Sommaire

Le nouveau-né abandonné dans un abris bus à Longueuil est décédé - Voici les détails

C'est le deuxième bébé retrouvé en moins d'un mois.

La scène de crime.

Le nouveau-né abandonné dans un abris bus à Longueuil est décédé.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Ce lundi 27 octobre, un autre nouveau-né a été retrouvé abandonné à Longueuil, sur la Rive-Sud de Montréal. L’enfant aurait été découvert dans un abribus du Réseau de transport de Longueuil (RTL). Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) a finalement confirmé son décès.

À lire également : Adieu, « La Place 0-5 ans » au Québec : Voici ce que tu dois savoir et (surtout) faire

Un appel a été logé au 911 vers 6 h 30 pour signaler la présence d’un bambin dans un abribus du chemin de Chambly, à la hauteur de la rue Briggs, entre le cégep Édouard-Montpetit et la place Jacques-Cartier.

Le SPAL a confirmé que des manœuvres de réanimation ont été prodiguées au nouveau-né, qui a été pris en charge par les ambulanciers sur place, puis transporté vers un centre hospitalier, où son décès a été constaté.

Les lieux sont désormais considérés comme une scène de crime et un périmètre de sécurité a été érigé. La police demande à la population d’éviter le secteur, puisque l’enquête est en cours.

Une sc\u00e8ne de crime \u00e0 Longueuil. Les lieux sont désormais considérés comme une scène de crime et un périmètre de sécurité a été érigé.Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec

Rappelons qu’il s’agit de la deuxième découverte du genre en moins d’un mois. Le 5 octobre dernier, en soirée, une mère avait abandonné un bébé prématuré de 34 semaines, fraîchement accouché, au pied d’une porte d’une résidence de la rue Bourgeoys, toujours à Longueuil.

Les occupant.e.s de la résidence avaient rapidement contacté le SPAL, qui dirige encore et toujours une enquête afin de retrouver la mère de famille.

En conférence de presse deux jours plus tard, la porte-parole du SPAL, Jacqueline Pierre, s’était directement adressée à la mère, la suppliant d’entrer au moins en contact avec un.e proche ou un organisme communautaire.

« Sachez que, où que vous soyez, vous n’êtes pas seule. On souhaite vous aider et, encore une fois, vous diriger vers les ressources nécessaires », avait soutenu Mme Pierre.

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

