Le gouvernement du Canada cherche des infirmiers et ça paie jusqu'à 110 000$/an
On parle d'un job en partie en télétravail, en plus!
Si tu es infirmier ou infirmière et que tu cherches une opportunité professionnelle qui sort des sentiers battus, le gouvernement du Canada est à la recherche de leurs perles rares pour rejoindre l’équipe d’intervention en santé publique de Services aux Autochtones Canada. Le salaire? Un gros maximum de 109 001 $. Rien de moins.
Ce qui rend ce poste particulièrement attrayant, c’est son approche de l’équilibre travail-vie personnelle. Contrairement aux quarts de travail traditionnels qui peuvent gruger ton énergie, ce rôle d’infirmier et d’infirmière en santé communautaire propose un modèle hybride.
En gros, tu passerais environ la moitié de ton temps à faire une réelle différence au sein de communautés des Premières Nations et des Inuit partout au pays. L’autre moitié? Tu travaillerais de la maison sur différents mandats en télétravail.
Le ministère précise que, de façon générale, les déplacements dans les communautés s’échelonnent sur des périodes de trois à quatre semaines.
Après ces séjours sur le terrain, tu reviens travailler de chez toi et tu bénéficies même de temps de congé dédié pour prendre une pause et refaire le plein d’énergie.
Parmi les principales missions, on retrouve le soutien aux cliniques de vaccination, les services de dépistage et de traitement des infections transmissibles sexuellement et par le sang, la gestion de cas de tuberculose, ainsi que la préparation d’activités de promotion de la santé lors d’éclosions.
Le poste comprend aussi du soutien virtuel en santé publique, de même que la participation à l’élaboration de programmes et de politiques.
Côté rémunération, le salaire annuel varie entre 95 896 $ et 109 001 $, et certains postes pourraient également donner droit à une indemnité d’études supplémentaire.
Infirmier/infirmière en santé communautaire
Salaire : 95 896 $ à 109 001 $ par année
Employeur : Services aux Autochtones Canada — Division du contrôle des maladies transmissibles
Pourquoi tu dois postuler : Les personnes résidant au Canada, les citoyen.ne.s canadien.ne.s et les résident.e.s permanent.e.s à l’étranger peuvent poser leur candidature.
Qualifications requises :
Tu dois détenir un diplôme universitaire d’un établissement postsecondaire reconnu avec une spécialisation en sciences infirmières, en administration des services infirmiers, en enseignement infirmier ou dans un domaine connexe.
L’inscription comme infirmier autorisé ou infirmière autorisée (IA) en règle auprès de l’ordre professionnel de ta province ou territoire de résidence principale au Canada est obligatoire.
Il te faut aussi une expérience récente et appréciable (au moins deux ans au cours des cinq dernières années) à titre d’IA dans au moins deux des domaines suivants de la santé publique :
- promotion de la santé et prévention des maladies
- contrôle des maladies transmissibles
- évaluation de la santé de la population
- préparation aux urgences, surveillance et intervention
- protection de la santé
Une expérience récente et appréciable dans la prestation de services infirmiers de santé publique dans au moins un de ces domaines est également nécessaire :
- gestion des maladies chroniques (troubles de santé mentale et dépendances inclus)
- santé maternelle et infantile et développement de la petite enfance
Tu dois posséder une attestation valide de soins immédiats en réanimation (SIR) et un permis de conduire valide.
Le poste exige d’accepter de travailler de la maison au Canada, de voyager fréquemment (parfois en petits aéronefs, véhicules tout-terrain et bateaux), de rester en déplacement pour des périodes prolongées dans des régions éloignées et isolées.
Date limite : 31 mars 2026 à 23 h 59 (heure du Pacifique)
Cet article est une adaptation de l’article « Government of Canada jobs for nurses pay you up to $109,000 to travel and work from home », qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
