Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User AvatarBuild your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

Le passage de deux « trad wives » à Tout le monde en parle fait (pas mal) réagir

Un segment qui « nous ramène directement aux années 1930 », disent certains.
Deux « femmes traditionnelles ».

Des « trad wives » de passage sur le plateau de Tout le monde en parle ce dimanche a fait beaucoup jaser.

Tout le monde en parle | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Près d’un an après avoir abordé le mouvement masculiniste à son émission, Guy A. Lepage a reçu sur le plateau de Tout le monde en parle, ce dimanche 5 octobre, deux femmes qui font partie du phénomène des « trad wives ». Force est de constater que leur passage n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux.

À lire également : On a « stalké » Sébastien d'OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

Les Québécoises Sacha LeClaire et Karina étaient deux des trois invitées venues parler de leur vie de « trad wives », ou « femmes traditionnelles » en français. Pour l’occasion, elles étaient accompagnées de la journaliste de La Presse Fannie Arcand, qui a publié un reportage sur ces femmes qui décident d’opter pour un mode de vie traditionnel.

Pour les néophytes en la matière, les « trad wives » prônent une vie conjugale basée sur la Bible chrétienne où l’homme travaille et la femme reste à la maison pour s’occuper du foyer et de la fratrie à temps plein. « Ils sont complémentaires », a expliqué Karina, âgée de 27 ans et mère de deux enfants.

Le duo « traditionnel » a d'ailleurs remis en question le modèle familial qui sort du moule maman et papa, rejetant du revers de la main les familles homoparentales maman-maman ou papa-papa.

Pour une majorité de personnes sur les réseaux sociaux de l’émission, plusieurs ont avoué avoir été mal à l’aise face à ce segment qui « nous ramène directement aux années 1930 », comme l’a écrit un.e internaute. Sur Facebook, la publication avait généré, au moment d’écrire ces lignes, plus de 850 commentaires.

« On parle ici de remettre en question des décennies d’efforts pour bâtir une éducation publique laïque, inclusive et tournée vers le savoir pas vers la foi. Ce genre de discours, en 2025, c’est tout simplement du n’importe quoi. »
Ozgur Guney
« Le mouvement "tradwives" est épeurant, car il remet la religion au centre de toutes les décisions, et qu’il peut entraîner au passage de jeunes filles pleines de potentiel qui mettront leurs études de côté, ainsi que leur indépendance financière. »
Catherine Rivest
« Je suis d'accord avec l'idée que toute femme doit être libre de ses choix. C'est le premier principe de la philosophie féministe.’ Si une femme souhaite rester à la maison et élever ses enfants selon des rôles traditionnels homme-femme., c'est tout à fait légitime comme choix personnel... Il y a des femmes qui sont très heureuses dans ce choix, car elles ont un bon compagnon... Toutefois, lorsqu'une femme ne dispose pas d'une autonomie financière, et qu'elle se retrouve dans une relation abusive physiquement et/ou psychologiquement, l'absence d'autonomie financière fait d'elle une prisonnière de cette situation humainement inacceptable et invivable. »
Annie Pouliot
« L’âge de pierre est de retour... »
Louise Lebel
« Come on. Les femmes avant nous ce sont battues bien trop longtemps pour avoir accès à l’éducation, au travail, à l’indépendance financière... c’est certainement pas pour se faire dire aujourd’hui que la "bonne femme parfaite", c’est celle qui se dévoue corps et âme au mari pis aux enfants "parce que Dieu l’a voulu". »
Mélissa Massicotte

Certaines personnes ont toutefois confié être d'accord avec le fait qu'un.e parent reste au foyer pour s'occuper des enfants à temps plein, hormis l'aspect religieux.

«Pour avoir été maman à la maison pendant 8 ans, ce temps ne reviendra jamais. C'est le plus beau que tu peux offrir à tes enfants et à toi-même [...] Mais là, ce mouvement avec la religion... ouf. C'est lourd. On revient vraiment loin derrière. Ça fait reculer énormément l'idée sur le fait "d'être maman à la maison". Ce n'est pas avec ce mouvement là qu'on arrêtera d'être ridiculisée. »
Stéphanie Deschênes
« J’ai 76 ans moi et j’ai été maman à la maison pendant 12 ans, je suis retournée aux études et sur le marché du travail après ça. Il y a du positif à s’occuper de nos enfants, mais attention, il y a beaucoup de désavantages aussi. On le réalise au travail, le côté social et la sécurité financière sont importants aussi. Et moi, le côté religieux m’inquiète énormément. On était très contraintes à mon époque, car la religion gérait beaucoup de choses, et je ne veux pas retourner en arrière, ni mes petites-filles. On a de la difficulté à garder notre place depuis toujours, il ne faut pas lâcher et continuer d’avancer. »
Diane Brodeur

Des valeurs « incompatibles »

« Si on regarde une femme biblique, lance Karina à l’animateur, on ne parle pas d’une femme qui est en train de faire son lavage ou de vider le lave-vaisselle. On parle d’une femme qui gère son foyer, qui est entrepreneure, qui considère une terre et qui l’achète. […] On ne parle pas d’une petite femme idiote qui est juste là et dont son mari profite. »

De l’autre côté du plateau se trouvaient la « folle du roi » Kim Lizotte-Lévesque, la journaliste et chroniqueuse Michèle Ouimet et l’autrice-compositrice-interprète Cœur de Pirate.

Toutes les trois n’ont pas caché leurs inquiétudes face à la montée du discours religieux des « trad wives » sur les réseaux sociaux et au « renouveau » du christianisme.

« Chacun a le droit de faire ce qu’il veut, mais il y a vraiment une montée sur les réseaux sociaux d’un mouvement [...] dans lequel tu peux vite te faire aspirer si tu es jeune et que tu n’as pas les outils nécessaires pour la pensée critique », a soutenu Béatrice Martin, alias Cœur de Pirate.

« Moi, j’ai l’impression d’être sur une autre planète, honnêtement, a pour sa part avoué Mme Ouimet. Ce rapport-là, avec l’homme, qui est un rapport dans lequel vous êtes heureuses et épanouies, est, pour moi, du chinois. Ce serait impossible. À l’âge que j’ai, je me suis battue pour que les femmes aient des droits [...], c’est un univers qui est incompatible avec mes valeurs. »

De son côté, Kim Lizotte-Lévesque a expliqué que son propre père était la plupart du temps « l’homme au foyer » lorsque sa mère était sur la route, soutenant croire « à la complémentarité dans le couple, mais je ne pense pas que ça soit genré ».

From Your Site Articles
tout le monde en parleguy a lepageréseaux sociaux
QuébecCanadaNouvelles

Explore cette liste   👀

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

    Jobs Québec Nouveau

    Afficher une jobVoir plus d'emplois

    Le dur passage de Kevin Parent à TLMEP ne laisse personne indifférent

    « J’ai-tu fait des niaiseries et des affaires déplacées? Oui. »

    Laurie revient sur OD, le drama avec Any et l'éviction prévisible de Naomi (selon elle)

    « Je pensais que Naomi risquait fortement d'être éliminée. [...] J'ai vraiment eu un "gut feeling" qu'il n'avait pas cliqué avec Naomi après lui avoir parlé au party fête foraine. »

    Naomi s'ouvre sur son éviction choquante et ce qu'on n'a pas vu d'Arnaud et elle à OD Chypre

    « On s’est beaucoup complimentés, Arnaud et moi. [...] Il m’a dit que ses tops, c’était Lauriane et moi. »

    Charles se confie sur OD Chypre, son élimination et la saga Arnaud-Naomi

    Il revient aussi sur le fameux : « C’est quoi, un électricien? »

    Cette petite ville du Québec est un incontournable pour ton road trip cet automne

    Pour un séjour digne d'une carte postale.

    Le Québec cache une véritable ville fantôme que tu peux explorer en road trip

    Frissons garantis!

    Adieu, « La Place 0-5 ans » au Québec : Voici ce que tu dois savoir et (surtout) faire

    Une étape de plus pour les parents. 👀

    On a « stalké » Sébastien d'OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

    Le candidat qui fait couler beaucoup d'encre!

    Tu peux recevoir jusqu'à 963 $ avec cette allocation aux travailleurs cette semaine

    Un versement qui arrive à point. 💸

    La super lune la plus grande et la plus brillante de 2025 est prévue ce soir au Québec

    C'est la première super lune depuis près d'un an! 🌕✨

    6 moyens de faire de l'argent au Québec en donnant ton opinion

    Oui, donner ton avis sur tout, ça peut être payant. 🤑

    Voici les 7 provinces les moins chères avec la meilleure qualité de vie au Canada en 2025

    Le Québec est loin d'être à la première place!

    Cora vend des « sacs surprise » déjeuner à 4,99 $ et voici comment ça fonctionne

    Un déjeuner de resto pour 5 $? Difficile à battre en 2025. 👀🔥

    Ce vignoble de mousseux à 1h30 de Montréal est LA sortie entre BFFs à faire cet automne

    Bulles + paysages = OUI!