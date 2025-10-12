On a « stalké » Xavier d'Occupation Double Chypre et voici ce que tu veux savoir
Il a gagné un TRÈS grand nombre d'abonnés depuis OD! 👀🔥
À la fin du mois d'août, l'équipe d'Occupation Double Chypre avait présenté cinq nouveaux garçons, en expliquant qu'ils se joindraient éventuellement à l'aventure. Eh bien, depuis leur arrivée, ils font pas mal jaser, et le nom de Xavier revient souvent dans les conversations. Afin de te permettre d'en savoir plus sur lui, on a stalké ses réseaux sociaux en espérant trouver quelques pépites d'informations.
Il a d'ailleurs beaucoup gagné en popularité depuis ses débuts dans l'aventure, alors voici quelques faits intéressants sur l'homme de 26 ans qui a rejoint tant de Québécois et Québécoises.
Il exerce un métier particulier
Alors que, chaque année, on voit des métiers qui se ressemblent à OD, il arrive qu’on ait des surprises. On se souvient entre autres d’Antoine d’OD dans l’Ouest, le fils de Messmer, qui est hypnotiseur! Cette année, c’est Xavier Drolet-Dumoulin qui sort des sentiers battus, puisqu’il est joueur de poker professionnel.
Xavier vient de la Rive-Nord de Montréal
Son profil OD indique qu’il vient de Laval, et sur sa page Facebook, on peut voir que Xavier a fait ses études secondaires au Collège Letendre, qui se situe dans cette ville de la couronne nord de Montréal. Cela dit, il a poursuivi son éducation au cégep de Saint-Laurent, dans la métropole.
Son signe astrologique est le Taureau
Si tu trippes sur l’astrologie, sache que Xavier est né le 7 mai, sous le signe du Taureau. Selon Astrologie.fr, en amour, le Taureau serait « un être très attentionné, câlin et sensuel », mais « avant de pouvoir lui mettre le grappin dessus, il [faudrait] s’armer de patience, car le Taureau [serait] très lent à se décider ». À voir si on pourra témoigner de ces affirmations durant son aventure!
Son frère est musicien
En creusant un peu, on découvre que Xavier a un frère, Antoine, qui est musicien et guitariste. Il a notamment joué avec le groupe Raffy, en plus de s’être produit à Osheaga et au gala Juste pour rire. Il a même participé aux 20e Francouvertes avec son groupe La Famille Ouellette, couronné lauréat de cette édition.
Il a gagné près de 30 000 abonné.e.s sur Instagram
La page nstagram de Xavier d'OD.
Ce n’est pas un secret : participer à OD vient avec une certaine notoriété. Les candidat.e.s sortent de l’aventure avec une visibilité accrue, et il n’est pas rare de voir plusieurs abonné.e.s s’ajouter à leurs réseaux sociaux. Cela dit, même en sachant ça, la croissance qu’a connue la page Instagram de Xavier reste fulgurante.
Alors que moins de 500 personnes le suivaient en date du 25 août 2025, près de 30 000 internautes s’étaient ajoutés au moment d’écrire ces lignes (10 octobre 2025), soit moins de deux mois plus tard. Ayant suscité beaucoup de sympathie auprès du public depuis son arrivée dans l’aventure, il risque de ne pas en croire ses yeux lors de son retour à la normale.
