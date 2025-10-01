Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Changement d'heure au Québec : Voici quand tu gagneras une heure de sommeil cet automne

Avec les journées qui raccourcissent, ça peut juste faire du bien. 😴

Vue sur Montréal.

Avec le prochain changement d'heure au Québec, on gagnera une heure de sommeil de plus cet automne.

Beatrice Preve | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Prépare-toi à programmer ton bon vieux réveil-matin sur ta table de chevet, parce que l’automne s’installe lentement, mais sûrement, et qui dit automne dit changement d’heure. Au Québec, à quel moment ça aura lieu? On reculera ou avancera l’heure? Va-t-on abolir ça un jour? On te décortique tout ça.

À lire également : La « boss » de la STM pourrait payer la passe d'un mois de 4 600 étudiants et rester aisée

Les journées raccourcissent à vue d’œil, au grand désarroi des personnes qui adorent prendre un bain de soleil, signe que l’été est bel et bien chose du passé... jusqu’à l’an prochain!

Si la saison estivale est bel et bien derrière nous, il sera bientôt temps de passer de l’heure d’été à l’heure normale de l’Est, comme on l’appelle au Québec et ailleurs dans l’est de l’Amérique du Nord. D’ailleurs, le Québec change d’heure deux fois par année, tout comme une soixantaine d’autres sociétés à travers le monde.

Quand est prévu le changement d'heure cet automne?

À l’automne 2025, le changement d’heure aura lieu à 2 h le premier dimanche de novembre. Cette année, le temps reculera donc le 2 novembre prochain.

C’est donc dire que ta sortie au bar samedi soir durera une heure de plus. Pour les personnes plus tranquilles, on parle plutôt d’une heure de sommeil en plus.

L'an prochain, on retournera à l'heure d'été le dimanche 8 mars 2026.

Le changement d'heure sera-t-il un jour aboli au Québec?

C'est une question que plusieurs se posent, tant du côté de la santé publique qu'au gouvernement.

À l'automne 2020, l'ancien député progressiste-conservateur sous Doug Ford Jeremy Roberts a fait adopter un projet de loi devant l'Assemblée législative de l'Ontario pour mettre un terme à l'heure d'été, à condition que le Québec et l'État de New- York, aux États-Unis, emboitent le pas, pas qui se fait toujours attendre.

Or, le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, a lancé la tenue d'une consultation publique en octobre 2024, sur le maintien ou non du changement d’heure.

Selon les données obtenues par la Presse canadienne, 91 % des 214 000 répondant.e.s ont affirmé ne plus vouloir changer d'heure. Près des trois quarts de ce nombre a toutefois souligné vouloir rester à l'heure d'été toute l'année.

Le ministère de la Justice a souligné à l'agence de presse qu'il comptait prendre en considération l'avis de la population et que l'analyse de la consultation publique et les différents mémoires déposés en ce sens sont toujours analysés afin de prendre la meilleure décision.

From Your Site Articles
changement d'heurechangement d'heure au québecheure d'étéheure d'hiver au québecgouvernement du québec
QuébecCanadaAvis et communiqués

Explore cette liste   👀

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Jobs Québec Nouveau

Afficher une jobVoir plus d'emplois

Les magasins de ces 3 régions du Québec seront ouverts jusqu'à 20 h la fin de semaine

Magasiner un samedi soir? OUI!

Magasins ouverts le week-end jusqu'à 20 h : les Québécois ont (beaucoup) de choses à dire

« Laissez donc les commerces se gérer eux-même! »

On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

Il reste moins d'un mois avant les premiers flocons! ❄️

Les prévisions météo de l'automne 2025 au Québec sont sorties et ça s'annonce désagréable

Tu pourras ressortir tes bottes de pluie du printemps dernier...

Ces 5 prestations et crédits d'impôt versés aux Québécois augmenteront en octobre

Un brin plus d'argent dans tes poches, on ne dit pas non! 💰

Crédit pour la TPS/TVH : Un dépôt arrive cette semaine - Voici combien tu pourrais recevoir

Une centaine de dollars qui arrive cette semaine dans ton compte = OUI! 🤑

Allocations pour enfants : Jusqu'à 1 400 $ attendent les parents du Québec en octobre

Pour t'aider à sortir la tête de l'eau 💰

Tu peux décrocher cet emploi qui paye jusqu’à 79 511 $/an avec un sec.5 seulement

Allô l'emploi payant! 💸

On sait quand tombera la première neige au Québec et ça arrive vite

Il reste moins d'un mois avant les premiers flocons! ❄️

Tu peux encore réclamer ton 100 $ (sans preuve d'achat) pour avoir payé ton pain trop cher

C’est TON argent. Réclame-le! 💰

Élections municipales 2025 : 7 « vedettes » qui se présentent au Québec

Rappeur, comédienne, humoriste, « name it ».

Tout ce que tu veux savoir sur les 5 nouvelles filles d'OD Chypre

Il y a même une ancienne candidate de téléréalité québécoise!

Voici les gagnants de 1 000 000 $ et plus de Loto-Québec en septembre 2025 (PHOTOS)

Reconnais-tu quelqu’un dans la liste? 👀

Le Canada est classé #1 des pays de rêve où tout le monde veut emménager - Voici pourquoi

Un autre palmarès où on bat les États-Unis! 😏🇨🇦