7 crédits d'impôt et prestations qui seront versés aux Québécois en février 2026
Avec la hausse du coût de la vie, ce coup de pouce peut grandement faire du bien.
En février 2026, plusieurs aides financières gouvernementales sont versées aux Québécoises et Québécois admissibles. Ces prestations et crédits d’impôt, offerts par Revenu Québec, l’Agence du revenu du Canada (ARC) et Retraite Québec, arrivent à un moment stratégique pour aider à souffler un peu, en ces temps inflationnistes et durs sur le portefeuille.
Selon ta situation, que tu sois une personne aînée, un parent, un travailleur ou une travailleuse à revenu modeste ou une personne en situation de handicap, tu pourrais recevoir plusieurs centaines, voire quelques milliers de dollars ce mois-ci grâce aux différents programmes en place.
Petit rappel pratique : si ce n’est pas déjà fait, activer le dépôt direct demeure la meilleure option pour recevoir tes versements rapidement et en toute sécurité, sans attendre un chèque par la poste.
Sécurité de la vieillesse
Les aîné.e.s de 65 ans et plus qui répondent aux critères d’admissibilité reçoivent leur versement régulier de la pension de la Sécurité de la vieillesse. Cette aide gouvernementale s’adresse aux personnes âgées qui respectent les exigences liées à la résidence au Canada, et ce, peu importe leur parcours professionnel.
Pour le trimestre de janvier à mars, les montants ont été bonifiés de 0,3 % afin de tenir compte de l’évolution de l’Indice des prix à la consommation.
Montants versés en février 2026 :
- Entre 65 et 74 ans : jusqu’à 742,31 $, si le revenu annuel de 2024 est inférieur à 148 451 $
- 75 ans et plus : jusqu’à 816,54 $, si le revenu de 2024 est inférieur à 154 196 $
Pour vérifier ton admissibilité et consulter l’historique de tes paiements, tu peux te rendre dans Mon dossier pour les particuliers sur le site de l’ARC ou dans Mon dossier pour les citoyennes et citoyens sur le portail de Revenu Québec.
Date du versement : 25 février
Consulte tous les renseignements sur la pension de la Sécurité de la vieillesse.
Régime de rentes du Québec (RRQ)
Les personnes à la retraite ayant cotisé au Québec au cours de leur carrière reçoivent ce mois-ci leur versement mensuel du Régime de rentes du Québec.
Cette rente représente une source de revenus stable à la retraite. Elle est généralement accessible dès 65 ans, mais il est possible d’en faire la demande à partir de 60 ans, avec une pénalité, ou de la reporter jusqu’à 72 ans afin de bénéficier d’une bonification.
Montants maximaux selon l’âge de la demande :
- À 65 ans, soit 100 % de la rente maximale : 1 507,65 $
- À 60 ans, soit 64 % de la rente maximale : 964,90 $
- À 72 ans, soit 158,8 % de la rente maximale : 2 394,15 $
À noter : si tu continues à travailler après 65 ans, tu peux choisir de mettre fin à tes cotisations au RRQ. Ton employeur cessera aussi d’y contribuer, ce qui peut avoir un impact positif sur ton revenu net.
Date du versement : 27 février
Explore toute l'information sur le Régime de rentes du Québec.
Allocation canadienne pour enfants
Les personnes ayant la charge d’enfants de moins de 18 ans reçoivent ce mois-ci leur versement mensuel de l’allocation canadienne pour enfants. Ce programme fédéral a pour objectif de soutenir financièrement les familles dans les dépenses liées à l’éducation et au développement de leurs enfants.
Le montant versé varie selon l’âge de l’enfant et le revenu familial total. Si ton revenu familial net est inférieur à 37 487 $.
Voici les montants maximaux auxquels tu pourrais avoir droit :
- Pour chaque enfant de moins de 6 ans : jusqu’à 7 997 $ par année, soit 666,41 $ par mois
- Pour chaque enfant âgé de 6 à 17 ans : jusqu’à 6 748 $ par année, soit 562,33 $ par mois
À partir de juillet 2026, l’Agence du revenu du Canada ajustera automatiquement les versements en fonction des revenus déclarés pour l’année 2025.
En situation de garde partagée, lorsque la répartition est d’au moins 40 % et 60 %, chaque parent reçoit la moitié du montant calculé selon son propre revenu familial.
À noter : pour recevoir l’allocation canadienne pour enfants, il est essentiel d’avoir transmis un document confirmant la naissance de l’enfant et de produire une déclaration de revenus chaque année, même en l’absence de revenus.
Date du versement : 20 février
Découvre le calcul et les détails de l'allocation canadienne pour enfants.
Régime canadien de soins dentaires
Le Régime canadien de soins dentaires offre ce mois-ci un soutien financier aux ménages admissibles dont le revenu annuel est inférieur à 90 000 $, afin de couvrir une partie de leurs frais dentaires. Si tu réponds aux critères, tu as normalement reçu une communication comprenant un code de demande unique ainsi que les étapes à suivre pour t’inscrire.
Le montant accordé est déterminé en fonction de trois facteurs principaux : les frais dentaires réellement engagés, la grille tarifaire établie par le Régime et ton revenu familial net ajusté.
Le remboursement est versé une fois la réclamation analysée, selon la date de soumission et les délais de traitement. Il n’y a donc pas de calendrier de paiements fixe.
Consulte les détails complets du Régime canadien de soins dentaires.
Prestation canadienne pour personnes handicapées (PCPH)
Les personnes en situation de handicap reçoivent ce mois-ci leur versement de la PPCPH, administrée par l’ARC. Cette aide s’adresse aux personnes âgées de 18 à 64 ans reconnues officiellement comme ayant un handicap et dont la demande au crédit d’impôt pour personnes handicapées a été approuvée.
Pour être admissible, il faut avoir produit une déclaration de revenus pour l’année 2024 et détenir un statut de résidence légale au Canada.
Le montant de la prestation peut atteindre jusqu’à 2 400 $ par année, soit 200 $ par mois, et il est indexé à l’inflation.
Pour recevoir le montant maximal, le revenu familial net doit être inférieur à 33 000 $ pour une personne vivant seule ou à 46 500 $ pour un couple. Une portion du revenu d’emploi est toutefois exclue du calcul, soit 10 000 $ pour une personne seule et 14 000 $ pour un couple. Au-delà de ces seuils, la prestation diminue graduellement.
Les paiements sont versés chaque troisième jeudi du mois.
Date du versement : 19 février
Pour toute l'information sur la PCPH, c'est par ici.
Crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants
Cette aide provinciale peut réellement donner un coup de pouce aux familles dont le parent, seul ou en couple, a assumé des frais de garde pour un enfant de moins de 16 ans au cours de la dernière année.
En 2026, certaines familles peuvent récupérer jusqu’à 78 % de leurs frais de garde sous forme de crédit d’impôt. Le taux accordé diminue graduellement selon le revenu familial. À titre d’exemple, un revenu allant jusqu’à 25 305 $ donne droit au taux maximal de 78 %, tandis qu’un revenu supérieur à 122 290 $ ramène ce taux à 67 %.
Les plafonds de frais admissibles sont également revus à la hausse en 2026. Ils s’établissent à 12 525 $ pour les enfants de moins de 7 ans, à 17 145 $ pour les enfants en situation de handicap et à 6 305 $ pour les autres enfants.
Sous certaines conditions, il est aussi possible de recevoir ce crédit d’impôt sous forme de versements mensuels anticipés.
Pour plus d'informations sur le crédit d'impôt pour frais de garde d'enfants, c'est par ici.
Allocation-logement
Si le logement gruge une grosse part de ton budget, le programme Allocation-logement de Revenu Québec pourrait te donner un coup de pouce financier ce mois-ci. Cette aide vise surtout les personnes seules de 50 ans et plus, ainsi que les familles monoparentales comptant au moins un enfant à charge.
L’admissibilité dépend du revenu annuel. Celui-ci ne doit pas dépasser 22 900 $ pour une personne seule de 50 ans ou plus. Pour une famille monoparentale avec un ou deux enfants, le plafond est fixé à 39 500 $, et il monte à 45 500 $ lorsqu’il y a trois enfants ou plus.
Le montant versé chaque mois varie selon ta situation et peut atteindre 100 $, 150 $ ou 170 $.
Si tu n’as pas encore présenté de demande, il est aussi possible d’obtenir l’aide de façon rétroactive.
Le calcul se fait en fonction de la proportion de ton revenu consacrée au logement. Tu peux recevoir 100 $ par mois si cette part se situe entre 30 % et 49 %, 150 $ si elle se trouve entre 50 % et 79 %, et jusqu’à 170 $ si 80 % ou plus de ton revenu sert à payer ton loyer.
À retenir : l’Allocation-logement est établie automatiquement lors du traitement de ta déclaration de revenus. Il est donc essentiel de l’avoir produite pour en bénéficier.
Date du versement : Les paiements sont effectués durant les cinq premiers jours ouvrables du mois.
