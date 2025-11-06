Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Des aurores boréales risquent d'être visibles au Québec ce soir et ça s'annonce WOW

Un spectacle GRATUIT! 😍

Des aurores boréales à Longueuil.

Des aurores boréales risquent d'être visibles au Québec ce jeudi soir 6 novembre 2025.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

À défaut d’avoir déjà ta première neige, tu pourras au moins lever les yeux ce jeudi soir 6 novembre pour admirer un ciel illuminé par de spectaculaires aurores boréales un peu partout au Québec. Tout ça grâce à une région du Soleil particulièrement instable.

À lire également : Une étrange spirale lumineuse a survolé le ciel du Québec - Voici ce que c'était

Selon Météo spatiale Canada, une « veille d’orage géomagnétique majeur » sera en vigueur dès 20 h 40 jeudi soir.

Une éjection de matière solaire – appelée éjection de masse coronale – ainsi que des flux de particules propulsés à des millions de kilomètres à l’heure devraient frapper la Terre dans la soirée et au cours du week-end, perturbant ainsi les conditions géomagnétiques de notre planète, indique l’agence.

La région solaire AR 4274, qui ne faisait pas encore face à la Terre il y a peu, a justement produit une éruption de classe X1.8 au début de la semaine. C’est la plus puissante depuis juin dernier et l’une des cinq plus fortes de 2025.

Et ce n’est pas fini : cette zone hyperactive a aussi généré sept autres éruptions d’intensité moyenne à forte. Résultat, ces secousses solaires pourraient affecter les communications sur Terre... ou offrir un spectacle lumineux impressionnant.

Même si les aurores seront plus intenses dans le nord-ouest du pays, les gens du sud et de l’ouest du Québec auront aussi droit à une belle représentation. D’après MétéoMédia, le ciel devrait être dégagé, parfait pour admirer le phénomène.

Comment et où observer les aurores boréales

L’Agence spatiale canadienne (ASC) rappelle que les aurores apparaissent généralement quelques heures après le coucher du soleil, souvent autour de minuit, quand le ciel est clair.

Pour maximiser tes chances, éloigne-toi des villes et de la pollution lumineuse, et jette un œil aux prévisions d’aurores et à la météo avant de partir.

Si tu veux immortaliser le moment, l’ASC recommande d’avoir un appareil photo capable de longues expositions (au moins 10 secondes), un trépied robuste pour éviter les vibrations, un déclencheur ou une télécommande, et, si tu peux, un objectif grand-angle.

  • Repérage
    • Choisis un endroit sombre et dégagé, loin des lumières de la ville. Installe ton trépied, règle ton cadrage et décide si tu veux inclure un peu de paysage dans ta photo ou juste le ciel.
  • Réglages
    • Régle le temps d’exposition entre 10 et 25 secondes. Plus c’est long, plus la photo sera lumineuse, mais attention au flou si l’aurore bouge vite. Ouvre ton diaphragme au maximum (f/2,8 à f/5,6) et choisis une sensibilité ISO entre 400 et 800. Fais la mise au point sur les étoiles en ajustant ton objectif à l’infini.
  • Prise de vue
    • Les conditions changent vite, alors n’hésite pas à jouer avec tes réglages selon la luminosité du moment. La lune, les nuages ou l’intensité de l’aurore peuvent tout modifier d’un coup.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

From Your Site Articles
agence spatiale canadienneaurores boréalesaurores boréales au québecmétéo au québec
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Cuba et 6 autres destinations dans le Sud visées par un avertissement de voyage du Canada

À prendre en considération si tu planifies un voyage cet hiver!

On sait quand tombera la première neige à Montréal et tu n'es sûrement pas prêt

À GO, on va faire un ange! ❄️

16 des meilleurs calendriers de l'avent pour les adultes qui méritent plus que du chocolat

Certains sont pour les 18 ans et +. 👀🔥

26 restos à Montréal qui ont reçu 2000 $ à 16 000 $ d'amendes de salubrité en octobre 2025

Certains n'en sont pas à leur première condamnation en 2025. 👀

6 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir ce mois-ci

Des centaines de dollars peuvent tomber dans ton compte. 💰

6 voyages tout inclus dans le Sud de 945 $ et 1 199 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Le plein de soleil avant les Fêtes? OUI, SVP!

Grève à la STM : 2 autres jours SANS transport en commun prévus ce mois-ci - Voici quand

À GO, on s'arrache les cheveux.🧑🏽

Forbes a dévoilé les meilleurs employeurs au monde - Voici le #1 au Québec

29 compagnies canadiennes sont dans le top mondial, et 7 sont au Québec!

5 mesures du budget fédéral 2025 qui vont VRAIMENT impacter le portefeuille des Québécois

Recevras-tu un chèque surprise comme l'an passé? 🤑

Cette taverne de Noël aussi quétaine que féérique est LA place festive à visiter à Montréal

OUI, tu peux (et veux) y aller dès cette semaine! 🎄✨