« La Place 0-5 ans » ferme pour toujours cette semaine au Québec et voici quoi faire
Il te reste quelques jours pour agir. ⏰
Le compte à rebours est lancé, puisque « La Place 0-5 ans » disparaîtra du paysage québécois pour toujours ce jeudi 16 octobre. Si tu as un enfant en bas âge ou que tu attends un bébé, cette fermeture va directement t’affecter. Voici à quoi t’attendre et, surtout, les actions concrètes que tu dois poser avant la date butoir.
Jusqu’à maintenant, « La Place 0-5 ans » était la plateforme que des milliers de parents québécois devaient utiliser pour inscrire leurs enfants en garderie subventionnée ou en CPE. Elle tire sa révérence pour laisser place à un système complètement différent.
Le gouvernement du Québec lance le Portail d’inscription aux services de garde, une nouvelle plateforme qui bouleverse les règles du jeu. Selon les informations officielles, ce changement vise à rendre l’attribution des places plus équitable.
Le nouveau modèle veut corriger les inégalités de l’ancien système duquel des familles avec un besoin urgent se retrouvaient derrière des dizaines d’enfants dont les parents n’avaient finalement plus besoin de place.
Le nouveau portail tente de corriger le tir en priorisant les besoins immédiats.
Ce qui change
Oublie tout ce que tu savais sur l’ancien système. Le nouveau portail fonctionne sur des principes totalement différents.
Fini le « premier arrivé, premier servi »
- Tu sais, cette course folle où certains parents inscrivaient leur bébé des mois avant sa naissance? C’est terminé. Le nouveau système n’acceptera plus ceux et celles qui s’inscrivent en premier.
Place aux besoins réels
- Maintenant, c’est la date où tu as réellement besoin d’une place qui compte, pas la date d’inscription. L’idée? Favoriser les familles qui ont un besoin urgent plutôt que celles qui planifient à l’avance.
Les bébés à naître devront attendre
- Plus question d’inscrire ton futur enfant pendant la grossesse. Il faudra attendre qu’il soit né pour créer son profil. Un changement qui frustrera sûrement les parents super-organisé.e.s.
Ton plan d’action immédiat
Scénario 1 : Ton enfant est déjà né.e
Le gouvernement promet que toutes ses informations passeront automatiquement dans le nouveau système, soit ses données personnelles, tes besoins de garde, la date d’entrée souhaitée et les établissements où tu l’as inscrit. Vérifie quand même ton dossier actuel avant mercredi soir.
Assure-toi que tout est à jour : adresse, numéro de téléphone, date d’entrée souhaitée, liste des garderies. Une erreur maintenant pourrait te causer des maux de tête plus tard.
Scénario 2 : Tu attends un bébé ou tu comptes adopter
Mauvaise nouvelle : tu repartiras de zéro. Impossible de préparer le terrain avant la naissance. Tu devras créer un nouveau dossier sur le portail après l’arrivée de ton enfant.
Même chose que pour les futurs parents : patience. Le dossier se fera seulement une fois l’enfant officiellement dans ta famille.
Tu pourras accéder à la nouvelle plateforme au début du mois de novembre et sera totalement opérationnel en décembre.
