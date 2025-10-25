Cette friperie près de Montréal fait une vente « remplis un sac » pour 5 $ pendant 3 jours
Plusieurs nouveaux « outfits » pour moins cher qu’un latté chez Starbucks!
Tu cherches à faire des trouvailles sans vider ton portefeuille? Une friperie située sur la Rive-Nord de Montréal risque d'attirer ton attention, puisqu'elle te permet de remplir un sac complet pour seulement 5 $. Selon ce que tu réussis à y faire entrer, chaque morceau pourrait facilement tomber sous le dollar et, aujourd’hui, il est plutôt rare de pouvoir s’offrir quelque chose à ce prix, alors ça vaut la peine.
Direction la Friperie aux trésors cachés de la Paroisse Sainte-Famille, à Blainville, pour cet événement qui ne dure que trois jours.
Les articles offerts dans cette friperie sont très variés : une impressionnante sélection de vêtements bien organisés pour enfants, adolescents, hommes et femmes, incluant des hauts, des robes, des manteaux, des pantalons et bien plus encore. On y retrouve aussi des articles de cuisine, de la literie, des sacs à main, des jouets, des livres, de la décoration et une foule d’autres trouvailles.
La Friperie aux trésors cachés fait une vente de sac à 5 $ durant trois jours.Stéphanie Bernier
En plus d’être une super façon d’économiser, magasiner usagé, c’est aussi un choix écolo. Donner une deuxième vie à des vêtements ou à des objets, c’est réduire son empreinte environnementale tout en évitant que des items encore en excellent état finissent à la poubelle. C’est aussi l’occasion de se démarquer avec des morceaux uniques, souvent de qualité, et parfois même signés par des marques connues, pour une fraction du prix neuf.
Des trouvailles de qualité dénichées à la friperie. Stéphanie Bernier
Voici quelques exemples de trouvailles avec un rapport qualité/prix intéressant dénichées dans cette friperie : à gauche, un short vert kaki de la marque Lululemon, et à droite, une paire de jeans Heidi de chez Dynamite. Le prix des articles est affiché au début de chaque rangée, comme on peut le voir sur la photo de gauche, et pour ces deux morceaux, le coût régulier est de seulement 2 $ chacun.
De belles trouvailles de chandails originaux et de marque à la friperie.Stéphanie Bernier
Habituellement, les vêtements se vendent entre 1 $ et 5 $ l’unité, ce qui est déjà très abordable. Mais cette vente spéciale est une excellente occasion d’économiser encore plus et de repartir le sac bien rempli à petit prix. Une belle raison d’aller y faire un tour!
La Friperie aux trésors cachés.Stéphanie Bernier
Friperie aux trésors cachés - Paroisse Sainte-Famille
Prix : 5 $ pour un sac sur la marchandise sélectionnée
Quand : Les 29 et 30 octobre de 9 h à midi et de 13 h à 20 h, et le samedi 1er novembre de 9 h à midi
Adresse : 1015-B, boul. Curé-Labelle, Blainville, QC
Site Internet de la Friperie aux Trésors Cachés
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
