Sommaire

Cette petite ville de l’Ontario est l'une des plus belles au Canada à visiter cet automne

Un road trip de rêve t’attend! 😍

Une personne debout dans une rue en automne. Droite : Une rue historique en automne.

Une petite ville à visiter l'automne en Ontario.

@brookechristiina | Instagram, @martina_daskalova | Instagram
Éditrice Junior

Il y a quelque chose de magique dans le fait de visiter une petite ville en automne. Alors que le froid s'installe et que le paysage se transforme grâce aux couleurs flamboyantes, les cafés chaleureux, les rues historiques et le charme d’autrefois deviennent encore plus envoûtants. Alors, si tu veux faire quelque chose de spontané et t'évader lors d'un road trip à l'extérieur du Québec, une destination de l'Ontario pourrait être le lieu idéal pour ton voyage saisonnier.

À lire également : Cette petite ville du Québec est parfaite pour un voyage d'automne WOW au bord de l'eau

Considéré comme l'un des meilleurs endroits où vivre au pays, Niagara-on-the-Lake se démarque comme une véritable perle à découvrir avant l'hiver. Nichée au bord du lac Ontario avec ses rues bordées d’arbres éclatants et ses bâtiments patrimoniaux à chaque détour, cette ville victorienne donne l’impression de plonger dans un décor de conte.

Destination Canada décrit d’ailleurs Niagara-on-the-Lake comme un lieu où l’on peut « voir les feuilles faire leur plus bel étalage de couleurs ». Une simple promenade au centre-ville transporté dans une autre époque : les petites boutiques pittoresques, les cafés accueillants et même l’ancienne pharmacie Niagara Apothecary rappellent l’élégance d’un passé lointain.

Pour vraiment plonger dans l'automne, la route panoramique Niagara Parkway qui te mène vers des vignobles, des parcs et des points de vue sur la rivière est un incontournable, tout comme les sentiers du parc Queen’s Royal, avec ses panoramas sur le lac.


Les adeptes d'ambiance cosy à la Gilmore Girls seront donc ravi.e.s, mais si tu trippes aussi sur l'Halloween, sache que le village cache également une touche mystérieuse. Selon Ghost Walks, Niagara-on-the-Lake serait la « ville la plus hantée du Canada », avec des lieux comme le manoir Brockamour ou le Fort George, associés à des histoires de fantômes.

Bref, entre couleurs vibrantes, histoire, vignobles et mystères, c’est une destination qui promet de t’enchanter.

Site Internet de Tourism Niagara-on-the-Lake

* Ceci est une adaptation de l'article « Ce petit village allemand est l’un des plus jolis à visiter en Ontario cet automne », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity Canada.

niagara on the lakepetites villes au québecroad trip en ontarioroad trip près du québecvoyage au québec
QuébecCanadaVoyage

    • Noémi Lincourt

      Éditrice junior

      Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

