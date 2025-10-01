Changement d'heure au Québec : Voici quand tu gagneras une heure de sommeil cet automne
Avec les journées qui raccourcissent, ça peut juste faire du bien. 😴
Prépare-toi à programmer ton bon vieux réveil-matin sur ta table de chevet, parce que l’automne s’installe lentement, mais sûrement, et qui dit automne dit changement d’heure. Au Québec, à quel moment ça aura lieu? On reculera ou avancera l’heure? Va-t-on abolir ça un jour? On te décortique tout ça.
Les journées raccourcissent à vue d’œil, au grand désarroi des personnes qui adorent prendre un bain de soleil, signe que l’été est bel et bien chose du passé... jusqu’à l’an prochain!
Si la saison estivale est bel et bien derrière nous, il sera bientôt temps de passer de l’heure d’été à l’heure normale de l’Est, comme on l’appelle au Québec et ailleurs dans l’est de l’Amérique du Nord. D’ailleurs, le Québec change d’heure deux fois par année, tout comme une soixantaine d’autres sociétés à travers le monde.
Quand est prévu le changement d'heure cet automne?
À l’automne 2025, le changement d’heure aura lieu à 2 h le premier dimanche de novembre. Cette année, le temps reculera donc le 2 novembre prochain.
C’est donc dire que ta sortie au bar samedi soir durera une heure de plus. Pour les personnes plus tranquilles, on parle plutôt d’une heure de sommeil en plus.
L'an prochain, on retournera à l'heure d'été le dimanche 8 mars 2026.
Le changement d'heure sera-t-il un jour aboli au Québec?
C'est une question que plusieurs se posent, tant du côté de la santé publique qu'au gouvernement.
À l'automne 2020, l'ancien député progressiste-conservateur sous Doug Ford Jeremy Roberts a fait adopter un projet de loi devant l'Assemblée législative de l'Ontario pour mettre un terme à l'heure d'été, à condition que le Québec et l'État de New- York, aux États-Unis, emboitent le pas, pas qui se fait toujours attendre.
Or, le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, a lancé la tenue d'une consultation publique en octobre 2024, sur le maintien ou non du changement d’heure.
Selon les données obtenues par la Presse canadienne, 91 % des 214 000 répondant.e.s ont affirmé ne plus vouloir changer d'heure. Près des trois quarts de ce nombre a toutefois souligné vouloir rester à l'heure d'été toute l'année.
Le ministère de la Justice a souligné à l'agence de presse qu'il comptait prendre en considération l'avis de la population et que l'analyse de la consultation publique et les différents mémoires déposés en ce sens sont toujours analysés afin de prendre la meilleure décision.
