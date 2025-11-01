Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Ce resto de Montréal fait des soirées fondue à volonté pour 39 $

Le karaoké est aussi de la partie!

Des gens au restaurant. Droite : Une fondue.

Ce restaurant de Montréal fait des soirées fondue à volonté.

@zoekaraoke | Instagram, zoekaraoke | Instagram
Éditrice Junior

Appelle ta gang qui trippe sur les mets copieux, parce qu'un restaurant de Montréal offre des soirées où la fondue est à l'honneur. Pour un repas réconfortant, direction le Bar Zoé Karaoké, où tu pourras vivre un festin à volonté dans une ambiance festive et décontractée.

À lire également : Ce resto du Vieux-Montréal offre des assiettes steak-frite à volonté pour seulement 44 $

Pour 39 $ par personne, toi et tes ami.es. pourrez dévorer autant de fondue chinoise que vous le voulez, et ça vient même avec une flûte de bulles sans frais supplémentaires pour le ladies night du jeudi!

Ainsi, les dimanches et les jeudis, tu peux manger sans fin et chanter tes hits préférés au karaoké des lieux. Si tu cherchais une excuse pour transformer ton jeudi en “jeudredi”, tu viens de la trouver!

Au menu du festin : bœuf, poulet et porc à volonté, accompagnés d’une salade maison, de pommes de terre au four avec crème sure, de légumes du moment et de six sauces maison pour un maximum de saveur. Et quand la musique monte, tu peux prolonger la fête jusqu’à 3 h du matin, puisque la soirée karaoké débute à 20 h.

L’endroit, situé sur la rue Jean-Talon Est, propose aussi un menu régulier rempli de délices, comme de la fondue au fromage, grillades, des escargots, du filet de chevreuil et plus encore.

Petit rappel avant de réserver : l’entrée est réservée aux 18 ans et plus, et les réservations se font en ligne sur le site officiel du restaurant. Alors, prêt.e à bien manger et faire le party?

Fondue à volonté au Bar Zoé Karaoké 

Prix : 39 $ les jeudis et dimanches, un verre de bulle en plus les jeudis pour le « souper de filles »

Quand : Les jeudis et dimanches

Adresse : 3296, rue Jean-Talon E., Montréal, QC

Site Internet du Bar Zoé Karaoké

  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

