Sommaire

Les meilleurs employeurs au monde sont dévoilés et il y en a 7 au Québec

Tu sais où chercher pour un nouvel emploi!

Desjardins.

Les meilleurs employeurs au monde sont dévoilés et il y en a 7 au Québec, dont Desjardins.

4kclips | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Selon le plus récent palmarès des meilleurs employeurs au monde publié par Forbes, plusieurs des entreprises les mieux classées ont leur siège social au Québec. Si tu cherches un nouvel emploi où le bien-être des employé.e.s est vraiment pris au sérieux, tu sais maintenant où regarder.

À lire également : 6 emplois à combler dans le Grand Montréal qui paient plus de 75 900 $ par année

Au total, près de 900 entreprises provenant des quatre coins du globe ont réussi à se tailler une place dans cette prestigieuse liste annuelle du magazine américain, qui a sondé 300 000 employé.e.s réparti.e.s dans plus de 50 pays.

Les participant.e.s ont évalué la probabilité de recommander leur employeur à leur entourage et ont noté leur entreprise selon plusieurs critères : le salaire, les possibilités d’avancement, l’équilibre travail-vie personnelle et la réputation.

C’est la société américaine Microsoft, qui compte 228 000 employé.e.s, qui trône au sommet du classement, suivie de Delta Air Lines et Alphabet (Google), toutes deux également basées aux États-Unis.

Du côté canadien, 29 entreprises figurent parmi la crème de la crème des employeurs mondiaux comptant plus de 1 000 employé.e.s, soit environ 3 % du palmarès total. La plateforme de commerce en ligne Shopify domine le classement national, décrochant la 14e place à l’échelle mondiale.

Sept compagnies québécoises comptent parmi les meilleures au pays, soit pratiquement le quart des entreprises canadiennes listées. Les voici :

Desjardins

  • 126e position
  • Siège social : Lévis
  • Nombre de personnes à l'emploi : 44 290

Banque Nationale du Canada

  • 294e position
  • Siège social : Montréal
  • Nombre de personnes à l'emploi : 29 509

BMO

  • 593e position
  • Siège social : Montréal
  • Nombre de personnes à l'emploi : 46 722

Cascades

  • 699e position
  • Siège social : Kingsay Falls
  • Nombre de personnes à l'emploi : 10 000

Kruger

  • 794e position
  • Siège social : Montréal
  • Nombre de personnes à l'emploi : 5 700

Air Canada

  • 807e position
  • Siège social : Ville Saint-Laurent (Montréal)
  • Nombre de personnes à l'emploi : 41 000

Groupe ALDO

  • 830e position
  • Siège social : Montréal
  • Nombre de personnes à l'emploi : 5 795

