Sommaire

La Ronde va démolir ce mythique manège à la fin de la saison 2025

Un AUTRE manège qui disparait. 🤯😢

La Ronde

La Ronde va démolir l'un de ces mythiques manèges à la fin de la saison 2025

Beimei360 | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Après le Minirail et la Pitoune, c’est au tour d’un autre manège emblématique de La Ronde — et l’un des derniers vestiges de l’Expo 67 — de disparaître du paysage montréalais : la fameuse tour d’observation orangée à 360 degrés, mieux connue sous le nom de La Spirale.

À lire également : Une autre grève à la STM pourrait très bientôt t'impacter - Voici ce que tu dois savoir

Près de 60 ans après son inauguration, lors de l’Exposition universelle de Montréal en 1967, La Spirale sera démantelée à la fin de la saison actuelle, a rapporté le Journal de Montréal ce jeudi 16 octobre.

Cette attraction offrait une vue panoramique exceptionnelle sur Montréal, la Rive-Sud et le fleuve Saint-Laurent, des moments particulièrement spectaculaires au coucher du soleil.

Il faut dire que le manège, qui a accueilli plus de 8 millions de personnes en 58 ans, était fermé depuis 2018, à la suite d’un bris mécanique et d’une rareté des pièces de remplacement. La pandémie est ensuite venue compliquer les choses, les mesures de distanciation physique rendant toute réouverture impossible.

Dans une déclaration transmise par courriel, La Ronde a qualifié la fin définitive de La Spirale de « décision difficile », affirmant qu’aucune autre option n’était envisageable.

« Nous avons discuté avec beaucoup de monde pour la garder et lui donner une autre vocation, mais les millions nécessaires à sa remise à niveau et à son entretien ne sont tout simplement pas disponibles », soutient Sophie Emond, directrice générale de La Ronde.

Les coûts de remise à niveau, estimés à plusieurs millions de dollars, ainsi que l’entretien « trop onéreux », ont rendu l’exploitation de l’ascenseur de 100 mètres « impossible ».

« Il ne reste qu’une seule Spirale dans le monde ; elles ont toutes été démantelées, souvent pour les mêmes raisons », nous dit-on.

À court terme, l’espace occupé par La Spirale sera transformé en aire de repos ombragée destinée aux visiteurs et visiteuses du parc.

La Spirale s’ajoute ainsi à la liste des attractions mythiques de l’Expo 67 disparues au fil des ans, après le Galopant — l’un des plus vieux manèges au monde, mis hors service en 2023 —, le Minirail, démantelé en 2022, et la Pitoune, retirée en 2017.

    Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

