Adieu, « La Place 0-5 ans » au Québec : Voici ce que tu dois savoir et (surtout) faire
Si tu es parent d’un enfant au Québec, prépare-toi à dire adieu à La Place 0-5. La plateforme utilisée pour dénicher une place en garderie subventionnée et en centre de la petite enfance (CPE) tirera sa révérence dans les prochaines semaines et sera remplacée par un tout nouveau système. Voici ce qui t’attend et ce que tu dois faire.
Le nouveau Portail d’inscription aux services de garde promet de rendre l’attribution des places en dans un établissement de garde plus juste et plus claire, insiste le gouvernement du Québec sur son site Web.
Contrairement à l’ancien modèle, cette plateforme changera de fond en comble. Autrement dit, fini la formule du « premier arrivé, premier inscrit ».
Par exemple, l’époque où tu pouvais inscrire votre futur bébé avant même sa naissance sera révolue. Désormais, il faudra attendre que l’enfant soit bel et bien arrivé dans ta vie pour l’inscrire.
Autre changement majeur : ce n’est plus la date à laquelle le bambin a été inscrit sur la plateforme qui compte, mais bien la date à laquelle tu auras réellement besoin d’une place. Une approche qui vise à refléter les besoins concrets des familles plutôt que de récompenser ceux et celles qui s’y sont pris le plus tôt.
Le calendrier à retenir
Le déploiement du nouveau portail se fera progressivement, en quatre étapes clés :
- 6 octobre 2025
- Les services de garde auront accès au portail en premier. C’est leur tour de se familiariser avec le nouvel outil.
- 16 octobre 2025
- C’est le jour J. La Place 0-5 ans ferme définitivement ses portes à 19 h.
- Début novembre 2025
- Le portail s’ouvre aux parents.
- Début décembre 2025
- Le système devient pleinement opérationnel. À partir de ce moment, tous les services de garde devront utiliser exclusivement ce nouveau portail pour admettre les enfants.
Si ton enfant est déjà né.e et que son dossier existe dans La Place 0-5, sache que ses informations seront transférées automatiquement vers le nouveau portail. Cela inclut tes besoins de garde, la date d’entrée souhaitée et tes inscriptions aux différents services de garde.
Par contre, si tu attends encore l’arrivée de ton bébé (ou en processus d’adoption), c’est une autre paire de manches. Il faudra recommencer à zéro sur la nouvelle plateforme.
Dans tous les cas, il est fortement recommandé de mettre à jour son dossier La Place 0-5 avant la fermeture, notamment en s’assurant que toutes les informations y sont exactes.
Pour plus d’informations sur la transition entre La Place 0-5 ans et le Portail d’inscription aux services de garde, des outils sont disponibles sur le site gouvernemental Québec.ca.
