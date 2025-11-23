7 endroits à Montréal où tu peux faire de l'argent avec ton vieux linge
C'est le temps de faire un peu de ménage dans ta garde-robe! 🤑
Les friperies ont la cote et les gens sont de plus en plus conscients des impacts néfastes de la surconsommation de vêtements neufs sur la planète. Bien que plusieurs aient acquis le réflexe de donner les vêtements qui dorment dans le garde-robe à différents organismes, d’autres y voient une occasion en or de faire un peu d’argent avec des pièces vintage en les consignant ou en les vendant dans des friperies populaires ou haut de gamme. Une belle façon de faire un peu d'argent ou pour renouveler ton inventaire!
À lire également : 90 % de mes vêtements viennent de friperies et voici 6 secrets de « pro du thrift »
Cette tendance gagne en popularité, notamment auprès des plus jeunes générations, qui passent des heures à la recherche de morceaux clés dont la valeur de revente est fort intéressante. Plusieurs boutiques de la métropole ont flairé la bonne affaire et offrent maintenant à leur clientèle la possibilité de racheter des pièces recherchées ou de les consigner, moyennant une cote sur la vente de ces dernières.
Secondli
Sélection de vêtements de seconde main vendus à la boutique Secondli.
Quand : Du dimanche au mercredi de 11 h à 18 h et les jeudi et vendredi de 11 h à 20 h.
Adresse : 1556, Avenue du Mont-Royal E, Montréal, QC
La boutique Secondli te propose de vendre tes morceaux préférés, t’épargnant ainsi les rencontres parfois douteuses avec des inconnu.e.s sur Marketplace, comme le mentionne la boutique sur son site Web.
Le concept est simple : tu prends rendez-vous en ligne, tu sélectionnes tes plus belles pièces encore en bon état et tu les apportes en boutique. Une fois acceptés, les vêtements sont mis en vente dans un délai de deux semaines. À chaque transaction, tu reçois une notification t’indiquant ta part des gains, qui varie entre 20 % et 60 % du prix affiché. Et si tu choisis de convertir ton gain en crédit en magasin, une bonification de 10 % s’ajoute à ta compensation.
La friperie Secondli privilégie les morceaux composés de matériaux de qualité, vintage ou de grandes marques. Les vêtements de style fast fashion ne sont pas acceptés. Toutefois, il t'est possible de donner tes vêtements et accessoires en tout temps en boutique et cette dernière en fera profiter 12 organismes de la région.
Empire Exchange
Vêtements de seconde main vendus à la boutique l'Empire de l'échange.
L'Empire de l'échange | Facebook
Quand : Du lundi au mercredi de 11 h à 18 h, jeudi et vendredi de 11 h à 19 h et samedi et dimanche de 11 h à 17 h.
Adresse : 5225, boulevard Saint-Laurent, Montréal, QC et 6796, boulevard Saint-Laurent, Montréal, QC.
Empire Exchange, ou L’Empire de l’échange, t’invite à prendre rendez-vous dans l’une de ses deux boutiques pour vendre tes vêtements et chaussures d’occasion. D’une durée d’environ 20 minutes, la plage horaire qui t’est réservée te permettra de présenter quelques-unes de tes pièces préférées aux acheteur.euse.s de la boutique. La sélection, particulièrement méticuleuse, distingue cette friperie de l’offre actuelle, puisque seuls les morceaux dans un état impeccable seront retenus.
Tu pourras ensuite décider si tu préfères recevoir ton paiement en argent ou transférer ce profit en crédit magasin ; une option nettement plus avantageuse, à mon humble avis. Les vêtements non sélectionnés pourront être remis à l’organisme Le Chaînon si tu ne souhaites pas repartir avec eux.
Déjà Vu Québec
Sélection de vêtements de seconde main en vente à boutique Déjà Vu Québec.
Quand : Lundi au mercredi de 11 h à 18 h, jeudi et vendredi de 11 h à 19 h, samedi et dimanche de 11 h à 17 h.
Adresse : 7767, rue St-Hubert, Montréal, QC et 4412, rue Wellington, Montréal, QC
Chaque boutique a sa propre façon de fonctionner, d’où l’importance de consulter leur site Web avant de te déplacer. Cela dit, la grande majorité exige une prise de rendez-vous, et la friperie Déjà Vu Québec ne fait pas exception. Une fois sur place, différentes options de consignation s’offrent à toi : utiliser ta compensation en crédit magasin ou recevoir un profit variant entre 40 % et 80 %, moyennant des frais supplémentaires par morceau vendu.
La boutique Déjà Vu Québec s’engage ensuite à honorer le contrat de vente pendant une période de quatre mois, et ce, dans ses deux succursales, en ligne et lors d’événements éphémères. De plus, en tant que consignant.e, tu profites d’un rabais de 15 % en tout temps en magasin.
Tu ne peux pas te déplacer? Aucun problème : un service de ramassage à domicile est offert, moyennant des frais de déplacement.
Popeline
Sélection de vêtements d'occasion en vente à la boutique Popeline.
Quand : Mardi et mercredi de 12 h à 18 h, jeudi et vendredi de 12 h à 19 h et samedi de 12 h à 17 h.
Adresse : 1568, av. du Mont-Royal E, Montréal, QC
La boutique Popeline offre une magnifique sélection de vêtements d’occasion pour femmes, soigneusement choisis en fonction de leur marque, mais surtout de la qualité des matières et des fibres. Le cachemire, le lin, la soie et la laine y sont particulièrement valorisés. À noter que seules les pièces de la saison actuelle sont acceptées.
Le processus de sélection nécessite un rendez-vous, mais l’envoi préalable de photos de tes morceaux est obligatoire. Selon la décision des acheteur.euse.s, tu pourras ensuite te rendre en boutique pour y déposer tes vêtements et attendre qu’ils soient vendus. Tu recevras par la suite un transfert bancaire équivalant à 50 % du prix de vente. Pas plate du tout!
RUSE Boutique
Sélection de sacs de luxe en vente chez RUSE Boutique.
Quand : Lundi au jeudi de 11 h à 19 h, samedi et dimanche de 11 h à 18 h.
Adresse : 5141, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Si les sacs à main de grands designers et les marques de luxe t’attirent, tu trouveras ton compte chez RUSE Boutique. Que tu aies hérité de la collection de vestons Chanel de ta grande-tante ou que tu souhaites simplement vendre tes morceaux griffés pour renouveler ta garde-robe, la consignation chez RUSE Boutique saura répondre à ton besoin.
Tu devras d’abord envoyer des photos de ton inventaire, en prenant soin de préciser les petites marques d’usure s’il y en a, puis te présenter en boutique pour y laisser tes précieux biens en toute quiétude. Toutes les pièces sont authentifiées, et tu peux recevoir jusqu’à 60 % du prix de vente en compensation. La boutique se donne jusqu’à trois mois pour vendre tes items, après quoi tu pourras décider de reprendre les invendus, de les offrir à des organismes ou de me les donner!
CRTBLNCHSHP
Sac à main Yves-Saint-Laurent d'occasion en vente chez CRTBLNCHSHP.
Quand : Lundi au jeudi de 11 h à 18 h, vendredi et samedi de 11 h à 19 h, dimanche de 12 h à 18 h.
Adresse : 1136, av. du Mont-Royal E, Montréal, QC
La boutique Carte Blanche Shop, ou CRTBLNCHSHP, détient un impressionnant inventaire de vêtements, sacs à main et accessoires haut de gamme qui plaira aux fashionistas de la métropole. Il t’est possible d’y magasiner, mais aussi d’y vendre tes pièces prisées. Pour l’instant, la boutique rachète les sacs et accessoires, tandis qu’elle accepte les vêtements et chaussures en consignation pour une durée de trois mois. Une authentification est toutefois requise pour tous les biens griffés.
Tes items consignés seront mis en ligne et en boutique afin d’optimiser leurs chances de trouver preneur.se. Tu pourras recevoir 50 % du prix de vente pour tes vêtements et chaussures, et 60 % pour les sacs à main de designers. Ton seul devoir : envoyer des photos des articles que tu souhaites vendre ou mettre en consignation, puis les déposer en boutique une fois l’approbation de l’équipe obtenue. Facile, facile!
Eva B et Eva D
Devanture de la boutique vintage Eva B.
Quand : Lundi à samedi de 11 h à 19 h et dimanche de 12 h à 18 h.
Adresse : 2015, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
La formule habituelle change un peu pour la mythique friperie montréalaise Eva B. Si tu es adepte des trouvailles de seconde main, tu as assurément déjà mis les pieds dans ce local sombre et intrigant. Les plus téméraires d’entre vous ont même probablement osé fouiller dans la fameuse piscine de vêtements.
Ce café-friperie de la rue Saint-Laurent t’offre d’échanger tes vêtements contre du crédit utilisable dans ses deux succursales. Les articles doivent simplement être propres ; les grandes marques de luxe ou les tissus haut de gamme ne sont pas requis. En plus de tes vêtements, tu peux aussi apporter des accessoires, des chaussures, des vinyles et des bijoux. Bref, une excellente façon de détourner ces items des sites d’enfouissement.