La grève des pilotes d'Air Transat évitée de peu : Voici tout ce qu'il faut savoir
Les opérations seront de retour à la normale, mais il y a un mais...
Il était minuit moins une pour conclure une entente de principe entre le syndicat des pilotes d’Air Transat et l’entreprise aérienne québécoise, mais la menace est maintenant chose du passé. Les personnes qui devaient partir en voyage ou revenir au Québec dans les prochains jours peuvent partir l’esprit en paix.
« Nous sommes conscients que cette période a engendré une forte incertitude et nous présentons nos plus sincères excuses à nos clients.es dont les plans de voyage ont été perturbés ces derniers jours. Notre priorité est désormais de rétablir rapidement nos opérations et de vous offrir le meilleur service possible », a souligné Air Transat sur son site Web, mardi soir.
Au moment d’écrire ces lignes, au moins 18 vols au départ ou à destination de Toronto et l’aéroport Montréal-Trudeau avaient été annulés. Hélas! Ces vols ne pourront pas reprendre à temps, le mal étant déjà fait.
« Nous aurions grandement préféré éviter la menace de grève qui nous a contraints à modifier nos opérations », ajoute dans par communiqué Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.
Rappelons que le week-end dernier, le syndicat des 750 pilotes du transporteur québécois, l’Air Line Pilots Association, Int’l (ALPA) avait confirmé un préavis de grève de 72 h, qui devait mener à un débrayage à partir de ce mercredi 10 décembre, 3 h
L’ALPA a pour sa part salué l’entente de principe entre les deux partis. « Nos pilotes étaient frustrés de voler selon une convention collective désuète datant de plus de dix ans », a déclaré par communiqué le commandant Bradley Small, président du Conseil exécutif principal (CEP) d’Air Transat.
« Cette frustration a été accentuée par des mois de tactiques dilatoires de la part de la direction d’Air Transat au cours de nos négociations qui ont duré près d’un an. C’est pourquoi nous sommes heureux d’annoncer que notre unité et notre détermination ont finalement amené la direction d’Air Transat à la table de négociation pour discuter de manière significative, ce qui a abouti à une entente provisoire », ajoute-t-il.
Air Transat s’affaire à faire voyager des dizaines de milliers de passagers et passagères à travers ses quelque 500 vols hebdomadaires. La plupart de ces vols sont à destination des Caraïbes, de l’Europe ou du Mexique.
Les vols d’Air Transat déjà annulés les 9 et 10 décembre :
- TS938 YUL-CUN
- Montréal-Cancún
- TS939 CUN-YUL
- Cancún-Montréal
- TS426 YYZ-CUN
- Toronto-Cancún
- TS427 CUN-YYZ
- Cancún-Toronto
- TS498 YUL-PUJ
- Montréal-Punta Cana
- TS499 PUJ-YUL
- Punta Cana-Montréal
- TS206 YYZ-MAN
- Toronto-Manchester
- TS252 YUL-AGP
- Montréal-Malaga
- TS480 YYZ-LIS
- Toronto-Lisbonne
- TS110 YUL-CDG
- Montréal-Paris-Charles-de-Gaulles
- TS122 YYZ-LGW
- Toronto-Londres (Gatwick)
- TS150 YUL-LIM
- Montréal-Lima
- TS207 MAN-YYZ
- Manchester-Toronto
- TS253 AGP-YUL
- Montréal-Malaga
- TS481 LIS-YYZ
- Lisbonne-Toronto
- TS111 CDG-YUL
- Paris-Charles-de-Gaulle-Montréal
- TS123 LGW-YYZ
- Londres (Gatwick) — Toronto
- TS151 LIM-YUL
- Lima-Montréal
Les passagers impactés ont été informés par courriel.
