Une ville au Québec classée dans le top 10 des plus instagrammables au monde l'automne
La petite ville hyper mignonne + la nature = duo parfait. 😍🍁
La ville de Québec regorge de joyaux qu’on souhaite tous prendre en photo à l’automne : le château Frontenac, le Vieux-Québec, les plaines d’Abraham, la chute Montmorency. Voilà que, pour toutes ces raisons, et bien d’autres, la capitale nationale brille sur la scène internationale et se retrouve parmi les villes les plus instagrammables au monde.
À lire également : Cette carte te montre quand et où les couleurs d'automne sont les plus belles au Québec
C’est du moins ce que rapportent les récentes recherches de l’agence immobilière Deluxe Holiday Homes (DHH). Québec se classe parmi la crème de la crème des villes du monde entier, dont Berlin, Paris et New York.
Pour arriver à ses fins, l’entreprise a analysé divers critères, dont l’utilisation des mots-clés sur Instagram, le nombre de touristes et le ratio de publications par visiteur ou visiteuse.
Résultat : Québec, qui se classe au 8e rang, affiche un impressionnant 3,23 « hashtags » par personne, calculé à partir de ses 13,9 millions de hashtags d’automne divisés par ses 4,3 millions de visiteurs et visiteurs en 2024.
Même si Québec est la ville la moins fréquentée parmi les destinations du top 10, elle maintient une présence solide sur les réseaux sociaux, soutient DHH. Autrement dit, chaque personne qui visite la capitale est beaucoup plus portée à partager la beauté de ses ruelles pavées, de ses arbres flamboyants et de son architecture historique.
D’ailleurs, il s’agit de la seule ville au Québec à se retrouver dans le palmarès. Au Canada, seule Vancouver s’est frayé un chemin, et ce, dans le top 5, avec une 4e position.
La ville la plus fraîche du classement
Autre fait surprenant : Québec a décroché sa place malgré la température moyenne automnale la plus froide de toutes les villes classées, soit 8 °C. Apparemment, le petit frisson ne décourage pas les touristes qui continuent de photographier le Château Frontenac, les plaines d’Abraham ou encore le Vieux-Québec sous les couleurs chaudes de la saison.
Selon Deluxe Holiday Homes, cet engouement démontre que les voyageurs et voyageuses recherchent de plus en plus des expériences culturelles authentiques et préfèrent souvent les petites villes historiques aux grandes métropoles bondées.
« Les données récentes montrent que les petites villes historiques gagnent en popularité, alors que les voyageurs et voyageuses recherchent des alternatives moins achalandées aux grandes métropoles », indique-t-on.
Voici le top 10 des villes les plus instagrammables à l’automne :
- Berlin, Allemagne
- Dublin, Irlande
- Paris, France
- Vancouver, Colombie-Britannique, Canada
- Lyon, France
- Édimbourg, Écosse
- New York, États-Unis
- Québec, Québec, Canada
- Prague, Tchéquie
- Séoul, Corée du Sud
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Visite le « plus beau village » du Canada à 1h de Gatineau pour ton road trip d'automne ›
- Les prévisions météo de l'automne 2025 au Québec sont sorties et ça s'annonce désagréable ›
- Cette carte te montre quand et où les couleurs d'automne sont les plus belles au Québec ›
- Cette petite ville de l’Ontario est l'une des plus belles au Canada à visiter cet automne ›