Les meilleurs employeurs au monde sont dévoilés et il y en a 7 au Québec
Tu sais où chercher pour un nouvel emploi!
Selon le plus récent palmarès des meilleurs employeurs au monde publié par Forbes, plusieurs des entreprises les mieux classées ont leur siège social au Québec. Si tu cherches un nouvel emploi où le bien-être des employé.e.s est vraiment pris au sérieux, tu sais maintenant où regarder.
Au total, près de 900 entreprises provenant des quatre coins du globe ont réussi à se tailler une place dans cette prestigieuse liste annuelle du magazine américain, qui a sondé 300 000 employé.e.s réparti.e.s dans plus de 50 pays.
Les participant.e.s ont évalué la probabilité de recommander leur employeur à leur entourage et ont noté leur entreprise selon plusieurs critères : le salaire, les possibilités d’avancement, l’équilibre travail-vie personnelle et la réputation.
C’est la société américaine Microsoft, qui compte 228 000 employé.e.s, qui trône au sommet du classement, suivie de Delta Air Lines et Alphabet (Google), toutes deux également basées aux États-Unis.
Du côté canadien, 29 entreprises figurent parmi la crème de la crème des employeurs mondiaux comptant plus de 1 000 employé.e.s, soit environ 3 % du palmarès total. La plateforme de commerce en ligne Shopify domine le classement national, décrochant la 14e place à l’échelle mondiale.
Sept compagnies québécoises comptent parmi les meilleures au pays, soit pratiquement le quart des entreprises canadiennes listées. Les voici :
Desjardins
- 126e position
- Siège social : Lévis
- Nombre de personnes à l'emploi : 44 290
Banque Nationale du Canada
- 294e position
- Siège social : Montréal
- Nombre de personnes à l'emploi : 29 509
BMO
- 593e position
- Siège social : Montréal
- Nombre de personnes à l'emploi : 46 722
Cascades
- 699e position
- Siège social : Kingsay Falls
- Nombre de personnes à l'emploi : 10 000
Kruger
- 794e position
- Siège social : Montréal
- Nombre de personnes à l'emploi : 5 700
Air Canada
- 807e position
- Siège social : Ville Saint-Laurent (Montréal)
- Nombre de personnes à l'emploi : 41 000
Groupe ALDO
- 830e position
- Siège social : Montréal
- Nombre de personnes à l'emploi : 5 795
