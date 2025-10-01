Allocations pour enfants : Jusqu'à 1 400 $ attendent les parents du Québec en octobre
Pour t'aider à sortir la tête de l'eau 💰
Les parents du Québec recevront ce mois-ci une bonne somme d'argent de la part de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et de Retraite Québec, grâce à l’allocation canadienne pour enfants (ACE) et l'Allocation famille, deux aides financières qui ont pour but de venir alléger les fardeaux financiers des parents d'enfants d’âge mineur.
À lire également : Ces 5 prestations et crédits d'impôt versés aux Québécois augmenteront en octobre
À l'heure où tout coûte de plus en plus cher, tant le lait en poudre pour nourrissons que les couches, mais également une simple activité familiale, un coup de pouce financier de la part des différents paliers gouvernementaux ne fait de mal à personne.
Pour te simplifier la vie et éviter la paperasse, inscris-toi au dépôt direct. L’argent sera versé directement dans ton compte bancaire.
Allocation canadienne pour enfants
Ce programme fédéral vise à soutenir les familles dans l’éducation et le développement de leur progéniture. Pour y avoir accès, il faut fournir une preuve de naissance et être la personne principalement responsable des soins et de l’éducation d’un enfant de moins de 18 ans.
Le montant de l’allocation peut atteindre près de 8 000 $ par année, selon l’âge de l’enfant et le revenu familial.
Si le revenu net de ton ménage en 2024 est inférieur à 37 487 $, tu pourrais recevoir jusqu’à :
- 7 997 $ par année pour un enfant de moins de 6 ans (soit 666,41 $ par mois)
- 6 748 $ par année pour un enfant de 6 à 17 ans (soit 562,33 $ par mois)
Au-delà de 37 487 $, les montants diminuent progressivement.
En cas de garde partagée 60 %/40 %, chaque parent reçoit 50 % du montant auquel il ou elle aurait eu droit en garde exclusive, selon son propre revenu familial net ajusté.
Date de versement : 20 octobre 2025
Pour plus d’informations sur l’allocation canadienne pour enfants, c’est par ici
Allocation famille
Contrairement à l’ACE, l’Allocation famille vient des poches du gouvernement du Québec. L’inscription au programme se fait automatiquement à la naissance de ton enfant, lorsque tu déclares sa naissance à la direction de l’état civil.
Par contre, si tu adoptes, si tu es issu.e de l’immigration ou si tu viens tout juste d’obtenir la citoyenneté, tu dois toi-même déposer une demande.
Toutes les familles responsables d’un ou de plusieurs enfants de moins de 18 ans y ont droit, sans exception. Elles peuvent 1 196 $ et 3 006 $ par enfant, selon le revenu familial. À ce montant peut s’ajouter une somme entre 422 $ et 1 055 $ pour les familles monoparentales.
En cas de garde partagée, l’allocation sera versée de manière égale si l’enfant réside en alternance entre 40 % et 60 % du temps par mois avec chaque parent.
Dates de versement : 1er octobre 2025 (pour le trimestre couvrant octobre, novembre et décembre)
Tu peux aussi choisir de recevoir les versements chaque mois, mais il faut en faire la demande au gouvernement.
Pour plus d’informations sur l’Allocation famille, c’est par ici
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
