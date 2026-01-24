Sécurité de la vieillesse : Jusqu'à 816 $ versés très bientôt aux Québécois
Si les fins de mois sont dures, ton portefeuille pourra enfin respirer. 💸
Le moment tant attendu approche à grands pas! Des milliers de personnes âgées du Québec, retraitées ou non, recevront leur premier versement de l'année de la Pension de la Sécurité de la vieillesse (SV). Si tu fais partie des personnes admissibles, prépare-toi à voir ton compte bancaire s'enrichir très bientôt.
À lire également : Pension de la Sécurité de la vieillesse : Voici toutes les dates de paiement en 2026
C'est le moment idéal pour t'assurer que tes informations bancaires sont bien à jour. Avec les récents problèmes de livraison postale, le dépôt direct reste de loin la meilleure option pour recevoir ton argent rapidement et sans tracas.
Quel montant peux-tu espérer recevoir très bientôt?
La bonne nouvelle, c'est que les prestations viennent tout juste d'être ajustées pour suivre le coût de la vie. Pour ce trimestre qui débute en janvier, une augmentation de 0,3 % a été appliquée aux montants.
Les montants maximaux qui arriveront bientôt sont :
- Si tu as entre 65 et 74 ans : tu pourrais recevoir jusqu'à 742,31 $ mensuellement (si ton revenu de 2024 était sous les 148 451 $)
- Si tu as 75 ans ou plus : jusqu'à 816,54 $ par mois peuvent t'être versés (à condition que ton revenu de 2024 n'ait pas dépassé 154 196 $)
Autre excellente nouvelle : le seuil de remboursement a augmenté cette année! Il est maintenant établi à 95 323 $ plutôt que 93 454 $ auparavant. Concrètement, ça signifie que davantage de personnes aînées pourront garder l'intégralité de leur pension sans avoir à en rembourser une partie.
Vérifie si tu es admissible avant le prochain versement
Pour toucher cette prestation qui arrive sous peu, tu dois satisfaire certains critères essentiels. Pour y avoir droit, trois critères de base doivent être respectés : le statut légal, le lieu de résidence et, bien entendu, l’âge.
Si tu vis actuellement au Canada, tu dois être citoyenne ou citoyen canadien, ou encore détenir le statut de résident.e permanent.e, et avoir habité au pays pendant au moins dix ans après l’âge de 18 ans.
Pour les personnes établies à l’extérieur du Canada, les conditions sont plus strictes. Il faut alors avoir résidé au pays pendant un minimum de 20 ans après la majorité pour pouvoir recevoir cette aide.
Dans la plupart des situations, aucune action n'est requise de ta part. Le gouvernement utilise automatiquement les données de ta déclaration de revenus pour déterminer ton admissibilité et procéder à ton inscription.
Comment garantir que ton paiement arrive bien très bientôt?
Service Canada s'occupe normalement de ton inscription de façon automatique quand tu atteins l'âge de 64 ans. Tu devrais alors recevoir une confirmation écrite t'indiquant que tout est en ordre et que tes versements débuteront à ton 65e anniversaire.
Toutefois, ce processus automatique n'est pas infaillible. Si tu n'as reçu aucune correspondance dans le mois suivant tes 64 ans, ne reste pas dans l'incertitude : contacte Service Canada sans tarder.
Assure-toi absolument d'être inscrit.e au dépôt direct pour que ton argent arrive le plus vite possible. Compte tenu des défis rencontrés par le service postal récemment, c'est vraiment la méthode la plus fiable et sécuritaire.
Date du versement : 28 janvier
Pour en savoir davantage sur la pension de la Sécurité de la vieillesse et confirmer ton admissibilité, consulte le site officiel du gouvernement.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
