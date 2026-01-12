L'épicerie à rabais Liquidation Marie ouvre une première succursale en Estrie - Voici quand

La 3e ouverture prévue pour 2026!

La façade d'une épicerie Liquidation Marie.

Liquidation Marie ouvre une première succursale en Estrie en 2026.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditrice Junior

L'équipe des épiceries à petit prix populaires Liquidation Marie ne chôme pas : en plus de deux nouvelles succursales qui ouvriront leur porte à Joliette et Saint-Roch-de-l'Achigan avant la fin de l'hiver, la chaîne débarque en Estrie en 2026. Eh oui, alors que les adresses actuelles se trouvent dans les environs du Grand Montréal, de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, des Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie, cette région aura sa propre épicerie dans quelques mois.

Ainsi, si tu habites dans le coin de Granby, tu peux te réjouir, puisque c'est dans ta ville que s'installe cette entreprise misant sur la revente de surplus, de produits arrivant à échéance ou d’articles refusés par les grandes bannières afin d’offrir des prix particulièrement avantageux.

@liquidationmarie

#chickenwings #cheap #hotdeal #deal #produitcanadien

Si c'est à Saint-Roch-de-l'Achigan que se situera le plus gros emplacement de la province dès la mi-janvier, soit un entrepôt de 11 000 pieds carrés qui proposera non seulement des produits alimentaires, mais aussi de plus gros articles en tout genre, celui de Granby sera plus coquet.

Marie-Ève Breton, la propriétaire, a confié à Narcity que le local tout récemment acquis s'étend sur 7 300 pieds carrés, où tu pourrais remplir ton panier d'aubaines grâce à des réfrigérateurs et congélateurs bien garnis d’aliments à prix réduit, ainsi qu’à des tablettes proposant de réelles aubaines.

Tu te demandes quand tu auras l'occasion d'aller y faire un tour? Sans pouvoir confirmer une date exacte, Mme Breton estime que la succursale devrait être prête à accueillir le public d'ici ce printemps, soit dans les environs des mois de mars ou avril.

L'annonce de l'adresse et plus de détails seront partagés sur les réseaux sociaux de l'entreprise, alors garde l’œil ouvert pour en savoir plus!

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

