Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Ces 17 restaurants à Montréal ont reçu 1000 $ à 14 200 $ d'amendes de salubrité en novembre

Certains n'en sont pas à leur première condamnation cette année.

Devanture de l'épicerie Mimimelon à Montréal. Droite : Devanture du Saizen Sushi Bar, à Montréal.

Plusieurs restaurants montréalais ont contrevenu aux normes du MAPAQ récemment.

Google Maps
Rédactrice en chef

Les restaurants à Montréal ont de quoi épater. Voici pourquoi on s'attend toujours à ce que notre repas soit préparé dans des conditions impeccables. Pourtant, au cours des dernières années, certains établissements montréalais ont manqué à leur devoir, en ne respectent pas toujours les normes d'hygiène et de salubrité établies par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).

À lire également : 23 restos de la Rive-Sud de Montréal qui ont reçu jusqu'à 10 000$ d’amendes du MAPAQ en 2025

Au cour du mois de novembre dernier, 17 restaurants de la métropole ont été condamnés à payer des amendes pour diverses infractions sanitaires. Les sanctions varient considérablement selon la gravité des manquements constatés, allant de 1000 $ pour les cas les moins sévères jusqu'à un total de 14 200 $ pour les situations plus problématiques.

Petit détail important à garder en tête : même si ces jugements ont été rendus en novembre, les infractions elles-mêmes peuvent remonter à plusieurs mois, voire plus d'un an. C'est que, entre le moment où un inspecteur ou une inspectrice du MAPAQ constate un manquement et celui où la sanction est officiellement prononcée, les dossiers doivent suivre leur cours à travers les procédures de la Cour municipale. C'est pourquoi, pour chaque établissement, on t'indique la date de l'infraction ainsi que celle du jugement.

Voici les 17 restaurants concernés.

Mimimelon

Devanture de l'\u00e9picerie Mimimelon \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Mimimelon à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en novembre 2025.

Google Maps

Adresse : 2069, rue Saint-Louis, Montréal, QC

Total des amendes : 14 200 $

Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates.

« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Amende de 5 000 $ — date de l'infraction : 2025-01-28 ; date du jugement : 2025-11-13
Amende de 4 200 $ — date de l'infraction : 2024-11-05 ; date du jugement : 2025-11-13

« Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d’au moins 60 °C jusqu’à sa livraison. »
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2025-01-28 ; date du jugement : 2025-11-13
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2024-11-05 ; date du jugement : 2025-11-13

« Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Amende de 3 000 $ — date de l'infraction : 2024-11-05 ; date du jugement : 2025-11-13

Saizen Sushi Bar

Devanture du Saizen Sushi Bar, \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Saizen Sushi à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.

Google Maps

Adresse : 5177, boul. Décarie, Montréal, QC

Total des amendes : 6 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-11-11

Date du jugement : 2025-11-05

À noter que le restaurant Saizen Sushi à Montréal a également dû payer 9 400 $ d'amendes du MAPAQ en 2024.

Quartier Perse

Devanture du restaurant Quartier Perse \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Quartier Perse à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.

Google Maps

Adresse : 4241, boul. Décarie, Montréal, QC

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d’un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l’activité de restaurateur. »

Date de l’infraction : 2024-06-28

Date du jugement : 2025-11-06

Les Grillades de Steeve 

Devanture du restaurant Le Grillade de Steeve \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Les Grillades de Steeve à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.

Google Maps

Adresse : 9032, boul. Saint-Michel, Montréal, QC

Total des amendes : 4 500 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2024-10-23

Date du jugement : 2025-11-05

À noter que le restaurant Les Grillades de Steeve à Montréal a également dû payer 4000 $ d'amendes du MAPAQ en octobre 2025.

Sushi Plus

Devanture du restaurant Sushi Plus \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Sushi Plus à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.

Google Maps

Adresse : 5940, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC

Total des amendes : 3 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-04-23

Date du jugement : 2025-11-28

Le Bled Resto Lounge

Devanture du restaurant Le Bled Resto Lounge \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Bled Resto Lounge à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.

Google Maps

Adresse : 2112, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Total des amendes : 3 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2024-02-22

Date du jugement : 2025-11-06

Le Club Mamaia

Devanture du restaurant Le Club Mamaia \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Le Club Mamaia à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.

Google Maps

Adresse : 4727, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Total des amendes : 2 500 $

Raison de l'infraction : Deux infractions, à la même date.

Amende de 1 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-04-08 ; date du jugement : 2025-11-18

Amende de 1 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-04-08 ; date du jugement : 2025-11-18

Terracotta

Devanture du restaurant Terracotta \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Terracotta à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.

Terracotta Restaurant | Facebook

Adresse : 73, av. Duluth Est, Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date.

Amende de 1 000 $ : « Le produit altérable à la chaleur, à l’exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 2025-03-13 ; date du jugement : 2025-11-24

Amende de 1 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-03-13 ; date du jugement : 2025-11-24

Diablos BBQ Smokehouse 

Devanture du restaurant Diablos BBQ Smokehouse \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Diablos BBQ Smokehouse à Montréal, sanctionné par le MAPAQ.

Google Maps

Adresse : 17, rue Prince-Arthur Est, Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.

« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2025-02-24 ; date du jugement : 2025-11-20
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2025-03-24 ; date du jugement : 2025-11-24

À noter que le restaurant Diablos BBQ Smokehouse à Montréal a également dû payer 500 $ d'amendes du MAPAQ en mars 2025.

Nouveau Système Beaubien

Devanture du restaurant Nouveau Syst\u00e8me Chien Chaud Beaubien \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Nouveau Système Beaubien à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.

Google Maps

Adresse : 323, rue Beaubien Est, Montréal, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2024-09-23

Date du jugement : 2025-11-20

Estelle

Devanture du restaurant Estelle \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Estelle à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.

Google Maps

Adresse : 630, rue de Courcelle, Montréal, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l’exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l’infraction : 2025-01-08

Date du jugement : 2025-11-24

Kazo Ramen

Devanture du restaurant Kazo Ramen \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Kazo Ramen à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.

Google Maps

Adresse : 7569, boul. Newman, Montréal, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l’exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l’infraction : 2025-03-12

Date du jugement : 2025-11-20

À noter que le restaurant Kazo Ramen à Montréal a également dû payer 2 000 $ d'amendes du MAPAQ en octobre 2025.

Gibbys

Devanture du restaurant Gibbys Restaurant \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Gibbys Restaurant à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.

Google Maps

Adresse : 298, place D’Youville, Montréal, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-04-01

Date du jugement : 2025-11-24

Basha

Devanture du restaurant Restaurant Basha MTL Trust \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Restaurant Basha MTL Trust à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.

Google Maps

Adresse : 1500, av. McGill College, A023, Montréal, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »

Date de l’infraction : 2025-02-21

Date du jugement : 2025-11-20


À noter que le Basha de la Place Montréal Trust a également dû payer 1 000 $ d'amendes du MAPAQ en octobre 2025.

Bello

Devanture du restaurant Bello \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Bello à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.

Google Maps

Adresse : 363, place D’Youville, Montréal, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l’exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l’infraction : 2025-02-25

Date du jugement : 2025-11-20

Mon Ami Express

Devanture du restaurant Mon Ami Express \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Mon Ami Express à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.

Google Maps

Adresse : 5895 A, av. Victoria, Montréal, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l’infraction : 2024-08-28

Date du jugement : 2025-11-20

Restaurant Paragon

Devanture du restaurant Restaurant Paragon \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Restaurant Paragon à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.

Google Maps

Adresse : 4640, rue Jarry Est, Montréal, QC

Total des amendes : 1 000 $

Raison de l'infraction : « Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d’au moins 60 °C jusqu’à sa livraison. »

Date de l’infraction : 2025-01-22

Date du jugement : 2025-11-20


Est-ce que c'est sécuritaire d'aller manger dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?

Pas de panique : une contravention du MAPAQ ne signifie pas automatiquement que ta santé est en jeu. Dans la grande majorité des cas, les établissements épinglés ont déjà corrigé le tir avant même que le jugement soit rendu, et c'est pour cette raison que tu peux encore t'y rendre. Une fois les ajustements effectués et validés par les inspecteurs et inspectrices, ces restos sont de nouveau conformes aux exigences sanitaires en vigueur.

Cela dit, certaines situations sont plus préoccupantes que d'autres. Quand les manquements représentent un réel risque pour la santé du public, le MAPAQ peut ordonner la fermeture temporaire d'un établissement. Dans ces cas-là, le resto doit obligatoirement remédier à l'ensemble des problèmes soulevés avant de pouvoir accueillir à nouveau sa clientèle.

From Your Site Articles
restaurants à montréalmapaq condamnationamende salubritéministère agriculture pêcheries alimentationmapaq
MontréalManger et SortirCanadaNouvellesNouvellesQuébec
  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

Cette patinoire au Québec est parmi les plus belles au monde et bat le Rockefeller Center

Plus belle que la patinoire dans « Maman, j’ai encore raté l’avion »!

La fermette gratuite du Centre de la nature de Laval va fermer définitivement en 2026

Les nombreux animaux devront être relocalisés d'ici là. ☹️

Voici le salaire pour te permettre un 4 1/2 à Montréal selon le quartier en décembre 2025

Quelque 26 263 $ séparent le quartier le plus abordable et le plus cher.

L'Agence du revenu du Canada embauche avec un sec. 5 et un salaire de 65 389$ à 73 595$/an

Allô la nouvelle carrière payante!

13 aliments à meilleurs prix au Costco que dans les épiceries populaires du Québec

Payer moins pour les mêmes produits = OUI!

8 activités magiques à Montréal pour sortir durant le temps des Fêtes

Il y en a pour tous les budgets!

12 « dupes » de produits de beauté de marques populaires vendus au Tigre Géant à mini-prix

Ils sont juste PAREILS... Mais le prix, lui, ne l'est pas. 🤯

Une « bombe météo » est prévue au Québec ce vendredi : Ça va être l’enfer

Attache ta tuque avec de la broche et prépare-toi un parapluie... et des patins.

Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec, démissionne

Il quitte même la CAQ.

C'est le bordel pour relier les stationnements à l'aéroport de Montréal : Voici pourquoi

Une file de 200 personnes pour les petites navettes de Park'N Fly! 🤯