On a « stalké » Sébastien d'OD Chypre et voici ce que tu veux savoir
Le candidat qui fait couler beaucoup d'encre!
La saison d'Occupation Double Chypre est riche en émotions et en événements qui font réagir, alors que les personnalités diverses et enflammées de la cuvée rendent l'écoute plutôt captivante. L'un des candidats qui suscite beaucoup de discussions en ligne est Sébastien Sylvestre, et si tu veux en savoir plus sur lui, sache qu'on a fouillé ses réseaux sociaux pour satisfaire ta curiosité.
À lire également : Tout ce que tu veux savoir sur les 5 nouvelles filles d'OD Chypre
Cette petite enquête te permet entre autres de connaitre son signe astrologique, des petits détails sur sa vie personnelle et même de découvrir qui sont certaines des personnalités connues qui le côtoient, alors si ça t'intéresse, tu es au bon endroit!
Sa date de naissance est en octobre
Né le 7 octobre 1993 à Boucherville, Sébastien Sylvestre est du signe astrologique de la Balance. Selon les événements de l'aventure, il pourrait donc fêter son 32e anniversaire à Chypre avec les autres candidats et candidates.
Il a joué au hockey en Roumanie
Sur son profil de candidat d'OD, Sébastien se présente comme un joueur de hockey professionnel venant de Saint-Jean-sur-Richelieu.
Ayant passé environ sept ans en Europe, il a entre autres joué pour le Gyergyói HK, en Roumanie. Cela dit, après quatre ans au sein de la formation, à l'été 2025, il a annoncé la fin de sa participation avec cette équipe sur ses réseaux sociaux. La publication incluait un message remerciant l'organisation et souhaitant tout le meilleur pour ses anciens coéquipiers.
Il est copropriétaire d'une entreprise
Depuis la fin de sa carrière de hockeyeur professionnel en Europe, Sébastien occupe le rôle de président, copropriétaire et inspecteur spécialisé au sein du Groupe Y.A.S. Cette jeune entreprise, fondée en 2025, se consacre à l’inspection de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Il s’agit donc d’un tout nouveau projet pour lui.
Sébastien a été élevé par sa mère et sa sœur
Pour ce qui est de sa vie personnelle, ses dernières publications en couple datent de 2024. Côté familiale, il a confié avoir été élevé par sa mère et sa sœur, ce qui explique son aisance avec les femmes. Il est aussi l’heureux oncle de deux petites filles, nées de sa sœur Vanessa.
Son entourage inclut plusieurs personnalités publiques...
Ce n'est pas tout à fait surprenant, vu son statut de joueur de hockey professionnel, mais Sébastien a été vu à plusieurs événements médiatiques aux côtés de personnalités québécoises connues au cours des dernières années. Il est un ami proche de Jean-Sébastien Dea, le conjoint de Jessika Dénommée, d'OD Grèce. On peut aussi le voir dans des publications avec Joey Scarpellino, Emy-Jade Greaves et plusieurs autres visages que tu pourrais reconnaître.
... dont des anciens d'OD
Mickaël d'OD « chez nous », Étienne Jolicoeur d'OD Afrique du Sud, Florence Belzil d'OD Martinique, Sansdrick Lavoie d'OD Bali : il a plusieurs connaissances parmi les anciens candidats et anciennes candidates d'Occupation Double. Il a peut-être reçu quelques conseils avant de s’envoler pour l’île de Chypre, qui sait!
Il a un chien
Sur sa page Instagram, plusieurs photos mettent en vedette son adorable chien nommé Zaggy. On peut le voir lorsqu'il était un bébé quand Sébastien l'a présenté aux internautes en 2018, mais aussi comment il a grandi pour devenir un gros toutou.
- On a «stalké» Béatrice d’OD Chypre, que plusieurs exclus prédisent comme grande gagnante ›
- On a « stalké » Naomi d'Occupation Double Chypre et voici tout ce que tu veux savoir ›
- La « grande première » d’OD Chypre fait réagir et les fans n’y sont pas allés de main morte ›
- Le frère d'un gagnant d'Occupation Double participe à OD Chypre ›
- Les 9 gars d'Occupation Double Chypre sont dévoilés ›
- Les 9 filles d'Occupation Double Chypre sont dévoilées ›
- L'Après OD Mexique sort la semaine prochaine et ça s'annonce crunchy et émotif ›
- Occupation Double 2025 dévoile sa destination et les auditions débutent cette semaine ›
- Il n'y aura pas de tapis rouge à Occupation Double Chypre - Narcity ›
- Un candidat d'OD Chypre se retire de l'aventure avant la grande première - Narcity ›
- D'autres candidats d'Occupation Double Chypre vont être dévoilés TRÈS TRÈS bientôt - Narcity ›
- Il y a déjà des rapprochements (et de la bisbille) à Occupation Double Chypre ›
- La prod d'OD répond à la question que tout le monde se pose sur le départ de Wilsondy - Narcity ›
- Naomi éliminée à OD Chypre : les fans sous le choc et en colère contre Arnaud le stratège - Narcity ›
- Naomi s'ouvre sur son éviction choquante et ce qu'on n'a pas vu d'Arnaud et elle à OD Chypre - Narcity ›
- Naomi d'OD Chypre revient sur le fameux «J'adore les prisons» qui a (beaucoup) fait jaser - Narcity ›
- Tu peux manger au restaurant d'Arnaud d'OD Chypre et voici où il se trouve - Narcity ›
- Charles se confie sur OD Chypre, son élimination et la saga Arnaud-Naomi - Narcity ›