Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Adieu, « La Place 0-5 ans » au Québec : Voici ce que tu dois savoir et (surtout) faire

Une étape de plus pour les parents. 👀

​Des enfants qui jouent aux Lego.

Un nouveau portail remplacera La Place 0-5 ans d'ici la fin du mois d'octobre 2025, au Québec.

Lenutaidi | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu es parent d’un enfant au Québec, prépare-toi à dire adieu à La Place 0-5. La plateforme utilisée pour dénicher une place en garderie subventionnée et en centre de la petite enfance (CPE) tirera sa révérence dans les prochaines semaines et sera remplacée par un tout nouveau système. Voici ce qui t’attend et ce que tu dois faire.

À lire également : 6 moyens de faire de l'argent au Québec en donnant ton opinion

Le nouveau Portail d’inscription aux services de garde promet de rendre l’attribution des places en dans un établissement de garde plus juste et plus claire, insiste le gouvernement du Québec sur son site Web.

Contrairement à l’ancien modèle, cette plateforme changera de fond en comble. Autrement dit, fini la formule du « premier arrivé, premier inscrit ».

Par exemple, l’époque où tu pouvais inscrire votre futur bébé avant même sa naissance sera révolue. Désormais, il faudra attendre que l’enfant soit bel et bien arrivé dans ta vie pour l’inscrire.

Autre changement majeur : ce n’est plus la date à laquelle le bambin a été inscrit sur la plateforme qui compte, mais bien la date à laquelle tu auras réellement besoin d’une place. Une approche qui vise à refléter les besoins concrets des familles plutôt que de récompenser ceux et celles qui s’y sont pris le plus tôt.

Le calendrier à retenir

Le déploiement du nouveau portail se fera progressivement, en quatre étapes clés :

  • 6 octobre 2025
    • Les services de garde auront accès au portail en premier. C’est leur tour de se familiariser avec le nouvel outil.
  • 16 octobre 2025
  • Début novembre 2025
    • Le portail s’ouvre aux parents.
  • Début décembre 2025
    • Le système devient pleinement opérationnel. À partir de ce moment, tous les services de garde devront utiliser exclusivement ce nouveau portail pour admettre les enfants.

Si ton enfant est déjà né.e et que son dossier existe dans La Place 0-5, sache que ses informations seront transférées automatiquement vers le nouveau portail. Cela inclut tes besoins de garde, la date d’entrée souhaitée et tes inscriptions aux différents services de garde.

Par contre, si tu attends encore l’arrivée de ton bébé (ou en processus d’adoption), c’est une autre paire de manches. Il faudra recommencer à zéro sur la nouvelle plateforme.

Dans tous les cas, il est fortement recommandé de mettre à jour son dossier La Place 0-5 avant la fermeture, notamment en s’assurant que toutes les informations y sont exactes.

Pour plus d’informations sur la transition entre La Place 0-5 ans et le Portail d’inscription aux services de garde, des outils sont disponibles sur le site gouvernemental Québec.ca.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
gouvernement du québeclois au québecenfants au québec
QuébecCanadaNouvelles

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    À Montréal, tu peux demander une boite « Bienvenue bébé » et voici comment l’avoir

    Quand même la ville donne un coup de pouce aux parents! 🥺

    Allocation famille : Les parents du Québec recevront 124 $ de plus le mois prochain

    Qui dirait non à de l'argent en plus! 🤑

    Tout ce qu'on sait sur la disparition de la petite fillette de 3 ans

    Il y a des derniers développements.

    Le Canada annonce un changement majeur aux règles d'accès à la citoyenneté

    Le Projet de loi C-3 est une excellente nouvelle pour les « Canadiens perdus ». 🇨🇦

    Cette petite ville du Québec est un incontournable pour ton road trip cet automne

    Pour un séjour digne d'une carte postale.

    Le passage de deux « trad wives » à Tout le monde en parle fait (pas mal) réagir

    Un segment qui « nous ramène directement aux années 1930 », disent certains.

    Le Québec cache une véritable ville fantôme que tu peux explorer en road trip

    Frissons garantis!

    On a « stalké » Sébastien d'OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

    Le candidat qui fait couler beaucoup d'encre!

    Tu peux recevoir jusqu'à 963 $ avec cette allocation aux travailleurs cette semaine

    Un versement qui arrive à point. 💸

    La super lune la plus grande et la plus brillante de 2025 est prévue ce soir au Québec

    C'est la première super lune depuis près d'un an! 🌕✨

    6 moyens de faire de l'argent au Québec en donnant ton opinion

    Oui, donner ton avis sur tout, ça peut être payant. 🤑

    Voici les 7 provinces les moins chères avec la meilleure qualité de vie au Canada en 2025

    Le Québec est loin d'être à la première place!

    Cora vend des « sacs surprise » déjeuner à 4,99 $ et voici comment ça fonctionne

    Un déjeuner de resto pour 5 $? Difficile à battre en 2025. 👀🔥

    Ce vignoble de mousseux à 1h30 de Montréal est LA sortie entre BFFs à faire cet automne

    Bulles + paysages = OUI!