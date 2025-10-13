Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Cette petite ville digne d'un conte en Ontario est parfaite pour un séjour d'automne à deux

Le road trip d'automne de rêve!

Une petite ville avec les couleurs d'automne. Droite : Une personne sur une terrasse.

Une petite ville à visiter en Ontario.

Orangeville Tourism | Facebook, @somedaydiaries | Instagram,
Éditrice Junior

Histoire de réaliser ton rêve d'escapade vers une petite ville pittoresque digne d'une romance d'automne à la Hallmark, une destination de l'Ontario s'impose. À partir du Québec, tu peux faire un road trip mémorable en traversant les routes bordées d'arbres parés de couleurs flamboyantes afin de passer un séjour en Ontario dans un coin idyllique.

À lire également : Cette petite ville pittoresque en Ontario est idyllique et vaut le road trip cet automne

Bâtiments historiques, commerces locaux et paysages bucoliques : tous les éléments sont rassemblés pour un voyage saisonnier parfait à Orangeville, cette localité pleine de charme située à environ six heures de route de Montréal.

De la rue principale où cafés chaleureux, petites boutiques et restaurants alléchants rappellent l’ambiance des villages de films d'amour aux activités culturelles, incluant des spectacles, des musées et des galeries d’art où déambuler, tu risques d'avoir un horaire bien rempli.

Côté nature, l’Island Lake Conservation Area offre un cadre splendide pour la randonnée grâce à des sentiers panoramiques, des passerelles de bois à traverser et de magnifiques points de vue permettant d'admirer l'étendue d’eau.

De plus, les samedis jusqu'au 18 octobre, le marché fermier public attire les foules avec ses produits locaux frais, ses viandes, ses plats prêts-à-manger, une panoplie de douceurs artisanales et des créations faites à la main. Cette même journée, le centre-ville se transforme en lieu des plus festif avec Boo! on Broadway and beyond.

Cet événement invite les fans de l'Halloween à profiter d'une programmation incluant des bonbons pour les enfants, une mini ferme avec animaux, une exposition de citrouilles et concours, mais aussi une chasse aux sorcières et une visite pédestre hantée authentique.

Alors, que ce soit pour profiter de cette fête en octobre, ou des débuts de célébration du temps des fêtes en novembre, c'est un endroit qui promet de te faire sentir toute la magie des villages du genre.

Site Internet de Love, Orangeville


* Ceci est une adaptation de l'article « This charming small town 1 hour from Toronto is one of Canada's 'best' spots to live», qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity Canada.

    • Noémi Lincourt

      Éditrice junior

      Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

