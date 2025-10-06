Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

​Un Big Brother au tout nouveau concept arrive ce mois-ci au Québec

Enfin, un Big Brother avec le public... mais il y a une GROSSE twist!

Marie-Mai. Droite : Big Brother : Le piège .

Un tout nouveau concept de Big Brother débarque au Québec ce mois-ci.

Big Brother Célébrités | Facebook, Big Brother : Le piège | Courtoisie
Éditrice Junior

Attention aux fans de Big Brother Célébrités : une nouveauté arrive sur les ondes et ça promet d'être très divertissant. Eh oui, un concept jamais vu intitulé Big Brother : Le Piège débarque sur Crave dès le 28 octobre. Imagine une saison entière de l'émission… sauf qu’un seul participant pense que tout est vrai.

À lire également : Tout ce que tu veux savoir sur les 5 nouvelles filles d'OD Chypre

Jacob, un comptable de 29 ans de Saint-Raymond, croit qu’il participe à la première édition de Big Brother Québec. Ce qu’il ne sait pas, c’est qu’il est au cœur d’une gigantesque supercherie orchestrée par dix comédien.e.s-improvisateur.trice.s, dont Jean Airoldi, qui jouent tous et toutes un rôle dans ce faux jeu de téléréalité.



Animée par Marie-Mai, qui elle aussi se prête au jeu en incarnant une version complètement différente d’elle-même, l’émission promet des fous rires, des malaises et des rebondissements à chaque épisode. Tout, des défis aux éliminations, en passant par les prises de bec et les moments d’émotion, a été scénarisé à l’avance pour piéger Jacob, le faire douter et tester jusqu’où il ira avant de réaliser qu’il est le seul à ne pas être dans le coup.

Cette idée complètement éclatée est une création 100 % québécoise faite en collaboration avec le géant mondial derrière le format original de Big Brother. Celle-ci a nécessité un an de préparation, 21 jours de tournage, 135 pages de scénario et une équipe de génies de l’impro qui ont réussi à garder le secret jusqu’au bout.

Jacob, choisi parmi des centaines de candidats pour sa gentillesse, son côté sociable et sa passion pour le jeu, serait rapidement devenu le chouchou de l’équipe, il reste à voir s'il va aussi le devenir pour le public.

À la fin de cette folle aventure, il découvrira qu’il n’a en réalité jamais joué à Big Brother, mais il repartira tout de même avec un prix de 50 000 $. Avec sept épisodes d’une heure (les trois premiers disponibles dès le 28 octobre), Big Brother : Le Piège s’annonce comme un moment de télé aussi absurde qu’historique, où le mot « twist » prend tout son sens.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
big brother 2025big brother célébritésmarie-mai
QuébecCanadaDivertissementDivertissement

Explore cette liste   👀

    • Noémi Lincourt

      Éditrice junior

      Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    La téléréalité ALLER SIMPLE cherche des candidats pour la​ saison 2 : voici ce que ça prend

    Les inscriptions sont commencées. As-tu un secret à partager? ...ou plutôt, à cacher à tout prix?

    Il y a déjà des rapprochements (et de la bisbille) à Occupation Double Chypre

    « Je pense que les gens ne sont pas prêts. Ça brasse déjà dans les maisons. » 🔥🌶️

    Pas de tapis rouge à OD Chypre : La prod se confie sur la grande première super crunchy

    Non, ce n'est pas tout le monde qui entre dans les maisons...mais tout le monde va pouvoir flirter. 🔥🌶️

    Révolution sera enfin de retour pour une saison 7 et voici ce qu’on sait

    Après une longue pause, ton émission s'en vient! 😍

    Cette petite ville du Québec est un incontournable pour ton road trip cet automne

    Pour un séjour digne d'une carte postale.

    Le passage de deux « trad wives » à Tout le monde en parle fait (pas mal) réagir

    Un segment qui « nous ramène directement aux années 1930 », disent certains.

    Adieu, « La Place 0-5 ans » au Québec : Voici ce que tu dois savoir et (surtout) faire

    Une étape de plus pour les parents. 👀

    Le Québec cache une véritable ville fantôme que tu peux explorer en road trip

    Frissons garantis!

    Tu peux recevoir jusqu'à 963 $ avec cette allocation aux travailleurs cette semaine

    Un versement qui arrive à point. 💸

    On a « stalké » Sébastien d'OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

    Le candidat qui fait couler beaucoup d'encre!

    La super lune la plus grande et la plus brillante de 2025 est prévue ce soir au Québec

    C'est la première super lune depuis près d'un an! 🌕✨

    Salaire moyen en hausse : voici combien gagnent les Québécois par semaine en 2025

    Le Québec est loin de figurer parmi les provinces les mieux payées. 🥴

    Cora vend des « sacs surprise » déjeuner à 4,99 $ et voici comment ça fonctionne

    Un déjeuner de resto pour 5 $? Difficile à battre en 2025. 👀🔥

    6 moyens de faire de l'argent au Québec en donnant ton opinion

    Oui, donner ton avis sur tout, ça peut être payant. 🤑