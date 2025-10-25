Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cette friperie près de Montréal fait une vente « remplis un sac » pour 5 $ pendant 3 jours

Plusieurs nouveaux « outfits » pour moins cher qu’un latté chez Starbucks!

Un sac de vêtements. Droite : des jeans à la Friperie aux trésors cachés.

Tu peux remplir un sac de vêtements pour seulement 5 $ à cette friperie.

Izabelle Bee, Stéphanie Bernier
Rédactrice pigiste

Tu cherches à faire des trouvailles sans vider ton portefeuille? Une friperie située sur la Rive-Nord de Montréal risque d'attirer ton attention, puisqu'elle te permet de remplir un sac complet pour seulement 5 $. Selon ce que tu réussis à y faire entrer, chaque morceau pourrait facilement tomber sous le dollar et, aujourd’hui, il est plutôt rare de pouvoir s’offrir quelque chose à ce prix, alors ça vaut la peine.

À lire également : Un 2e entrepôt Renaissance qui vend au poids à prix dérisoires ouvre ce mois-ci à Montréal

Direction la Friperie aux trésors cachés de la Paroisse Sainte-Famille, à Blainville, pour cet événement qui ne dure que trois jours.

Les articles offerts dans cette friperie sont très variés : une impressionnante sélection de vêtements bien organisés pour enfants, adolescents, hommes et femmes, incluant des hauts, des robes, des manteaux, des pantalons et bien plus encore. On y retrouve aussi des articles de cuisine, de la literie, des sacs à main, des jouets, des livres, de la décoration et une foule d’autres trouvailles.

Informations sur la vente de sac \u00e0 5 $ durant trois jours. La Friperie aux trésors cachés fait une vente de sac à 5 $ durant trois jours.Stéphanie Bernier

En plus d’être une super façon d’économiser, magasiner usagé, c’est aussi un choix écolo. Donner une deuxième vie à des vêtements ou à des objets, c’est réduire son empreinte environnementale tout en évitant que des items encore en excellent état finissent à la poubelle. C’est aussi l’occasion de se démarquer avec des morceaux uniques, souvent de qualité, et parfois même signés par des marques connues, pour une fraction du prix neuf.

Un short vert kaki de la marque Lululemon, et \u00e0 droite, une paire de jeans Heidi. Des trouvailles de qualité dénichées à la friperie. Stéphanie Bernier

Voici quelques exemples de trouvailles avec un rapport qualité/prix intéressant dénichées dans cette friperie : à gauche, un short vert kaki de la marque Lululemon, et à droite, une paire de jeans Heidi de chez Dynamite. Le prix des articles est affiché au début de chaque rangée, comme on peut le voir sur la photo de gauche, et pour ces deux morceaux, le coût régulier est de seulement 2 $ chacun.

Chandails \u00e0 manches courtes. De belles trouvailles de chandails originaux et de marque à la friperie.Stéphanie Bernier

Habituellement, les vêtements se vendent entre 1 $ et 5 $ l’unité, ce qui est déjà très abordable. Mais cette vente spéciale est une excellente occasion d’économiser encore plus et de repartir le sac bien rempli à petit prix. Une belle raison d’aller y faire un tour!

Les rayons de la Friperie aux tr\u00e9sors cach\u00e9s.

La Friperie aux trésors cachés.
Stéphanie Bernier

Friperie aux trésors cachés - Paroisse Sainte-Famille

Prix : 5 $ pour un sac sur la marchandise sélectionnée

Quand : Les 29 et 30 octobre de 9 h à midi et de 13 h à 20 h, et le samedi 1er novembre de 9 h à midi

Adresse : 1015-B, boul. Curé-Labelle, Blainville, QC

Site Internet de la Friperie aux Trésors Cachés


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

    • Stéphanie Bernier

      Stéphanie Bernier est rédactrice à la pige chez Narcity, spécialisée dans les trouvailles au Québec. Elle excelle à dénicher les meilleures aubaines, repérer les incontournables à petits prix et trouver des « dupes » pour te faire plaisir sans faire exploser ton budget.

