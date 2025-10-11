Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Montréal se classe parmi les meilleures villes à visiter du monde en 2025 et voici pourquoi

La métropole aurait un « esprit rebelle ».

Vue sur le Vieux-Montréal.

Montréal s'est classée parmi les meilleures villes à visiter du monde en 2025.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Au Canada, des villes et paysages à faire rêver, il y en a d’un océan à l’autre et le Québec ne fait pas exception à la règle, selon l’opinion de voyageurs et voyageuses des quatre coins de la planète. Même que Montréal a réussi à se classer parmi les meilleures villes du monde où voyager, selon un récent palmarès.

À lire également : Une ville au Québec classée dans le top 10 des plus instagrammables au monde l’automne

Condé Nast Traveler a dévoilé ce 8 octobre les résultats de ses Readers' Choice Awards annuels, et trois destinations canadiennes se sont taillé une place sur la liste des meilleures villes au monde pour 2025.

Le classement, qui se divise en deux catégories, soit les meilleures grandes villes et les meilleures petites villes, est basé sur plus de 757 000 votes de lecteur.rice.s du monde entier, qui ont évalué les destinations voyage selon la gastronomie, la culture et l’ambiance générale.

Montréal s’est frayé une place dans le top 10 des plus grandes villes, en atterrissant à la 9e position, tout juste devant Phnom Penh, capitale du Cambodge.

Ah ouin? Pourquoi?

Selon Readers' Choice Awards, « la plus grande et la plus cosmopolite des villes du Québec est sans doute reconnue pour son quartier du Vieux-Montréal, avec ses rues pavées pittoresques et sa cathédrale néo-gothique ».

Or, la métropole francophone d’Amérique du Nord a plus d’un tour — ou un attrait — dans son sac, dont son « esprit rebelle et tourné vers l’avenir », soit par ses musées d’art contemporain, ses bars éclectiques et « ses hôtels au design audacieux ».

Ce sont toutefois ses « restaurants dynamiques, allant des brasseries classiques aux bars à vin sans prétention, jusqu’aux institutions mondialement reconnues comme Joe Beef et Au Pied de Cochon » que Montréal s’est démarqué.

Un peu plus loin dans le top 10 se trouve la seule autre ville canadienne, Vancouver, en Colombie-Britannique, à la 7e position.

Voici les meilleures grandes villes au monde selon les Readers' Choice Awards 2025 :

  1. Tokyo, Japon
  2. Kyoto, Japon
  3. Le Cap, Afrique du Sud
  4. Singapour
  5. Séoul, Corée du Sud
  6. Paris, France
  7. Vancouver, Colombie-Britannique, Canada
  8. Édimbourg, Écosse
  9. Montréal, Québec
  10. Phnom Penh, Cambodge

Voici également les meilleures petites villes au monde en 2025 :

  1. Victoria, Colombie-Britannique, Canada
  2. Puerto Vallarta, Mexique
  3. Florence, Italie
  4. Lucerne, Suisse
  5. San Miguel de Allende, Mexique
  6. Saint-Sébastien, Espagne
  7. Galway, Irlande
  8. Palma, Espagne
  9. La Valette, Malte
  10. Hobart, Australie

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

    Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

