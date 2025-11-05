Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Une étrange spirale lumineuse a survolé le ciel du Québec - Voici ce que c'était

Non, ce n'est pas un satellite d'Elon Musk! 🛰️

Une spirale dans le ciel. Droite : une spirale dans le ciel.

Une étrange spirale lumineuse a survolé le ciel du Québec.

@edendesigninc_ | Instagram
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu observais le ciel dégagé quelque part dans le Grand Montréal ou ailleurs au Québec mardi soir vers 18 h, tu fais probablement partie de celles et ceux qui ont remarqué une étrange spirale lumineuse survoler la province. Était-ce une météorite perdue dans l'espace? Une étoile filante pompette? On t’explique.

À lire également : On sait quand tombera la première neige à Montréal et tu n'es sûrement pas prêt

Plusieurs personnes un peu partout au Québec ont partagé sur les réseaux sociaux des images de ce qui semble être une spirale naviguant dans le ciel québécois, autant à Montréal qu’à Shawinigan.

« Je ne suis pas du tout quelqu’un qui croit aux OVNIs, mais je viens de voir un objet assez curieux dans le ciel », a écrit une personne dans le groupe Facebook Astronomes Amateurs du Québec.

Si certaines d’entre elles s’inquiétaient du phénomène, nombreux et nombreuses sont les internautes qui ont vite associé cette spirale au décollage de la fusée Ariane 6 du centre spatial Kourou, en Guyane française, sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud.

Son décollage a eu lieu vers 18 h mardi soir, ce qui concorde avec le moment où elle a été aperçue dans le ciel du Québec.

from montreal

Ce qui a été observé, c’est le détachement d’un des étages de la fusée de l'Agence spatiale européenne qui a provoqué la libération de carburant dans l’atmosphère. C’est le mouvement de la fusée qui a formé la spirale visible au-dessus de la tête des Québécois et Québécoises.

Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’un phénomène du genre survient. En août dernier, une autre spirale avait été observée dans le ciel québécois, également causée par une manœuvre de désorbitation de la fusée Ariane 6, lancée depuis la Guyane française.

From Your Site Articles
phénomène stellaire au québecciel du québecmétéo à montréal
MontréalCanadaNouvellesNouvellesQuébec
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Une pluie d’étoiles filantes féérique aura lieu au Québec dans les prochains jours

Une nuit incroyable t'attend sous le ciel étoilé. 💫💕

Des pluies d'étoiles filantes seront visibles au Québec ce mois-ci — Voici jusqu'à quand

Une couverture + ta personne préférée + Perséides = soirée magique! 💫

La Ronde va démolir ce mythique manège à la fin de la saison 2025

Un AUTRE manège qui disparait. 🤯😢

La plus belle pluie d’étoiles filantes de l’année tombera sur le Québec cette semaine

Tu pourrais voir une vingtaine de météores PAR HEURE! 🤩

Sécurité de la vieillesse : Des milliers de Québécois recevront jusqu'à 814 $ ce mois-ci

Les journées de novembre raccourcissent, mais pas les montants! 💰

7 crédits et prestations du gouvernement versés aux Québécois ce mois-ci

Des versements qui peuvent faire du bien au portefeuille.

6 prestations que les célibataires du Québec peuvent recevoir ce mois-ci

Des centaines de dollars peuvent tomber dans ton compte. 💰

6 musées et expositions à Montréal que tu peux visiter GRATUITEMENT en novembre 2025

Envie de sortir sans dépenser?

Le budget fédéral 2025 pourrait provoquer des élections d'ici Noël : voici pourquoi

Mark Carney a du pain sur la planche pour éviter une nouvelle élection générale.

Voici quel sera le salaire de la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada

On est loin de son ancien salaire de députée fédérale!

Costco vend un ÉNORME calendrier de l’avent de 5 pieds et attends de voir le prix

Il ne rentre même pas dans le panier! 😮

Le nouveau portail qui remplace « La Place 0-5 ans » est ouvert : Voici comment ça marche

Est-ce que ce sera plus simple? 👀

On sait quand tombera la première neige à Montréal et tu n'es sûrement pas prêt

À GO, on va faire un ange! ❄️

On a cherché les 6 quartiers à Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en novembre 2025

Tu ne devineras pas celui qui se classe parmi les plus abordables actuellement!