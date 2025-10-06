Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

On a « stalké » Sébastien d'OD Chypre et voici ce que tu veux savoir

Le candidat qui fait couler beaucoup d'encre!

Sébastien d'Occupation Double Chypre.

Sébastien d'Occupation Double Chypre.

@sebastien.od_officiel | Instagram
Éditrice Junior

La saison d'Occupation Double Chypre est riche en émotions et en événements qui font réagir, alors que les personnalités diverses et enflammées de la cuvée rendent l'écoute plutôt captivante. L'un des candidats qui suscite beaucoup de discussions en ligne est Sébastien Sylvestre, et si tu veux en savoir plus sur lui, sache qu'on a fouillé ses réseaux sociaux pour satisfaire ta curiosité.

À lire également : Tout ce que tu veux savoir sur les 5 nouvelles filles d'OD Chypre

Cette petite enquête te permet entre autres de connaitre son signe astrologique, des petits détails sur sa vie personnelle et même de découvrir qui sont certaines des personnalités connues qui le côtoient, alors si ça t'intéresse, tu es au bon endroit!

Sa date de naissance est en octobre

Né le 7 octobre 1993 à Boucherville, Sébastien Sylvestre est du signe astrologique de la Balance. Selon les événements de l'aventure, il pourrait donc fêter son 32e anniversaire à Chypre avec les autres candidats et candidates.

Il a joué au hockey en Roumanie

Sur son profil de candidat d'OD, Sébastien se présente comme un joueur de hockey professionnel venant de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Ayant passé environ sept ans en Europe, il a entre autres joué pour le Gyergyói HK, en Roumanie. Cela dit, après quatre ans au sein de la formation, à l'été 2025, il a annoncé la fin de sa participation avec cette équipe sur ses réseaux sociaux. La publication incluait un message remerciant l'organisation et souhaitant tout le meilleur pour ses anciens coéquipiers.

Il est copropriétaire d'une entreprise

Depuis la fin de sa carrière de hockeyeur professionnel en Europe, Sébastien occupe le rôle de président, copropriétaire et inspecteur spécialisé au sein du Groupe Y.A.S. Cette jeune entreprise, fondée en 2025, se consacre à l’inspection de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Il s’agit donc d’un tout nouveau projet pour lui.

Sébastien a été élevé par sa mère et sa sœur

Pour ce qui est de sa vie personnelle, ses dernières publications en couple datent de 2024. Côté familiale, il a confié avoir été élevé par sa mère et sa sœur, ce qui explique son aisance avec les femmes. Il est aussi l’heureux oncle de deux petites filles, nées de sa sœur Vanessa.

Son entourage inclut plusieurs personnalités publiques...

Ce n'est pas tout à fait surprenant, vu son statut de joueur de hockey professionnel, mais Sébastien a été vu à plusieurs événements médiatiques aux côtés de personnalités québécoises connues au cours des dernières années. Il est un ami proche de Jean-Sébastien Dea, le conjoint de Jessika Dénommée, d'OD Grèce. On peut aussi le voir dans des publications avec Joey Scarpellino, Emy-Jade Greaves et plusieurs autres visages que tu pourrais reconnaître.

... dont des anciens d'OD

Mickaël d'OD « chez nous », Étienne Jolicoeur d'OD Afrique du Sud, Florence Belzil d'OD Martinique, Sansdrick Lavoie d'OD Bali : il a plusieurs connaissances parmi les anciens candidats et anciennes candidates d'Occupation Double. Il a peut-être reçu quelques conseils avant de s’envoler pour l’île de Chypre, qui sait!

Il a un chien

Sur sa page Instagram, plusieurs photos mettent en vedette son adorable chien nommé Zaggy. On peut le voir lorsqu'il était un bébé quand Sébastien l'a présenté aux internautes en 2018, mais aussi comment il a grandi pour devenir un gros toutou.


  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

