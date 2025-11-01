Ce resto de Montréal fait des soirées fondue à volonté pour 39 $
Le karaoké est aussi de la partie!
Appelle ta gang qui trippe sur les mets copieux, parce qu'un restaurant de Montréal offre des soirées où la fondue est à l'honneur. Pour un repas réconfortant, direction le Bar Zoé Karaoké, où tu pourras vivre un festin à volonté dans une ambiance festive et décontractée.
Pour 39 $ par personne, toi et tes ami.es. pourrez dévorer autant de fondue chinoise que vous le voulez, et ça vient même avec une flûte de bulles sans frais supplémentaires pour le ladies night du jeudi!
Ainsi, les dimanches et les jeudis, tu peux manger sans fin et chanter tes hits préférés au karaoké des lieux. Si tu cherchais une excuse pour transformer ton jeudi en “jeudredi”, tu viens de la trouver!
Au menu du festin : bœuf, poulet et porc à volonté, accompagnés d’une salade maison, de pommes de terre au four avec crème sure, de légumes du moment et de six sauces maison pour un maximum de saveur. Et quand la musique monte, tu peux prolonger la fête jusqu’à 3 h du matin, puisque la soirée karaoké débute à 20 h.
L’endroit, situé sur la rue Jean-Talon Est, propose aussi un menu régulier rempli de délices, comme de la fondue au fromage, grillades, des escargots, du filet de chevreuil et plus encore.
Petit rappel avant de réserver : l’entrée est réservée aux 18 ans et plus, et les réservations se font en ligne sur le site officiel du restaurant. Alors, prêt.e à bien manger et faire le party?
Fondue à volonté au Bar Zoé Karaoké
Prix : 39 $ les jeudis et dimanches, un verre de bulle en plus les jeudis pour le « souper de filles »
Quand : Les jeudis et dimanches
Adresse : 3296, rue Jean-Talon E., Montréal, QC
