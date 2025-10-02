Les prévisions météo d'octobre sont sorties et tu voudras garder ton parapluie à proximité
Le temps doux et ensoleillé continuera encore un bout, mais il y a toujours un mais...
Si tu as l'impression qu'il fait encore chaud pour un début d'octobre, tu n'as pas tort. Selon les dernières prévisions météo de MétéoMédia publiées le 1er octobre, le mois s'annonce globalement doux au Québec, avec des températures au-dessus des normales saisonnières.
« Les chaleurs estivales des prochains jours seraient les dernières d'une telle ampleur avant avril et potentiellement mai 2026 », souligne le météorologue Réjean Ouimet dans sa mise à jour météorologique du 1er octobre dernier.
Dans le sud du Québec, le pic de chaleur devrait être atteint dimanche, avec un maximum prévu de 27 °C. À l'échelle canadienne, un réservoir d'air chaud pourrait même faire grimper le mercure jusqu'à près de 30 °C avant qu'un coup de frais ne s'invite mardi prochain.
Octobre devrait être doux dans l’ensemble, avec seulement quelques courtes parenthèses de fraîcheur. En clair, les épisodes de froid seront passagers.
Au moment d'écrire ces lignes, les prévisions météo pour les prochains jours à Montréal s'annonçaient très majoritairement ensoleillées, avec une température oscillant entre 15 et 27 degrés. C'est sensiblement pareil du côté de la grande région de Québec.
De son côté, l'Almanach des fermiers avait prévu que les températures d'octobre tourneraient autour de 7 °C en moyenne et qu'environ 80 mm de précipitations tomberaient sur la province au courant du mois.
Autrement dit, même si les températures restent douces, il va falloir que tu laisses les sandales de côté et que tu te munisses d'un parapluie et de bottes imperméables pour affronter les averses qui s'en viennent, selon la publication américaine bicentenaire.
Ce qu'il faut retenir pour octobre 2025 selon MétéoMédia :
Un mois doux
- Des températures généralement au-dessus des normales avec de brèves pauses plus froides.
- Le mois compte en moyenne 2,2 poussées de chaleur et on pourrait en avoir autant, voire plus, cette année.
Moins de montagnes russes
- Moins de variations brusques de température que d'habitude.
- La météo devrait être plus stable qu'à l'ordinaire en octobre.
- Même dans un contexte doux, les gelées d'octobre ne disparaîtront pas complètement.
- Certains secteurs du Québec devraient en connaître un peu moins qu'à l'habitude, mais elles seront toujours présentes.
Dernière chance de profiter de la chaleur
- Les températures estivales des prochains jours seront les dernières avant avril, voire mai 2026.
- C'est le moment ou jamais de sortir profiter du beau temps!
Ce qui nous attend pour le reste d'octobre selon l'Almanach des fermiers :
Jusqu'au 10 octobre
- Quelques journées d'averses possibles en début de mois, suivies d'éclaircies, le tout dans une ambiance fraîche mais agréable.
Du 11 au 13 octobre
- La pluie pourrait faire son retour, mais les températures vont s'adoucir. Bonne nouvelle : on peut s'attendre à un temps relativement clément pour la fête de l'Action de grâce.
Du 14 au 21 octobre
- Ce sera une alternance entre averses et ensoleillement. Garde ton parapluie à portée de main!
Du 22 au 31 octobre
- Les derniers jours d'octobre se feront dans la pluie et possiblement des orages, avant de laisser place vers la toute fin du mois à un ciel plus dégagé.
- Entre le 28 et le 31 octobre, de la pluie pourrait être attendue par endroit, ce qui risque de compliquer les festivités d'Halloween 2025. Prévois un imperméable pour accompagner ton costume!
Bref, si tu hésites encore à ranger tes vêtements d'été, prends ton temps. Octobre 2025 s'annonce clément au Québec, alors autant en profiter avant que l'hiver débarque pour de bon!
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
