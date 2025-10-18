Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cette petite ville du Québec est un «must» pour profiter des dernières couleurs de l'automne

Ça sent le « road trip » spontané!

Une personne sur un quai. Droite : Le spa Eastman entouré d'arbres colorés.

Voyage au Québec : Visite cette petite ville avant la fin des couleurs d'automne.

@ngron98 | Instagram, @spa_eastman | Instagram
Éditrice Junior

Si les couleurs de l’automne sont majestueuses au Québec, cette période bien-aimée durant laquelle les arbres sont éclatants de tons flamboyants est malheureusement très éphémère. Cela dit, grâce à des cartes, il est possible de savoir où les couleurs sont à leur apogée, et en date de la mi-octobre, une région est toujours au milieu de son évolution. Ainsi, si tu vas dans le coin de la petite ville d’Eastman, dans les Cantons-de-l’Est, il te reste un peu de temps pour contempler le paysage automnal.

À lire également : Cette petite ville du Québec est un incontournable pour ton road trip cet automne

Voici donc ce qui t’attend en optant pour un road trip de dernière minute dans ce joli coin de pays.

Quoi faire l'automne à Eastman?

Évidemment, tu ne peux pas passer dans le coin sans te dorloter avec une visite au Spa Eastman. Alors qu’il apparaît fréquemment dans les palmarès des meilleurs spas au pays ou en Amérique du Nord, c’est un incontournable. En 2025, il a décroché le titre de Canada's Best Wellness Retreat, puisqu’il s’agit d’un lieu reconnu comme étant un véritable havre de paix. Tu pourras donc profiter d’une journée de détente tout en observant le paysage environnant.


Les fans de randonnée devraient trouver de quoi occuper leur temps durant leur séjour, puisque Eastman est situé au pied du mont Orford et à proximité du parc Missisquoi-Nord. Pour des balades plus simples, il est possible de découvrir le sentier Louise Portal, qui relie le cœur du village d’Eastman au chemin des Diligences en longeant le lac d’Argent, ou encore le parcours patrimonial, qui te fait explorer 125 ans d’histoire à travers des bâtiments anciens, des récits et des images d’archives.

Afin de ne rien manquer, prends aussi le temps de visiter les boutiques, les antiquaires charmants et les petits cafés des environs.

Où manger et dormir à Eastman?

Lors de ton escapade, Huit 5 Quatre – Table d’hôte est un restaurant à mettre sur ta bucket list. C’est une expérience pas comme les autres qui t’y attend, puisqu’un seul service est offert par soirée à un nombre limité de convives, et que le menu reste un mystère jusqu’à ton arrivée à table. Si tu aimes les aventures gastronomiques, cette adresse est pour toi.

Côté hébergement, tu peux opter pour plusieurs options, comme le Spa Eastman, l’Arkadia Eastman B&B ou encore le bed and breakfast Gîte La Marmotte.

Bref, si tu cherches à vivre un week-end de détente et de petits plaisirs dans une ambiance de petite ville pleine des couleurs de l’automne avant que les feuilles ne tombent, c’est l’endroit où aller!

Site Internet de la municipalité d’Eastman

    Noémi Lincourt

      Éditrice junior

      Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec.

