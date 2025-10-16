Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Liquidation Marie ouvre une épicerie à Longueuil et voici de quoi ça a l'air (PHOTOS)

Salut, les items à GROS rabais! 🤑

La devanture d'un Liquidation Marie.

Un tout nouveau Liquidaton Marie vient d'ouvrir à Longueuil, ce jeudi 16 octobre 2025.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

L’attente est enfin terminée : une toute nouvelle succursale Liquidation Marie a ouvert ses portes à Longueuil, ce jeudi 16 octobre. Il s’agit de la première sur la Rive-Sud de Montréal et de la plus grande de la chaîne. Pour toutes celles et ceux qui n’en peuvent plus du prix du panier d’épicerie qui grimpe sans arrêt, disons que le moment ne pouvait pas être mieux choisi.

À lire également : Liquidation Marie : J'ai testé l'épicerie d'aubaines à Montréal et voici mon panier à 68 $

Située au 2025, chemin de Chambly, tout près du boulevard Curé-Poirier, cette nouvelle adresse impressionne par sa taille : 10 000 pieds carrés au total, dont 6 000 consacrés à la surface de vente, 3 000 à l’arrière-boutique et 1 000 à la salle du personnel.

Les gens du coin reconnaîtront peut-être l’endroit : Liquidation Marie Longueuil occupe maintenant les anciens locaux de Tropicazoo, une animalerie qui a fermé plus tôt cette année.

Déjà bien établie sur la Rive-Nord, l’entreprise faisait jusqu’ici cruellement défaut sur la Rive-Sud. Son arrivée marque donc une belle étape dans son expansion, en plus d’avoir permis la création de plus de 30 emplois.

C'est quoi, Liquidation Marie?

Si tu n’as pas encore mis les pieds chez Liquidation Marie, le concept est simple : on y trouve des produits issus de surplus d’inventaire, d’emballages imparfaits, de formats particuliers ou d’aliments dont la date « meilleur avant » approche ou est dépassée, toujours en respect des normes du MAPAQ.

Résultat : des aubaines qui font du bien au portefeuille, avec des économies allant jusqu’à 75 % sur une foule d’aliments, des fruits et légumes aux produits laitiers, en passant par la viande et les conserves.

Marie-\u00c8ve Breton.

La fondatrice de l'entreprise souhaite démocratiser la liquidation et la vente de produit « déclassés ».
Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec

« On démocratise la liquidation », explique Marie-Ève Breton, fondatrice de l’entreprise, en entrevue avec Narcity Québec. Elle affirme vouloir éduquer la clientèle “une boîte de céréales à la fois”.

« C’est quoi du déclassé? Ce n’est pas dangereux d’en consommer et ce n’est pas illégal d’en vendre », précise-t-elle, préférant ce terme à « périmé » pour désigner des produits encore tout à fait bons, mais écartés des tablettes pour des raisons purement commerciales.

Du hummus. Droite : des biscuits.

Les rangées de l'épicerie sont remplies de produits, tantôt frais, tantôt expirés depuis peu ou à voie d'être « déclassés ».
Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec

Cette croissance fulgurante, qui porte maintenant Liquidation Marie à plus de 250 employé.e.s, s’inscrit dans la mission de l’entreprise : rendre l’alimentation plus accessible tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. Un concept gagnant qui tombe à point dans le contexte économique actuel.

Les magasins attirent de plus en plus de monde grâce à une offre sans cesse renouvelée qui garde les clients et clientes curieux et curieuses. « Mon layout peut bouger quatre fois dans la même semaine. On a du stock à tous les jours », dit-elle, comparant son roulement de marchandise à celui de Winners.

Des gens dans un Liquidation Marie. Droite : une s\u00e9lection de caf\u00e9s en capsule.

On retrouve même du café en capsule.
Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec

Et les produits vedettes? « Nos bavettes de bœuf, le yogourt, le fromage... c’est pas mal ce qui part le plus vite », confie-t-elle avec un sourire.

Du ketchup. Droite : des c\u00e9r\u00e9ales.

Plusieurs produits sont vendus à gros rabais, puisqu'ils sont périmés.
Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec

Pour les gens du Grand Montréal, il est maintenant possible de visiter les succursales de Montréal, Repentigny, Saint-Zotique, Mascouche, Saint-Jérôme et Salaberry-de-Valleyfield, en plus de la toute nouvelle adresse à Longueuil.

Informations pratiques - Liquidation Marie Laval

Quand : Dès ce 16 octobre 2025

Adresse : 2025, Ch. de Chambly, Longueuil, QC

Réseaux sociaux de Liquidation Marie

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d'abord fait ses premières armes au sein d'un média spécialisé en techno avant d'embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d'actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu'il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n'a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

