L'épicerie à rabais Liquidation Marie ouvre une première succursale en Estrie - Voici quand
La 3e ouverture prévue pour 2026!
L'équipe des épiceries à petit prix populaires Liquidation Marie ne chôme pas : en plus de deux nouvelles succursales qui ouvriront leur porte à Joliette et Saint-Roch-de-l'Achigan avant la fin de l'hiver, la chaîne débarque en Estrie en 2026. Eh oui, alors que les adresses actuelles se trouvent dans les environs du Grand Montréal, de la Rive-Nord, de la Rive-Sud, des Laurentides, de Lanaudière et de la Montérégie, cette région aura sa propre épicerie dans quelques mois.
À lire également : Liquidation Marie ouvre 2 nouveaux locaux, dont le plus grand au Québec - Voici quoi savoir
Ainsi, si tu habites dans le coin de Granby, tu peux te réjouir, puisque c'est dans ta ville que s'installe cette entreprise misant sur la revente de surplus, de produits arrivant à échéance ou d’articles refusés par les grandes bannières afin d’offrir des prix particulièrement avantageux.
Si c'est à Saint-Roch-de-l'Achigan que se situera le plus gros emplacement de la province dès la mi-janvier, soit un entrepôt de 11 000 pieds carrés qui proposera non seulement des produits alimentaires, mais aussi de plus gros articles en tout genre, celui de Granby sera plus coquet.
Marie-Ève Breton, la propriétaire, a confié à Narcity que le local tout récemment acquis s'étend sur 7 300 pieds carrés, où tu pourrais remplir ton panier d'aubaines grâce à des réfrigérateurs et congélateurs bien garnis d’aliments à prix réduit, ainsi qu’à des tablettes proposant de réelles aubaines.
Tu te demandes quand tu auras l'occasion d'aller y faire un tour? Sans pouvoir confirmer une date exacte, Mme Breton estime que la succursale devrait être prête à accueillir le public d'ici ce printemps, soit dans les environs des mois de mars ou avril.
L'annonce de l'adresse et plus de détails seront partagés sur les réseaux sociaux de l'entreprise, alors garde l’œil ouvert pour en savoir plus!
