Parcs Canada embauche pour des emplois d'été avec ou sans diplômes et paye jusqu'à 30 $/h
C'est déjà le temps de postuler pour l'été!
Il est déjà temps de te mettre à faire des recherches si tu souhaites décrocher un emploi d’été et on a justement une piste intéressante pour toi. Parcs Canada embauche pour l’été 2026 un peu partout au pays et au Québec, alors que des postes sont offerts aux étudiant.e.s comme aux personnes à la recherche d’un emploi saisonnier, dans des milieux aussi variés que les parcs nationaux, les lieux historiques et les aires marines de conservation.
Les emplois touchent plusieurs domaines, dont le service à la clientèle, l’administration, la conservation de l’environnement, l’entretien des sentiers, les communications, l’informatique, le marketing, la recherche, la sécurité, les finances ou encore les services sur les terrains de camping. Les postes peuvent être sur le terrain ou en milieu plus administratif, selon le rôle.
Voici des exemples des empois disponibles :
- Accueil à l'entrée et service à la clientèle
- Administration générale et tâches de bureau
- Analyse de portefeuille, politiques et planification
- Chaîne d'approvisionnement (approvisionnement et achats)
- Conservation, restauration et gestion de l'environnement
- Contenu Web et médias sociaux
- Création multimédia (vidéo, animation, sites Web, applications mobiles)
- Équipe d'entretien des sentiers
- Équipe de gestion des incendies
- Finances et comptabilité
- Gestion de l'information, bibliothèque et archives
- Ingénierie
- Initiation au camping
- Informatique et gestion des données
- Main-d'œuvre générale et entretien
- Marketing et communications
- Métiers spécialisés
- Nettoyage
- Opération d'écluses et de ponts
- Planification d'événements
- Présentation et interprétation du patrimoine
- Recherche et analyse
- Relations et histoire autochtones
- Ressources humaines
- Sauvetage
- Sécurité et application de la loi
- Services sur site et en terrain de camping
Note que la rémunération varie selon le poste et le niveau d’études. Les emplois étudiants sont payés entre 17,75 $ et 28 $ de l’heure, et certains postes saisonniers peuvent atteindre 30 $ de l’heure.
Tu peux donc trouver quelque chose qui fonctionne avec ton expérience et ton domaine d'étude. La date limite pour postuler est le 1er mars 2026, et tu peux sélectionner jusqu’à dix lieux de travail ainsi que dix types d’emploi qui t’intéressent.
Pour celles et ceux qui veulent un emploi d’été, c’est une option à considérer.
Emplois d'été avec Parcs Canada
Salaire : 17,75 $ à 30 $ de l'heure
Compagnie : Parcs Canada
