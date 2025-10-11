Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

4 660 entrées par effraction depuis janvier à Montréal : Voici les quartiers les plus visés

Les voleurs semblent avoir leurs « spots » préférés. 😰

Une voiture de police de Montréal.

Il y a eu 4 660 entrées par effraction depuis janvier à Montréal, une hausse par rapport à 2024 à pareille date.

derek robbins | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Dans le meilleur des mondes, notre résidence devrait être en tout temps l’endroit le plus sécuritaire pour notre personne. Or, la réalité est tout autre. Depuis le début de l’année 2025, plusieurs quartiers et arrondissements montréalais ont été touchés par un nombre élevé d’entrées par effraction, selon les données colligées par la Ville de Montréal.

À lire également : Bébé abandonné à Longueuil : Voici tout ce qu’on sait jusqu’à maintenant

Ce qu’il faut savoir, c’est que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) enregistre depuis 2015 diverses données criminelles grâce à l’outil interactif Vue sur la sécurité publique, qui recense le nombre total de certains crimes sur l’île.

Entre janvier et septembre 2025, la police montréalaise a recensé 4 574 introductions par effraction sur l’ensemble du territoire, soit 280 de plus qu’à la même période l’an dernier, soit une hausse de 6,5 %. Et octobre ne fait que commencer : au moment d’écrire ces lignes, 84 nouveaux cas ont déjà été signalés, portant le total à 4 658 depuis le début de l’année.

Une carte.

Un aperçu des quartiers les plus chauds à Montréal en termes d’introduction par effraction en 2025.
Vue sur la sécurité publique,

Selon la carte, les arrondissements de Ville-Marie, notamment au centre-ville, ainsi que Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Le Plateau-Mont-Royal, Villeray–Saint-Michel-Parc-Extension et Montréal-Nord, sont parmi les zones les plus touchées.

Si les chiffres de 2025 paraissent élevés, ils n’ont rien à voir avec ceux de 2015, alors que le SPVM avait recensé 9 947 introductions par effraction, un sommet depuis le début de la collecte des données. L’année 2021, quant à elle, détient le record du plus faible taux de criminalité dans cette catégorie.

Voici le nombre d’introductions par effraction depuis 2015 à Montréal :

  • 2015
    • 9 947
  • 2016
    • 9 483
  • 2017
    • 8 816
  • 2018
    • 7 052
  • 2019
    • 6 715
  • 2020
    • 5 733
  • 2021
    • 4 809
  • 2022
    • 5 554
  • 2023
    • 6 048
  • 2024
    • 5 844
  • 2025 (1er janvier au 9 octobre)
    • 4 658

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

crimes montréal crimes à montréal service de police de la ville de montréal
