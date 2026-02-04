J'ai testé l'épicerie à bas prix Supermarché SavePlus à Boisbriand et voici mon panier à 51$
Un compétiteur au populaire Liquidation Marie! 👀🔥
La popularité des épiceries à bas prix, dans le style de Liquidation Marie, ne cesse de grimper. Ces magasins, qui proposent des produits alimentaires à rabais, s’installent rapidement dans la grande majorité des régions du Québec, au grand bonheur d’une clientèle avide d’épargner quelques sous sur sa facture.
J’ai, pour ma part, récemment découvert l’existence de ces épiceries et je me suis donné comme objectif de prioriser l’achat d’aliments dans ces établissements pour nourrir ma petite famille. Le prix des paniers d’épicerie ne cesse d’augmenter et occupe une part de plus en plus importante du budget familial. Alors, pourquoi ne pas réfléchir collectivement à nos habitudes de consommation et tenter d’en modifier quelques-unes, au bénéfice de notre planète et de notre portefeuille ?
Dans cette quête de trouver les meilleurs rabais, je pars à la découverte des épiceries à rabais de mon quartier et des villes avoisinantes et mon premier arrêt est nul autre qu'au Supermarché SavePlus situé à deux pas du Faubourg Boisbriand, sur la Rive-Nord de Montréal.
Qu'est-ce que le Supermarché SavePlus à Boisbriand?
Très active sur les réseaux sociaux, l’entreprise de Boisbriand garnit quotidiennement ses tablettes de produits divers, d’aliments secs ou congelés, en plus d’une grande section de fruits et de légumes. Étant donné l’affluence et le roulement rapide des stocks, il ne faut pas s’attendre à entrer dans un magasin où chaque article est soigneusement placé, mais plutôt dans un entrepôt où l’on gagne à se rendre souvent. Bien que des tablettes de chocolat puissent se retrouver entre des cannes de tomates en dés et des assiettes Ricardo, l’espace est assez bien organisé de telle sorte qu’il est agréable d’y magasiner.
Comme l’ensemble des épiceries à rabais, le supermarché SavePlus permet aux Québécois.e.s de remplir leur frigo de produits dont la date de fraîcheur est proche ou légèrement dépassée. Ce dernier y parvient en achetant des surplus d’aliments qui se seraient, sans aucun doute, retrouvés dans les conteneurs à l’arrière des grandes chaînes de supermarchés. Ces initiatives me redonnent un brin d'espoir en un futur un peu plus prometteur pour la planète.
Avec ses deux succursales sur la Rive-Nord soit une à Boisbriand et une à Saint-Jérôme, le Supermarché SavePlus propose une expérience de magasinage à la fois dynamique et agréable. Il y a de quoi plaire à l'ensemble des palais aussi difficiles soient-ils.
Mon expérience au Supermarché SavePlus
J’avais déjà une bonne idée de ce à quoi ressemblait l’espace avant d’y mettre les pieds, étant donné la présence active de l’entreprise sur les réseaux sociaux, et je n’ai eu aucune surprise. Comme lorsqu’on magasine dans les friperies, il est important de s’y rendre l’esprit ouvert, sans avoir une liste bien précise de ce que l’on souhaite acheter, mais plutôt de créer son menu de la semaine en fonction des rabais trouvés sur place. C’est exactement ce que j’ai fait lors de ma première visite.
J’ai profité du fait que j’étais plus que due pour une bonne épicerie afin de faire le tour des rangées à la recherche des meilleures aubaines. J'y ai fait de belles trouvailles, dont des croquettes de poulet végétariennes, 11 livres de poivrons rouges et des biscuits aux brisures de chocolat de Madame Labriski.
Facture de 50,92 $ pour 20 produits alimentaires au Supermarché SavePlus. Steph Von Rob | Narcity Québec
Croquettes de poulet végétariennes de la marque Gardein
Sac de de croquettes végétariennes Gardein en vente au pour 3,90 $ au Supermarché SavePlus.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 3,90 $
Date d'expiration : Six mois après la date d'achat
Ayant adopté un régime végétarien depuis bientôt dix ans, je me laisse parfois tenter par des produits d’imitation de viande, comme les croquettes de faux poulet de la marque Gardein, qui sont, selon moi, parmi les meilleures sur le marché. Cependant, leur prix a considérablement augmenté au cours des dernières années. Présentement vendus à 7,49 $ chez Métro, je n'ai pas hésité à en acheter deux sacs pour 3,90 $ chacun.
Yogourts Danino sans lactose
Yogourts Danino sans lactose en vente pour 2,49 $ au Supermarché SavePlus.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2,49 $ pour six bouteilles de 93 ml ou trois paquets pour 6 $
Date d'expiration : Deux jours avant la date d'achat.
J’ai pris une chance en achetant ces yogourts, bien qu’ils soient à deux jours de la date de péremption, et j’ai bien fait, car ils étaient encore très bons et les enfants les ont dégustés en un rien de temps. Avec plus de 2 $ de rabais par rapport au prix actuel chez IGA, j’ai clairement flairé la bonne affaire, au grand bonheur de toute la famille.
Fromage Philadelphia foutté
Sélection de fromage à la crème foutté de la marque Philadelphia en vente pour 2,99 $ au Supermarché SavePlus.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2,99 $
Date d'expiration : 11 jours après la date d'achat
Le fromage à la crème fouetté à la ciboulette est mon petit péché mignon, dans lequel j’ai le plaisir de tremper des croustilles nature. Cependant, à 5,19 $ au prix régulier pour un pot de 227 g chez les épiceries populaires, je n’ajoute que très rarement ce délice fromagé à mon panier d’épicerie. Tu comprendras mon bonheur de retrouver ces produits à ce prix au Supermarché SavePlus.
Olives au choix
Pots d'olives au choix en vente pour 2,55 $ au Supermarché SavePlus.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2,55 $
Date d'expiration : Inconnue
Passion olives ici, et cette dernière peut parfois s’avérer dispendieuse lorsque je me laisse aller dans la section des marinades en vrac. Au supermarché SavePlus, il n’y a pas de surprise : tu choisis les olives que tu préfères et tu paies ton pot 2,55 $! La seule chose à noter ici, c'est qu'il n'y avait pas de date d'expiration sur le produit, mais comme il s'agit d'olives dans l'huile, ce n'était pas un problème pour moi.
Pâte à biscuits Madame Labriski
Pâte à biscuits avoine et brisures de chocolat Madame Labriski en vente pour 0,99
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 0,99 $
Date d'expiration : Six jours avant la date d'achat
Certaines personnes pourraient hésiter à acheter un produit dont la date de fraîcheur est dépassée, mais cela ne m’a pas arrêtée pour quelques jours. Les biscuits de Madame Labriski ont conquis le cœur des Québécois.e.s, et je ne pouvais passer à côté d’un achat aussi plaisant à un prix dérisoire, surtout quand les grandes bannières vendent cette pâte à biscuits à 7,49 $. Agréable, non?
Huile d'olive extra vierge à la truffe
Huile d'olive extra vierge à la truffe en vente pour 3,90 $ au Supermarché SavePlus.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 3,90 $
Date d'expiratio : Inconnue
L’huile d’olive extra vierge à la truffe est non seulement reconnue pour son goût unique, mais également pour son prix élevé. Quelle ne fut pas ma surprise de trouver une bouteille de 100 ml à un prix aussi bas que 3,90 $, comparativement à 16,99 $ pour une quantité équivalente de la marque Favuzzi chez Métro.
Moutarde de Dijon épicée French's
Moutarde de Dijon épicée French's en vente pour 2 $ au Supermarché SavePlus.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2 $ ou deux bouteilles pour 3 $
Date d'expiration : Sept mois après la date d'achat
Ayant récemment épuisé mes bouteilles de moutarde de Dijon rapportées de France (pas pour me vanter), j’ai évidemment acheté deux bouteilles de 325 ml de cette sauce épicée pour la modique somme de 3 $, comparativement à 4,19 $ pour un produit similaire chez IGA.
Mayochup Heinz
Bouteille de Mayochup Heinz en vente pour 1,99 $ au Supermarché SavePlus.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 1,99 $
Date d'expiration : Deux mois après la date d'achat
L’entreprise Heinz a récemment lancé une sélection de produits dérivés, dont la fameuse Mayochup, qui est, en soi, très simple à préparer à la maison. Mais à ce prix-là, ce serait dommage de s’en passer, surtout pour les soupers rapides. Le supermarché SavePlus de Boisbriand vend ces sauces étonnamment décadentes pour seulement 1,99 $, comparativement à 4,50 $ chez Maxi.
Bugles à la sauce algérienne
Sacs de Bugles à la sauce algérienne en vente pour 0,99 $ au Supermarché SavePlus.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 0,99 $
Date d'expiration : Inconnue
De loin ma collation préférée quand j’étais enfant, je me suis fait un devoir d’en acheter au moins un sac à 0,99 $ pour goûter à cette saveur si intrigante. Bien que la date d’expiration fût inconnue, même en utilisant l’application de traduction Google, je me suis fait un petit cadeau. Oui, je les ai même mis sur mes doigts comme dans le bon vieux temps, surtout que les Bugles se font de plus en plus rares au Québec.
Tortellinis aux quatre fromages O'Sole Mio
Tortellinis aux quatre fromages O' Sole Mio en vente pour 1,25 $ le paquet au Supermarché SavePlus.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 4 paquets pour 5 $
Date d'expiration : Le jour même de la date d'achat
Ces paquets format familial de tortellinis aux quatre fromages étaient en vente à un prix ridiculement bas, surtout considérant qu’ils sont vendus 12,49 $ pour une quantité équivalente chez Metro. Je les ai immédiatement congelés en arrivant à la maison, ce qui me donne des options rapides pour les soupers pressés.
Poivrons jaunes en caisse
11 livres de poivrons jaunes en vente pour 5,99 $ au Supermarché SavePlus.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 5,99 $
Date d'expiration : Non applicable
Pour seulement 5,99 $, j’ai pu ramener 11 livres de poivrons jaunes à la maison. Je me suis empressée de les couper en lanières et de les congeler pour mes futurs sautés de légumes. Je m’attendais tout de même à devoir en jeter quelques-uns au compost, mais à ma grande surprise, sur cette immense quantité, seulement deux poivrons n’étaient pas en assez bon état pour être consommés. Pas mal, hein!
Ail en tresse
Ail en tresse du Québec en vente pour 3,49 $ au Supermarché SavePlus.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 3,49 $
Date d'expiration : Inconnue
À défaut d'avoir fait le plein de produits frais du Québec pendant la saison des récoltes, je me suis réjouie de cette trouvaille locale en plein coeur de cet hiver interminable. Il est évidemment possible de se procurer de l'ail en tresse à l'année pour un prix équivalent mais ce dernier est souvent importé.
Chocolat noir 90 % Lindt Excellence
Chocolat noir 90 % Lindt Excellence en vente pour 3,90 $ au Supermarché SavePlus.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 3,90$
Date d'expiration : Sept mois après la date d'achatJe n’ai pas la dent sucrée, alors ce n’est pas une surprise que le chocolat noir à 90 % comble mes petites envies de sucre d’après-souper. Le supermarché SavePlus offre non seulement une immense variété de délices chocolatés, mais propose également une belle sélection de chocolats noirs de la marque Lindt pour une fraction du prix régulier en magasin, soit 8,49 $ chez Métro.
Riz blanc à grains longs Dunya
Sacs de 900 g de riz blanc à grains longs en vente pour 1,99$ au Supermarché SavePlus.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 1,99 $ ou deux sacs pour 3 $
Date d'expiration : 1 an et 2 mois après la date d'achat
Incontournable pour la famille, le riz est toujours un achat un peu plate à faire. J’ai donc sauté sur l’occasion pour faire le plein de sacs de riz blanc à grains longs de la marque Dunya, surtout à deux pour 3 $, comparativement à 3,79 $ pour un seul sac du même poids de la marque Sans Nom.
Chocolat noir à la fleur de sel Lindt Excellence
Chocolat noir 90% à la fleur de sel Lindt Excellence en vente pour 2,99 $ au Supermarché SavePlus.
Steph Von Rob | Narcity Québec
Prix : 2,99 $
Date d'expiration : Sept mois après la date d'achat
Les palettes de chocolat noir ne sont pas indispensables au panier d’épicerie familial, mais à 2,99 $ au lieu de 6,49 $, prix actuellement en promotion chez Métro, la décision n’est pas difficile à prendre!
Le verdict
Au final, j’estime avoir économisé environ 120 $, en comparant avec le prix régulier de chacun des produits mentionnés plus haut chez les épiciers populaires. Évidemment, ce calcul ne tient pas compte des aubaines que j’aurais pu dénicher chez les compétiteurs, mais quand même : obtenir pour environ 176 $ de nourriture pour seulement 51 $, c’est difficile à battre. D’autant plus que tous les aliments achetés étaient encore parfaitement bons et d’une qualité plus que satisfaisante.
Bref, inutile de te dire que je ne regrette absolument pas cette visite.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
