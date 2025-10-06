Un Big Brother au tout nouveau concept arrive ce mois-ci au Québec
Enfin, un Big Brother avec le public... mais il y a une GROSSE twist!
Attention aux fans de Big Brother Célébrités : une nouveauté arrive sur les ondes et ça promet d'être très divertissant. Eh oui, un concept jamais vu intitulé Big Brother : Le Piège débarque sur Crave dès le 28 octobre. Imagine une saison entière de l'émission… sauf qu’un seul participant pense que tout est vrai.
Jacob, un comptable de 29 ans de Saint-Raymond, croit qu’il participe à la première édition de Big Brother Québec. Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il est au cœur d’une gigantesque supercherie orchestrée par dix comédien.e.s-improvisateur.trice.s, dont Jean Airoldi, qui jouent tous et toutes un rôle dans ce faux jeu de téléréalité.
Animée par Marie-Mai, qui elle aussi se prête au jeu en incarnant une version complètement différente d’elle-même, l’émission promet des fous rires, des malaises et des rebondissements à chaque épisode. Tout, des défis aux éliminations, en passant par les prises de bec et les moments d’émotion, a été scénarisé à l’avance pour piéger Jacob, le faire douter et tester jusqu’où il ira avant de réaliser qu’il est le seul à ne pas être dans le coup.
Cette idée complètement éclatée est une création 100 % québécoise faite en collaboration avec le géant mondial derrière le format original de Big Brother. Celle-ci a nécessité un an de préparation, 21 jours de tournage, 135 pages de scénario et une équipe de génies de l’impro qui ont réussi à garder le secret jusqu’au bout.
Jacob, choisi parmi des centaines de candidats pour sa gentillesse, son côté sociable et sa passion pour le jeu, serait rapidement devenu le chouchou de l’équipe, il reste à voir s'il va aussi le devenir pour le public.
À la fin de cette folle aventure, il découvrira qu’il n’a en réalité jamais joué à Big Brother, mais il repartira tout de même avec un prix de 50 000 $. Avec sept épisodes d’une heure (les trois premiers disponibles dès le 28 octobre), Big Brother : Le Piège s’annonce comme un moment de télé aussi absurde qu’historique, où le mot « twist » prend tout son sens.
