Services Québec embauche sans diplôme avec un salaire allant jusqu’à 59 592 $/an
20 jours de vacances, 13 jours fériés, 10 jours de maladie et plus! 🙏
Si tu cherches un emploi payant au Québec qui ne demande pas de diplôme universitaire et qui te permet de travailler de chez toi, jette un oeil à l'offre suivante : Services Québec recrute des agentes et agents de soutien à la clientèle partout dans la province, et le salaire peut grimper jusqu’à 59 592 $ par année selon ton expérience. Pas mal pour un poste où un secondaire 5 ou plusieurs années d’expérience peuvent suffire.
À lire également : Statistique Canada embauche sans diplôme et ça paye jusqu’à 61 761 $/an
Le plus beau dans tout ça? Tu peux aussi compter sur 20 jours de vacances après un an, 13 jours fériés, 10 jours de maladie, un régime de retraite, des congés parentaux, un programme d’aide aux employé.e.s et des possibilités de formation continue. Oui, s'il vous plait!
Tu pourrais travailler en télétravail à temps plein ou en partie, mais aussi à Caplan, Québec, Trois-Rivières ou Montréal, selon ton lieu de résidence. L'horaire est de 35 h/semaine, et l’entrée en poste est prévue pour décembre 2025.
En gros, ton rôle sera d’aider les citoyennes et citoyens par téléphone : répondre à leurs questions sur les services de santé, la vaccination, le dépistage, les programmes sociaux et les outils comme le Guichet d’accès à la première ligne (GAP) et Clic Santé. Si tu aimes donner un coup de main et expliquer comment naviguer dans différents services en ligne, tu vas être dans ton élément.
Le salaire varie entre 43 502 $ et 59 592 $, selon ton expérience, une formation complète est aussi prévue pour te préparer aux appels, et le matériel sera fourni.
Côté exigences, pas besoin d’un diplôme compliqué :
• Un DES ou une attestation équivalente suffit (et si tu n'as pas fait tout ton secondaire, ton expérience peut compenser).
• Une année d’expérience pertinente en service à la clientèle, en renseignements ou en soutien technique est demandée, mais elle peut aussi être remplacée par une formation de 600 h ou par une année d’études postsecondaires pertinentes.
• Il faut avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou un permis de travail valide.
• Une bonne maîtrise du français est demandée pour aider efficacement les gens.
Si tu as déjà travaillé avec le public, au téléphone ou dans un organisme gouvernemental, c’est un gros atout, puisque c’est exactement le genre d’expérience qu’on cherche. D’ailleurs, au moment de postuler, tu devras bien détailler tes tâches dans chaque emploi, sinon ton expérience pourrait ne pas être considérée.
La période d’inscription se déroule jusqu'au 19 novembre 2025 à 23 h 59, donc si tu veux un boulot stable et bien payé, c’est probablement le bon moment pour tenter ta chance.
Agente ou agent de soutien à la clientèle
Salaire : De 43 502 $ et 59 592 $ par année
Employeur : Services Québec
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.