Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Allocations pour enfants : Jusqu'à 1 400 $ attendent les parents du Québec en octobre

Pour t'aider à sortir la tête de l'eau 💰

De l'argent canadien.

Jusqu'à 1 400 $ attendent les parents du Québec en octobre grâce à deux allocations pour enfants.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Les parents du Québec recevront ce mois-ci une bonne somme d'argent de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et de Retraite Québec, grâce à l’allocation canadienne pour enfants (ACE) et l'Allocation famille, deux aides financières qui ont pour but de venir alléger les fardeaux financiers des parents d'enfants d’âge mineur.

À lire également : Ces 5 prestations et crédits d'impôt versés aux Québécois augmenteront en octobre

À l'heure où tout coûte de plus en plus cher, tant le lait en poudre pour nourrissons que les couches, mais également une simple activité familiale, un coup de pouce financier de la part des différents paliers gouvernementaux ne fait de mal à personne.

Pour te simplifier la vie et éviter la paperasse, inscris-toi au dépôt direct. L’argent sera versé directement dans ton compte bancaire.

Allocation canadienne pour enfants

Ce programme fédéral vise à soutenir les familles dans l’éducation et le développement de leur progéniture. Pour y avoir accès, il faut fournir une preuve de naissance et être la personne principalement responsable des soins et de l’éducation d’un enfant de moins de 18 ans.

Le montant de l’allocation peut atteindre près de 8 000 $ par année, selon l’âge de l’enfant et le revenu familial.

Si le revenu net de ton ménage en 2024 est inférieur à 37 487 $, tu pourrais recevoir jusqu’à :

  • 7 997 $ par année pour un enfant de moins de 6 ans (soit 666,41 $ par mois)
  • 6 748 $ par année pour un enfant de 6 à 17 ans (soit 562,33 $ par mois)

Au-delà de 37 487 $, les montants diminuent progressivement.

En cas de garde partagée 60 %/40 %, chaque parent reçoit 50 % du montant auquel il ou elle aurait eu droit en garde exclusive, selon son propre revenu familial net ajusté.

Date de versement : 20 octobre 2025

Pour plus d’informations sur l’allocation canadienne pour enfants, c’est par ici

Allocation famille

Contrairement à l’ACE, l’Allocation famille vient des poches du gouvernement du Québec. L’inscription au programme se fait automatiquement à la naissance de ton enfant, lorsque tu déclares sa naissance à la direction de l’état civil.

Par contre, si tu adoptes, si tu es issu.e de l’immigration ou si tu viens tout juste d’obtenir la citoyenneté, tu dois toi-même déposer une demande.

Toutes les familles responsables d’un ou de plusieurs enfants de moins de 18 ans y ont droit, sans exception. Elles peuvent 1 196 $ et 3 006 $ par enfant, selon le revenu familial. À ce montant peut s’ajouter une somme entre 422 $ et 1 055 $ pour les familles monoparentales.

En cas de garde partagée, l’allocation sera versée de manière égale si l’enfant réside en alternance entre 40 % et 60 % du temps par mois avec chaque parent.

Dates de versement : 1er octobre 2025 (pour le trimestre couvrant octobre, novembre et décembre)

Tu peux aussi choisir de recevoir les versements chaque mois, mais il faut en faire la demande au gouvernement.

Pour plus d’informations sur l’Allocation famille, c’est par ici


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
allocation canadienne pour enfantsagence du revenu du canadarevenu quebecallocation familleretraite québecAgence du revenu du Canada
QuébecCanadaAvis et communiqués

Explore cette liste   👀

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

8 prestations et crédits que les célibataires peuvent recevoir en juillet au Québec

De quoi faire du bien au budget, surtout si tu as des enfants.

Les parents du Québec recevront jusqu'à 666 $ cette semaine avec l'allocation pour enfant

Un coup de pouce financier qui est la bienvenue! 💰

Le parents peuvent recevoir jusqu'à 648 $ ce mois-ci avec cette allocation pour enfants

De nombreuses familles sont admissibles! 💰🤑

L'allocation canadienne pour enfants augmente dès aujourd'hui et voici combien tu recevras

Plus d'argent du gouvernement dans tes poches, ça se prend bien! 💰

Ces 5 prestations et crédits d'impôt versés aux Québécois augmenteront en octobre

Un brin plus d'argent dans tes poches, on ne dit pas non! 💰

Crédit pour la TPS/TVH : Un dépôt arrive cette semaine - Voici combien tu pourrais recevoir

Une centaine de dollars qui arrive cette semaine dans ton compte = OUI! 🤑

Tu peux décrocher cet emploi qui paye jusqu’à 79 511 $/an avec un sec.5 seulement

Allô l'emploi payant! 💸

On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

Il reste moins d'un mois avant les premiers flocons! ❄️

Changement d'heure au Québec : Voici quand tu gagneras une heure de sommeil cet automne

Avec les journées qui raccourcissent, ça peut juste faire du bien. 😴

Tu peux encore réclamer ton 100 $ (sans preuve d'achat) pour avoir payé ton pain trop cher

C’est TON argent. Réclame-le! 💰

Élections municipales 2025 : 7 « vedettes » qui se présentent au Québec

Rappeur, comédienne, humoriste, « name it ».

Tout ce que tu veux savoir sur les 5 nouvelles filles d'OD Chypre

Il y a même une ancienne candidate de téléréalité québécoise!

Voici les gagnants de 1 000 000 $ et plus de Loto-Québec en septembre 2025 (PHOTOS)

Reconnais-tu quelqu’un dans la liste? 👀

Le Canada est classé #1 des pays de rêve où tout le monde veut emménager - Voici pourquoi

Un autre palmarès où on bat les États-Unis! 😏🇨🇦