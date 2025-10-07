Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Ces populaires produits LANEIGE à 32,50 $ au Sephora sont 11 $ de moins sur Amazon

C'est le temps de faire des réserves! 🤯😍

Logo Amazon. Droite : Devanture d'un Sephora.

Les jours d'offres Prime d'Amazon Canada sont lancés et il y a d'immense rabais sur LANEIGE.

Jonathan Weiss | Dreamstime, Izabelle Bee | Narcity Québec
Rédactrice en chef

Si tu trippes sur les produits de beauté et le skincare, tu vas vouloir te jeter sur cette offre : les populaires masques de nuit pour les lèvres de LANEIGE sont à méga rabais sur le site d'Amazon Canada pendant les Jours d'offres Prime, et ça ne dure que quatre jours.

À lire également : 14 des meilleurs deals du solde « Prime Days » d’Amazon avec des rabais allant jusqu’à 80 %

Ce masque culte qui a conquis TikTok et Instagram

Impossible de passer à côté : les masques pour les lèvres LANEIGE sont partout sur les réseaux sociaux. Ces petits pots colorés font partie des essentiels beauté de plusieurs fans de skincare, et avec raison : ils sont hyper hydratants et goûtent beaucoup trop bon.

Formulé avec de la vitamine C et enrichi de complexe Berry Fruit, de graines de Murumuru et de beurre de karité, ce masque de nuit sans rinçage adoucit les lèvres tout en offrant une hydratation intense et des antioxydants pendant le sommeil. Résultat : des lèvres plus douces, lisses et hydratées dès le réveil.

Sur Amazon, le produit affiche d'ailleurs une note de 4,6 étoiles sur 5 avec plus de 50 000 avis.

Un prix ridicule sur 7 saveurs pendant seulement 4 jours

Du 7 au 10 octobre 2025, pendant le solde Jours d'offres Prime, tu n'as qu'à débourser 22,75 $ comparativement à 32,50 $ chez Sephora, ou à prix régulier sur Amazon. Avec les taxes, c’est une économie d’environ 11,20 $ par masque. Une belle occasion d’essayer ce produit culte sans trop dépenser.

L’offre Amazon inclut plusieurs parfums qui reviennent souvent dans les favoris :

  • Berry — Le classique adoré de toutes
  • Pamplemousse — Pour une touche d’agrumes vive
  • Bonbon ourson — Gourmand et nostalgique
  • Thé glacé à la pêche — Frais et fruité
  • Bonbon sucré — Parfait pour les becs sucrés
  • Vanille — Doux et réconfortant
  • Pastèque pop — L’été en format mini pot

Comment profiter du rabais sur LANEIGE

L’offre est valide jusqu’au 10 octobre 2025 et réservée aux membres Amazon Prime. Si tu ne l’es pas encore, Amazon propose habituellement un essai gratuit de 30 jours, ce qui permet d’accéder à cette offre sans frais supplémentaires.

Avec l’arrivée du temps froid, c’est le moment idéal pour adopter une routine qui prend soin de tes lèvres. Et ce petit pot est souvent mentionné comme un indispensable à avoir sous la main en hiver.

Pstttt : Ça fait aussi un excellent cadeau à glisser dans le bas de Noël. J'dis ça comme ça!

Plusieurs autres produits LANEIGE sont à prix réduit pendant la vente. Tu peux les découvrir ici.

Masque LANEIGE à rabais 

Prix sur le site de Sephora Canada : 32,50 $

Prix sur le site d'Amazon Canada : 32,50 $ 22,75 $ pendant le solde « Jours d'offres Prime »

C’est ici pour trouver le produit sur le site d'Amazon Canada


Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Diplômée d'un baccalauréat en journalisme de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l'équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l'évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d'acteurs majeurs de l'industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d'audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l'agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux, et n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

