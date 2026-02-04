Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 816 $ arrivent ce mois-ci dans les comptes de Québécois
Pas parce que tu es à la retraite que tu ne peux pas avoir d'argent du gouvernement!
Si tu fais partie des personnes aînées et retraitées du Québec, un dépôt important s’en vient dans ton compte bancaire ce mois-ci. Le versement de février de la Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) pourrait représenter une belle bouffée d’air frais pour tes finances, à l’ère où tout coûte cher, dont les loyers en résidence privée.
À lire également : Régime de rentes du Québec: Jusqu’à 2 400 $ pourrait être versé dans ton compte ce mois-ci
Avant que le paiement n’arrive, c’est le bon moment pour vérifier que toutes tes coordonnées bancaires sont correctes. Avec l’inscription au dépôt direct, ton argent arrive directement dans ton compte sans délai ni complication. Une grève impromptue chez Postes Canada est si vite arrivée.
Combien d’argent recevras-tu ce mois-ci?
Les montants de la pension ont été bonifiés le mois dernier pour refléter l’augmentation du coût de la vie. Une indexation de 0,3 % a été effectuée pour ce trimestre, ce qui se traduit par de meilleurs versements pour les personnes admissibles.
Voici les montants maximaux disponibles en février :
- Personnes de 65 à 74 ans : un versement pouvant atteindre 742,31 $ mensuellement (pour un revenu 2024 inférieur à 148 451 $)
- Personnes de 75 ans et plus : un montant maximal de 816,54 $ chaque mois (si le revenu de 2024 était sous 154 196 $)
Une amélioration notable cette année concerne le seuil de récupération fiscale. Celui-ci est maintenant fixé à 95 323 $, une hausse par rapport aux 93 454 $ de l’an dernier. Cette modification avantage un plus grand nombre de personnes retraitées qui conserveront leur plein montant sans réduction.
Est-ce que tu réponds aux critères d’admissibilité?
Pour recevoir ce paiement qui arrive ce mois-ci, tu dois respecter certaines conditions établies par le gouvernement fédéral. Trois éléments principaux déterminent ton admissibilité : ton statut juridique, ton lieu de résidence et... ton âge.
Les résidentes et résidents actuels du Canada doivent posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent, en plus d’avoir vécu au pays pendant au moins dix années après avoir atteint 18 ans.
Pour celles et ceux qui habitent maintenant à l’étranger, l’exigence de résidence est plus élevée. Il faut avoir résidé au Canada au minimum 20 ans après la majorité pour être admissible au programme.
Dans la majorité des cas, tu n’as aucune démarche à effectuer. Le gouvernement examine automatiquement tes déclarations de revenus pour établir si tu peux bénéficier du programme et procède à ton enregistrement.
Comment t’assurer de recevoir ton versement ce mois-ci?
Service Canada s'occupe habituellement de ton inscription automatique dès que tu célèbres ton 64e printemps. Tu devrais recevoir une lettre de confirmation indiquant que ton dossier est activé et que tes paiements commenceront le mois suivant tes 65 ans.
Cependant, ce système automatisé peut parfois connaître des ratés. Si tu n'as pas reçu de communication dans les semaines qui ont suivi tes 64 ans, il est important de communiquer directement avec Service Canada pour clarifier ta situation.
Le dépôt direct demeure la méthode privilégiée pour recevoir ton argent rapidement et en toute sécurité. Avec les perturbations qu'a connues Postes Canada ces derniers temps, c'est vraiment la façon la plus efficace d'accéder à tes prestations.
Date du versement : 25 février
Pour obtenir plus de renseignements sur la pension de la Sécurité de la vieillesse et vérifier ton admissibilité, visite le site officiel du gouvernement.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- 9 prestations et crédits d’impôt pour les Québécois qui vont augmenter en 2026 ›
- Nouvelle allocation canadienne pour l’épicerie : Voici tout ce que tu dois savoir ›
- Régime de rentes du Québec: Jusqu'à 2 400 $ pourrait être versé dans ton compte ce mois-ci ›
- Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ versés ce mois-ci au Québec ›
- Certains Québécois recevront jusqu'à 200 $ en février avec cette prestation fédérale ›
- 7 prestations que les personnes âgées du Québec peuvent recevoir en février 2026 ›
- 7 prestations et crédits d'impôt versés aux Québécois ce mois-ci ›