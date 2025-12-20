Ces 17 restaurants à Montréal ont reçu 1000 $ à 14 200 $ d'amendes de salubrité en novembre
Certains n'en sont pas à leur première condamnation cette année.
Les restaurants à Montréal ont de quoi épater. Voici pourquoi on s'attend toujours à ce que notre repas soit préparé dans des conditions impeccables. Pourtant, au cours des dernières années, certains établissements montréalais ont manqué à leur devoir, en ne respectent pas toujours les normes d'hygiène et de salubrité établies par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ).
À lire également : 23 restos de la Rive-Sud de Montréal qui ont reçu jusqu'à 10 000$ d’amendes du MAPAQ en 2025
Au cour du mois de novembre dernier, 17 restaurants de la métropole ont été condamnés à payer des amendes pour diverses infractions sanitaires. Les sanctions varient considérablement selon la gravité des manquements constatés, allant de 1000 $ pour les cas les moins sévères jusqu'à un total de 14 200 $ pour les situations plus problématiques.
Petit détail important à garder en tête : même si ces jugements ont été rendus en novembre, les infractions elles-mêmes peuvent remonter à plusieurs mois, voire plus d'un an. C'est que, entre le moment où un inspecteur ou une inspectrice du MAPAQ constate un manquement et celui où la sanction est officiellement prononcée, les dossiers doivent suivre leur cours à travers les procédures de la Cour municipale. C'est pourquoi, pour chaque établissement, on t'indique la date de l'infraction ainsi que celle du jugement.
Voici les 17 restaurants concernés.
Mimimelon
Le Mimimelon à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en novembre 2025.
Adresse : 2069, rue Saint-Louis, Montréal, QC
Total des amendes : 14 200 $
Raison de l'infraction : Plusieurs infractions à différentes dates.
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Amende de 5 000 $ — date de l'infraction : 2025-01-28 ; date du jugement : 2025-11-13
Amende de 4 200 $ — date de l'infraction : 2024-11-05 ; date du jugement : 2025-11-13
« Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d’au moins 60 °C jusqu’à sa livraison. »
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2025-01-28 ; date du jugement : 2025-11-13
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2024-11-05 ; date du jugement : 2025-11-13
« Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Amende de 3 000 $ — date de l'infraction : 2024-11-05 ; date du jugement : 2025-11-13
Saizen Sushi Bar
Le restaurant Saizen Sushi à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Adresse : 5177, boul. Décarie, Montréal, QC
Total des amendes : 6 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-11-11
Date du jugement : 2025-11-05
À noter que le restaurant Saizen Sushi à Montréal a également dû payer 9 400 $ d'amendes du MAPAQ en 2024.
Quartier Perse
Le restaurant Quartier Perse à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Adresse : 4241, boul. Décarie, Montréal, QC
Total des amendes : 5 000 $
Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d’un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l’activité de restaurateur. »
Date de l’infraction : 2024-06-28
Date du jugement : 2025-11-06
Les Grillades de Steeve
Le restaurant Les Grillades de Steeve à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Adresse : 9032, boul. Saint-Michel, Montréal, QC
Total des amendes : 4 500 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2024-10-23
Date du jugement : 2025-11-05
À noter que le restaurant Les Grillades de Steeve à Montréal a également dû payer 4000 $ d'amendes du MAPAQ en octobre 2025.
Sushi Plus
Le restaurant Sushi Plus à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Adresse : 5940, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-04-23
Date du jugement : 2025-11-28
Le Bled Resto Lounge
Le Bled Resto Lounge à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Adresse : 2112, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Total des amendes : 3 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-02-22
Date du jugement : 2025-11-06
Le Club Mamaia
Le restaurant Le Club Mamaia à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Adresse : 4727, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Total des amendes : 2 500 $
Raison de l'infraction : Deux infractions, à la même date.
Amende de 1 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-04-08 ; date du jugement : 2025-11-18
Amende de 1 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 2025-04-08 ; date du jugement : 2025-11-18
Terracotta
Le restaurant Terracotta à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Terracotta Restaurant | Facebook
Adresse : 73, av. Duluth Est, Montréal, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à la même date.
Amende de 1 000 $ : « Le produit altérable à la chaleur, à l’exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 2025-03-13 ; date du jugement : 2025-11-24
Amende de 1 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 2025-03-13 ; date du jugement : 2025-11-24
Diablos BBQ Smokehouse
Le restaurant Diablos BBQ Smokehouse à Montréal, sanctionné par le MAPAQ.
Adresse : 17, rue Prince-Arthur Est, Montréal, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à différentes dates, pour la même cause.
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2025-02-24 ; date du jugement : 2025-11-20
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 2025-03-24 ; date du jugement : 2025-11-24
À noter que le restaurant Diablos BBQ Smokehouse à Montréal a également dû payer 500 $ d'amendes du MAPAQ en mars 2025.
Nouveau Système Beaubien
Le restaurant Nouveau Système Beaubien à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Google Maps
Adresse : 323, rue Beaubien Est, Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-09-23
Date du jugement : 2025-11-20
Estelle
Le restaurant Estelle à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Adresse : 630, rue de Courcelle, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l’exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l’infraction : 2025-01-08
Date du jugement : 2025-11-24
Kazo Ramen
Le restaurant Kazo Ramen à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Adresse : 7569, boul. Newman, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l’exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l’infraction : 2025-03-12
Date du jugement : 2025-11-20
À noter que le restaurant Kazo Ramen à Montréal a également dû payer 2 000 $ d'amendes du MAPAQ en octobre 2025.
Gibbys
Le restaurant Gibbys Restaurant à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Adresse : 298, place D’Youville, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-04-01
Date du jugement : 2025-11-24
Basha
Le restaurant Restaurant Basha MTL Trust à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Adresse : 1500, av. McGill College, A023, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
Date de l’infraction : 2025-02-21
Date du jugement : 2025-11-20
À noter que le Basha de la Place Montréal Trust a également dû payer 1 000 $ d'amendes du MAPAQ en octobre 2025.
Bello
Le restaurant Bello à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Adresse : 363, place D’Youville, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur, à l’exception des fruits et légumes frais entiers, doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l’infraction : 2025-02-25
Date du jugement : 2025-11-20
Mon Ami Express
Le restaurant Mon Ami Express à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Adresse : 5895 A, av. Victoria, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l’entreposage, au transport, à l’étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l’infraction : 2024-08-28
Date du jugement : 2025-11-20
Restaurant Paragon
Le restaurant Restaurant Paragon à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en novembre 2025.
Adresse : 4640, rue Jarry Est, Montréal, QC
Total des amendes : 1 000 $
Raison de l'infraction : « Le produit périssable vendu chaud ou servi chaud au consommateur doit être gardé à une température interne d’au moins 60 °C jusqu’à sa livraison. »
Date de l’infraction : 2025-01-22
Date du jugement : 2025-11-20
Est-ce que c'est sécuritaire d'aller manger dans un restaurant sanctionné par le MAPAQ?
Pas de panique : une contravention du MAPAQ ne signifie pas automatiquement que ta santé est en jeu. Dans la grande majorité des cas, les établissements épinglés ont déjà corrigé le tir avant même que le jugement soit rendu, et c'est pour cette raison que tu peux encore t'y rendre. Une fois les ajustements effectués et validés par les inspecteurs et inspectrices, ces restos sont de nouveau conformes aux exigences sanitaires en vigueur.
Cela dit, certaines situations sont plus préoccupantes que d'autres. Quand les manquements représentent un réel risque pour la santé du public, le MAPAQ peut ordonner la fermeture temporaire d'un établissement. Dans ces cas-là, le resto doit obligatoirement remédier à l'ensemble des problèmes soulevés avant de pouvoir accueillir à nouveau sa clientèle.
