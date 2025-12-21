Tu peux manger des plats de pâtes gourmands à volonté pour 19,99 $ dans ce resto à Montréal
Juste MIAM!
Il faut le dire, manger au restaurant à Montréal peut rapidement devenir une soirée à plus de 100 $. Ce ne sont pas les adresses huppées qui manquent, où tu peux commander des plats raffinés, mais onéreux, sans parler des cocktails à près de 20 $. Cela dit, si tu cherches un endroit plus casual où te remplir la panse pour le prix d’un mojito, sache qu’un établissement te propose des plats de pâtes à volonté pour 19,99 $.
C’est le Shnoopa, adresse sœur du Shnoopi, qui sert des sandwichs aux saveurs méditerranéennes avec des influences italiennes, françaises et égyptiennes, et qui te propose cette offre alléchante.
Que ce soit pour le lunch ou le souper, tu peux t’y rendre les jeudis afin de goûter aux pâtes du chef Youssef Shanab, tirées des « recettes de [sa] mère », comme le dit le slogan du restaurant.
Sur le menu, les portions individuelles généreuses incluent des combinaisons comme des penne à la truffe dans une sauce crémeuse à la tomate, des spaghetti aux champignons nappés de crème et de mozzarella, ainsi que des rigatoni aux quatre fromages mêlant gorgonzola, cheddar, chèvre et parmesan.
Les prix à la carte varient entre 12,95 $ et 19,95 $, incluant des options véganes et/ou sans gluten. Avec les portions à volonté, qui sont plus petites que les portions régulières, tu peux goûter à plusieurs saveurs en une soirée et te régaler sans faire de choix déchirants.
Tout ce que tu as à faire pour en profiter, c’est de réserver ta place avant de te déplacer. Alors, histoire d'en avoir plus pour ton argent, ce lieu, qui a ouvert ses portes au printemps 2025 dans Griffintown, est à mettre sur ta bucket list de sorties gourmandes.
Shnoopa
Prix : 19,99 $ pour les pâtes à volonté
Adresse : 300, rue Richmond, Griffintown, QC
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.