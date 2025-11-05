Une étrange spirale lumineuse a survolé le ciel du Québec - Voici ce que c'était
Non, ce n'est pas un satellite d'Elon Musk! 🛰️
Si tu observais le ciel dégagé quelque part dans le Grand Montréal ou ailleurs au Québec mardi soir vers 18 h, tu fais probablement partie de celles et ceux qui ont remarqué une étrange spirale lumineuse survoler la province. Était-ce une météorite perdue dans l'espace? Une étoile filante pompette? On t’explique.
À lire également : On sait quand tombera la première neige à Montréal et tu n'es sûrement pas prêt
Plusieurs personnes un peu partout au Québec ont partagé sur les réseaux sociaux des images de ce qui semble être une spirale naviguant dans le ciel québécois, autant à Montréal qu’à Shawinigan.
« Je ne suis pas du tout quelqu’un qui croit aux OVNIs, mais je viens de voir un objet assez curieux dans le ciel », a écrit une personne dans le groupe Facebook Astronomes Amateurs du Québec.
Si certaines d’entre elles s’inquiétaient du phénomène, nombreux et nombreuses sont les internautes qui ont vite associé cette spirale au décollage de la fusée Ariane 6 du centre spatial Kourou, en Guyane française, sur la côte nord-est de l’Amérique du Sud.
Son décollage a eu lieu vers 18 h mardi soir, ce qui concorde avec le moment où elle a été aperçue dans le ciel du Québec.
from montreal
Ce qui a été observé, c’est le détachement d’un des étages de la fusée de l'Agence spatiale européenne qui a provoqué la libération de carburant dans l’atmosphère. C’est le mouvement de la fusée qui a formé la spirale visible au-dessus de la tête des Québécois et Québécoises.
Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’un phénomène du genre survient. En août dernier, une autre spirale avait été observée dans le ciel québécois, également causée par une manœuvre de désorbitation de la fusée Ariane 6, lancée depuis la Guyane française.