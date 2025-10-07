Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Mouvement des « trad wives » : Les Québécois ont des opinions (très) tranchées

Tu es plus « tant que ça reste un choix » ou « maudite religion »?

Des « trad wives » à Tout le monde en parle.

Les Québécois ont des opinions (très) tranchées sur le mouvement des « trad wives ».

Tout le monde en parle | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Le passage de deux femmes faisant partie du phénomène des « trad wives » sur le plateau de Tout le monde en parle le 5 octobre dernier a fait couler beaucoup d’encre sur les réseaux sociaux. Que pensent les Québécois et Québécoises de ce mouvement où la gent féminine opte pour une vie « traditionnelle » basée sur la religion? On a tâté le pouls.

À lire également : Le passage de deux « trad wives » à Tout le monde en parle fait (pas mal) réagir

Dans une publication Facebook mise en ligne ce lundi 6 octobre, nous avons demandé à la communauté : « Le mouvement des “trad wives”, ces femmes au foyer qui adoptent un mode de vie “traditionnel”, connaît un véritable regain de popularité en 2025. Qu’en penses-tu? »

Il n’en fallait pas plus pour que des centaines d’internautes se prononcent. Chose certaine, les Québécois et Québécoises avaient leur mot à dire sur ce mouvement qui ne fait pas nécessairement l’unanimité. Près de 300 commentaires se sont accumulés en moins de 24 heures.

Parmi les propos recueillis sous la publication Facebook, force est de constater qu’une très grande majorité de personnes ne sont pas nécessairement contre l’idée d’une mère au foyer, mais sous certaines conditions.

« Qu’une femme décide de rester à la maison à temps plein n’est pas un problème pour moi. Tant qu’il y a une entente financière qui la protège. Tant que la relation conjugale est saine et respectueuse. Ce qui me dérange dans ce mouvement, c’est la religion qui y est accolée. Entendre une femme dire qu’elle assumera l’éducation et l’instruction de ses enfants parce que l’école traditionnelle ne transmet pas ses valeurs, il y a un gros red flag pour moi [...] c’est les enfermer dans des dogmes et les isoler socialement. »
Rox-ane Landry
« Je suis entièrement pour. La femme sera plus épanouie que courir toute la journée et combiner son rôle de maman et de rapporter des sous. »
Chantal Poirier Béland
« En autant qu’elles aient leur propre liberté, et qu’elles ne soient pas influencées, surtout par des hommes : liberté financière, liberté d’expression, liberté d’autonomie, etc. Présentement, il y a des religions et des hommes qui manipulent vraiment les jeunes femmes pour en faire leur propre plaisir, je suis contre ce phénomène. Une femme doit être respectée pour ce qu’elle est. »
Francine Theberge
« Tant que c’est leur choix! Travailler ou être à la maison demeure un choix! Un n’est pas mieux que l’autre, à mon avis, si ça demeure ton choix! Et, que ton conjoint contribue à la planification de ta retraite! »
Ally Cout
« Je travaille de la maison et je fais l’école à la maison, mais la religion n’a pas sa place. »
Mélany Huot
« Je pense que c’est la normalité! Une maman normalement devrait être à la maison auprès de sa progéniture jusqu’à ce qu’elle rentre au moins à l’école. C’est quoi l’idée de faire des enfants dans cette société si c’est pour, à 9 mois, les faire garder par une autre femme 12 heures par jour? [...] Il y a pas de relation de soumission là-dedans quand deux personnes s’aiment réellement, c’est un travail d’équipe chacun prends soin l’un de l’autre. Avoir eu le choix, j’aurais tellement voulu m’occuper des mes trois enfants jusqu’à leur entrée à l’école. »
Raokshna Voorhees


Plusieurs mères de famille ont confié avoir quitté leur emploi pour se consacrer à 100 % à leur foyer et leur famille.

« Je suis une housewife, par choix. J’ai quitté ma carrière pour me consacrer à notre foyer, et chaque mois, mon mari me verse un salaire sur mon compte personnel. Je n’ai rien à payer, je vis pleinement, librement et avec gratitude. Il est un vrai “provider“, élevé avec cette valeur et je suis profondément heureuse de cette vie. »
Maylessa Grg
« Je suis restée avec mes enfants à la maison jusqu’à la rentrée des classes. Après [je suis retournée à] temps partiel au travail et après temps plein. Mes enfants, je crois leur avoir montré ma présence, mais aussi mon autonomie et l’ambition d’une carrière. »
Yanick Lacoste
« Pour avoir été mère au foyer pendant 16 ans et avoir tout perdu en me séparant, je ne conseillerai jamais à quiconque d’être femme au foyer! Jamais! »
Kathy Beauvais

Il y a également l’aspect « féministe » du mouvement des « trad wives » — ou simplement du concept de mère au foyer — qui entre en ligne de compte.

« Être féministe, il me semblait que c’était que la femme ait ses propres choix et qu’elle les assumait. Une femme qui veut se consacrer à son foyer, c’est un choix personnel. Pourquoi les féministes d’aujourd’hui voient ça comme un recul? [...] Peut-être est-ce seulement quand ça “fit” avec le narratif ou la tendance du moment? [...] Est-ce qu’on peut laisser les femmes tranquilles s’il vous plaît? »
Edween Revilien
« Le féminisme, entre autres, c’est donner le choix aux femmes de faire ce qu’elles veulent. Après ça, le choix doit être juste et éclairé. Renseignez-vous et protégez-vous. [...] Si vous le faites, assurez-vous d’avoir votre nom sur l’hypothèque et d’avoir des REER, un contrat qui indique que la part que vous apportez est aussi importante que le salaire apporté par votre partenaire et que c’est un choix fait à deux, que vous pouvez changer à tout moment. Rester à la maison et élever les enfants et s’occuper du quotidien, c’est aussi une job et elle n’est pas rémunérée en argent. »
Stéphanie Pé
« Nos grands-mères doivent de retourner dans leur tombe. Tous ces combats pour l’égalité des femmes pour retourner en arrière comme ça. Je souhaite que ces femmes n’aient pas a se séparer de leur conjoint, car sans études et sans indépendance financière... bonne chance à elles! »
Nathalie-h Lapointe
Québec

    • Jean-Michel Clermont-Goulet

      Éditeur Junior

      Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

