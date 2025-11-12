On sait quand le 1er candidat de Big Brother Célébrités 6 sera dévoilé : C'est pour bientôt
Un gros « scoop » pour les fans!
S’il y a bien un public qui est gâté dernièrement, c’est la horde de fans de Big Brother. Alors que les téléspectateurs et téléspectatrices ont pu découvrir en octobre le tout nouveau concept Big Brother : Le piège, deux autres bonnes nouvelles ont été annoncées le 12 novembre. D’abord, la date de diffusion du spécial Big Brother, Le Noovo Réveillon a été dévoilée, puis on sait enfin quand sera révélée la première célébrité qui participera à la prochaine saison de Big Brother Célébrités.
Tu as hâte de savoir quand tu auras un aperçu de la distribution la saison 2026? C'est justement lors de l'épisode des Fêtes que tu pourras découvrir qui est la vedette en question.
Le rendez-vous est fixé au 7 décembre à 18 h 30 sur Noovo, juste avant le Gala Québec Cinéma. Cette édition festive marquera la troisième année consécutive de ce spécial des Fêtes devenu un incontournable pour les fans. Animée par Marie-Mai, l’émission réunira plusieurs personnalités bien connues, dont Karine Vanasse, Anne-Élisabeth Bossé, Eve Côté, Brigitte Lafleur, Jean-Philippe Perras, Dominic Paquet et Michel Bherer. Ensemble, ils plongeront dans l’univers compétitif de la téléréalité pour une soirée unique où stratégie, alliances et trahisons seront au rendez-vous, le tout dans une version accélérée du jeu classique.
Les célébrités devront faire preuve de rapidité et d’intuition pour espérer remporter le titre de grand.e gagnant.e et un don de 5000 $ remis à une fondation de leur choix.
Mais le plus excitant pour les fidèles de l’émission reste sans doute le dévoilement tant attendu de la première célébrité de la sixième saison de Big Brother Célébrités, qui débutera en janvier 2026 sur Noovo. Les paris sont ouverts : qui sera la première personnalité à entrer dans la maison?
