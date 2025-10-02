Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Les prévisions météo d'octobre sont sorties et tu voudras garder ton parapluie à proximité

Le temps doux et ensoleillé continuera encore un bout, mais il y a toujours un mais...

La parc du mon Royal, à Montréal, l'automne.
Les prévisions météo d'octobre sont sorties et tu voudras garder ton parapluie à proximité
Shawn Ccf | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu as l'impression qu'il fait encore chaud pour un début d'octobre, tu n'as pas tort. Selon les dernières prévisions météo de MétéoMédia publiées le 1er octobre, le mois s'annonce globalement doux au Québec, avec des températures au-dessus des normales saisonnières.

À lire également : On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

« Les chaleurs estivales des prochains jours seraient les dernières d'une telle ampleur avant avril et potentiellement mai 2026 », souligne le météorologue Réjean Ouimet dans sa mise à jour météorologique du 1er octobre dernier.

Dans le sud du Québec, le pic de chaleur devrait être atteint dimanche, avec un maximum prévu de 27 °C. À l'échelle canadienne, un réservoir d'air chaud pourrait même faire grimper le mercure jusqu'à près de 30 °C avant qu'un coup de frais ne s'invite mardi prochain.

Octobre devrait être doux dans l’ensemble, avec seulement quelques courtes parenthèses de fraîcheur. En clair, les épisodes de froid seront passagers.

Au moment d'écrire ces lignes, les prévisions météo pour les prochains jours à Montréal s'annonçaient très majoritairement ensoleillées, avec une température oscillant entre 15 et 27 degrés. C'est sensiblement pareil du côté de la grande région de Québec.

De son côté, l'Almanach des fermiers avait prévu que les températures d'octobre tourneraient autour de 7 °C en moyenne et qu'environ 80 mm de précipitations tomberaient sur la province au courant du mois.

Autrement dit, même si les températures restent douces, il va falloir que tu laisses les sandales de côté et que tu te munisses d'un parapluie et de bottes imperméables pour affronter les averses qui s'en viennent, selon la publication américaine bicentenaire.

Ce qu'il faut retenir pour octobre 2025 selon MétéoMédia :

Un mois doux

  • Des températures généralement au-dessus des normales avec de brèves pauses plus froides.
  • Le mois compte en moyenne 2,2 poussées de chaleur et on pourrait en avoir autant, voire plus, cette année.

Moins de montagnes russes

  • Moins de variations brusques de température que d'habitude.
  • La météo devrait être plus stable qu'à l'ordinaire en octobre.
  • Même dans un contexte doux, les gelées d'octobre ne disparaîtront pas complètement.
  • Certains secteurs du Québec devraient en connaître un peu moins qu'à l'habitude, mais elles seront toujours présentes.

Dernière chance de profiter de la chaleur

  • Les températures estivales des prochains jours seront les dernières avant avril, voire mai 2026.
  • C'est le moment ou jamais de sortir profiter du beau temps!

Ce qui nous attend pour le reste d'octobre selon l'Almanach des fermiers :

Jusqu'au 10 octobre

  • Quelques journées d'averses possibles en début de mois, suivies d'éclaircies, le tout dans une ambiance fraîche mais agréable.

Du 11 au 13 octobre

  • La pluie pourrait faire son retour, mais les températures vont s'adoucir. Bonne nouvelle : on peut s'attendre à un temps relativement clément pour la fête de l'Action de grâce.

Du 14 au 21 octobre

  • Ce sera une alternance entre averses et ensoleillement. Garde ton parapluie à portée de main!

Du 22 au 31 octobre

  • Les derniers jours d'octobre se feront dans la pluie et possiblement des orages, avant de laisser place vers la toute fin du mois à un ciel plus dégagé.
  • Entre le 28 et le 31 octobre, de la pluie pourrait être attendue par endroit, ce qui risque de compliquer les festivités d'Halloween 2025. Prévois un imperméable pour accompagner ton costume!

Bref, si tu hésites encore à ranger tes vêtements d'été, prends ton temps. Octobre 2025 s'annonce clément au Québec, alors autant en profiter avant que l'hiver débarque pour de bon!

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
prévisions météométéo au québecautomne au québecalmanach des fermiersautomnemétéomedia
QuébecCanadaNouvelles

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    Voici les prévisions météo d'octobre 2025 au Québec

    Il n'y a pas de doute : l'automne est bel et bien commencé.

    Voici les prévisions météo d'octobre au Québec et c'est le moment de faire ton deuil de l'été

    Au revoir, gougounes et shorts. Bonjour, bottes de pluie et petite laine. 🥺

    Les prévisions météo de l'automne 2025 au Québec sont sorties et ça s'annonce désagréable

    Tu pourras ressortir tes bottes de pluie du printemps dernier...

    Les prévisions météo de septembre au Québec sont dévoilées et voici à quoi t'attendre

    Va-t-on finir l'été sur une bonne note?

    On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

    Il reste moins d'un mois avant les premiers flocons! ❄️

    Changement d'heure au Québec : Voici quand tu gagneras une heure de sommeil cet automne

    Avec les journées qui raccourcissent, ça peut juste faire du bien. 😴

    8 Starbucks ferment au Québec - Voici lesquels et pourquoi

    Plus de 100 personnes ont perdu leur emploi.

    Cette petite ville de l’Ontario est l'une des plus belles au Canada à visiter cet automne

    Un road trip de rêve t’attend! 😍

    Élections municipales 2025 : 7 « vedettes » qui se présentent au Québec

    Rappeur, comédienne, humoriste, « name it ».

    Allocations pour enfants : Jusqu'à 1 400 $ attendent les parents du Québec en octobre

    Pour t'aider à sortir la tête de l'eau 💰

    Tu peux recevoir 200 $ ce mois-ci au Québec avec cette prestation fédérale

    Un petit coup de pouce financier, ça fait toujours du bien!

    Le ciné-parc de Saint-Eustache organise un party d'Halloween avec des films GRATUITS

    Il y aura même une maison hantée! 🍿

    8 crédits et prestations du gouvernement versés ce mois-ci aux Québécois

    Ton compte bancaire sera un brin plus rempli! 💸

    Voyage aux États-Unis : Le Canada émet un avertissement spécial pour certaines personnes

    Le passage à la frontière pourrait se compliquer.