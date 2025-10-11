Montréal se classe parmi les meilleures villes à visiter du monde en 2025 et voici pourquoi
La métropole aurait un « esprit rebelle ».
Au Canada, des villes et paysages à faire rêver, il y en a d’un océan à l’autre et le Québec ne fait pas exception à la règle, selon l’opinion de voyageurs et voyageuses des quatre coins de la planète. Même que Montréal a réussi à se classer parmi les meilleures villes du monde où voyager, selon un récent palmarès.
Condé Nast Traveler a dévoilé ce 8 octobre les résultats de ses Readers' Choice Awards annuels, et trois destinations canadiennes se sont taillé une place sur la liste des meilleures villes au monde pour 2025.
Le classement, qui se divise en deux catégories, soit les meilleures grandes villes et les meilleures petites villes, est basé sur plus de 757 000 votes de lecteur.rice.s du monde entier, qui ont évalué les destinations voyage selon la gastronomie, la culture et l’ambiance générale.
Montréal s’est frayé une place dans le top 10 des plus grandes villes, en atterrissant à la 9e position, tout juste devant Phnom Penh, capitale du Cambodge.
Ah ouin? Pourquoi?
Selon Readers' Choice Awards, « la plus grande et la plus cosmopolite des villes du Québec est sans doute reconnue pour son quartier du Vieux-Montréal, avec ses rues pavées pittoresques et sa cathédrale néo-gothique ».
Or, la métropole francophone d’Amérique du Nord a plus d’un tour — ou un attrait — dans son sac, dont son « esprit rebelle et tourné vers l’avenir », soit par ses musées d’art contemporain, ses bars éclectiques et « ses hôtels au design audacieux ».
Ce sont toutefois ses « restaurants dynamiques, allant des brasseries classiques aux bars à vin sans prétention, jusqu’aux institutions mondialement reconnues comme Joe Beef et Au Pied de Cochon » que Montréal s’est démarqué.
Un peu plus loin dans le top 10 se trouve la seule autre ville canadienne, Vancouver, en Colombie-Britannique, à la 7e position.
Voici les meilleures grandes villes au monde selon les Readers' Choice Awards 2025 :
- Tokyo, Japon
- Kyoto, Japon
- Le Cap, Afrique du Sud
- Singapour
- Séoul, Corée du Sud
- Paris, France
- Vancouver, Colombie-Britannique, Canada
- Édimbourg, Écosse
- Montréal, Québec
- Phnom Penh, Cambodge
Voici également les meilleures petites villes au monde en 2025 :
- Victoria, Colombie-Britannique, Canada
- Puerto Vallarta, Mexique
- Florence, Italie
- Lucerne, Suisse
- San Miguel de Allende, Mexique
- Saint-Sébastien, Espagne
- Galway, Irlande
- Palma, Espagne
- La Valette, Malte
- Hobart, Australie
