever les yeux ce jeudi soir 6 novembre pour admirer un ciel illuminé par de spectaculaires aurores boréales un peu partout au Québec. Tout ça grâce à une région du Soleil particulièrement instable.
À lire également : Une étrange spirale lumineuse a survolé le ciel du Québec - Voici ce que c'était
Selon Météo spatiale Canada, une « veille d’orage géomagnétique majeur » sera en vigueur dès 20 h 40 jeudi soir.
Une éjection de matière solaire – appelée éjection de masse coronale – ainsi que des flux de particules propulsés à des millions de kilomètres à l’heure devraient frapper la Terre dans la soirée et au cours du week-end, perturbant ainsi les conditions géomagnétiques de notre planète, indique l’agence.
La région solaire AR 4274, qui ne faisait pas encore face à la Terre il y a peu, a justement produit une éruption de classe X1.8 au début de la semaine. C’est la plus puissante depuis juin dernier et l’une des cinq plus fortes de 2025.
Et ce n’est pas fini : cette zone hyperactive a aussi généré sept autres éruptions d’intensité moyenne à forte. Résultat, ces secousses solaires pourraient affecter les communications sur Terre... ou offrir un spectacle lumineux impressionnant.
Même si les aurores seront plus intenses dans le nord-ouest du pays, les gens du sud et de l’ouest du Québec auront aussi droit à une belle représentation. D’après MétéoMédia, le ciel devrait être dégagé, parfait pour admirer le phénomène.
Comment et où observer les aurores boréales
L’Agence spatiale canadienne (ASC) rappelle que les aurores apparaissent généralement quelques heures après le coucher du soleil, souvent autour de minuit, quand le ciel est clair.
Pour maximiser tes chances, éloigne-toi des villes et de la pollution lumineuse, et jette un œil aux prévisions d’aurores et à la météo avant de partir.
Si tu veux immortaliser le moment, l’ASC recommande d’avoir un appareil photo capable de longues expositions (au moins 10 secondes), un trépied robuste pour éviter les vibrations, un déclencheur ou une télécommande, et, si tu peux, un objectif grand-angle.
- Repérage
- Choisis un endroit sombre et dégagé, loin des lumières de la ville. Installe ton trépied, règle ton cadrage et décide si tu veux inclure un peu de paysage dans ta photo ou juste le ciel.
- Réglages
- Régle le temps d’exposition entre 10 et 25 secondes. Plus c’est long, plus la photo sera lumineuse, mais attention au flou si l’aurore bouge vite. Ouvre ton diaphragme au maximum (f/2,8 à f/5,6) et choisis une sensibilité ISO entre 400 et 800. Fais la mise au point sur les étoiles en ajustant ton objectif à l’infini.
- Prise de vue
- Les conditions changent vite, alors n’hésite pas à jouer avec tes réglages selon la luminosité du moment. La lune, les nuages ou l’intensité de l’aurore peuvent tout modifier d’un coup.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.