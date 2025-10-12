8 endroits à Montréal qui rachètent tes vieilleries pour arrondir tes fins de mois
Bye le chaos, allô les 💵!
Alors que les vidéos de trouvailles dans les friperies des quatre coins du monde font fureur sur les réseaux sociaux, cette astuce pour dénicher des articles en tout genre à petit prix n’est plus un secret pour personne. On pense d’ailleurs souvent à ces lieux lorsqu’il est temps de donner ses items de trop, mais savais-tu que tu peux aussi faire de l’argent avec tes vieilleries si tu sais où aller? En effet, certaines adresses rachètent les biens en bon état afin de les revendre à leur tour.
Si tu n’aimes pas particulièrement gérer la vente sur des plateformes comme Facebook Marketplace ou Kijiji, cette option pourrait t’intéresser, puisque le processus est souvent simple et t’évite de négocier les prix avec les consommateur.trice.s.
Voici donc huit endroits à Montréal où tu peux vendre tes affaires et garnir un peu ton compte en banque, tout en faisant de la place chez toi!
Empire Exchange
Adresses :
- 5225, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
- 6796, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La prochaine fois que tu fais le ménage de ta garde-robe, pense à ce magasin. Tu pourrais repartir avec un peu d’argent en poche! Ici, tu peux vendre ou échanger tes vêtements, qu’ils soient féminins ou masculins. Seuls les articles pour enfants et les tenues de soirée ne sont pas acceptés. Pour vendre, il suffit de prendre rendez-vous et d’apporter ton sac d’items fraîchement lavés. Ce n'est pas l'endroit pour les morceaux de marque, mais pour tes vêtements de tous les jours en bons états, c'est parfait!
Arthur et Juno
Adresse : 4243, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour les articles de bébé qui ne serviront plus, Arthur et Juno est un endroit à considérer. L’entreprise achète les items propres, fonctionnels et munis de batteries, à l’exception des sièges d’auto et des tire-laits. Pour faire affaire avec eux, il suffit d’envoyer un courriel à rdv@arthuretjuno.com afin de fixer un rendez-vous à la boutique, où une vérification immédiate des articles leur permettra de faire une offre. Si tu l’acceptes, tu recevras ton paiement en argent avant de repartir!
Gorecell
Adresse : 4156b, rue Saint-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Gorecell, une entreprise canadienne, te permet de revendre tes vieux appareils électroniques directement en ligne. Il te suffit d’indiquer ce que tu veux vendre, ton ancien iPad par exemple, avec son modèle et son année, et la plateforme te dira instantanément combien tu peux en tirer. Si tu acceptes l’offre, tu recevras une trousse d’expédition gratuite pour leur envoyer ton appareil sans tracas. Bref, si tu veux te débarrasser de ton vieux gadget tout en faisant quelques sous, c’est clairement l’endroit où aller!
Librairie l'Échange
Adresse : 713, av. Mont-Royal E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : À la Librairie l’Échange, tes vieux livres, vinyles, disques ou romans graphiques peuvent facilement trouver une nouvelle vie et te rapporter quelques dollars! Tu peux choisir de vendre tes trésors usagés pour obtenir de l’argent comptant ou opter pour l’échange. En plus, la librairie paie les taxes et bonifie la valeur de tes articles de 15 % lorsque tu choisis cette option. C'est donc parfait pour faire du tri tout en te gâtant avec de nouvelles trouvailles.
Best Buy
Adresses : Plusieurs emplacements à Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Best Buy te permet d’échanger tes vieux appareils électroniques contre une carte-cadeau grâce à son programme d’échange. D’abord, tu dois obtenir une évaluation de la valeur de ton appareil usagé sur leur site Web. Ensuite, il suffit de prendre rendez-vous avec un.e employé.e en magasin. Sur place, assure-toi de te présenter avec deux pièces d'identité avec photo, ton article et les accessoires ou manuels fournis avec celui-ci, et tu recevras ensuite une carte-cadeau correspondant à la valeur estimée de ton item. Tu pourras l'utiliser pour t’offrir un nouveau produit en magasin ou la conserver, puisqu’elle n’a pas de date d’expiration.
Rétro MTL
Adresse : 4023, rue Hochelaga, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Si tu as une belle collection de jeux vidéos qui accumulent la poussière, tu pourrais faire de l'argent en les vendant à Retro MTL. Pour ce faire, tu dois remplir un formulaire en incluant des photos et les documents nécessaires (lorsque c'est pertinent), et tu recevras une évaluation gratuite.
Sabrina’s Closet
Adresse : 395, av. Sainte-Croix, suite 208, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu veux vendre quelques-uns de tes articles griffés? Sabrina’s Closet est l’endroit parfait pour ça. La boutique fonctionne sur un modèle de consignation, et pour leur proposer tes articles, tu n’as qu’à remplir leur formulaire en ligne. L’équipe te contactera ensuite directement. Selon le type d’article, tu recevras entre 50 et 60 % du prix de vente, ce qui en fait une option vraiment intéressante pour donner une deuxième vie à tes vêtements de designer.
Banco
Adresses : Plusieurs adresses à Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Tu peux te départir de tes jeux vidéo, tes appareils audio-vidéo, tes bijoux en or, tes diamants ou autres articles de valeur et rempli tes coffres en même temps Chez Banco. Le processus est ultra simple : tu apportes tes articles, un employé en évalue la valeur, et tu décides ensuite si tu veux repartir avec ton argent ou craquer pour de nouveaux trésors sur place.
