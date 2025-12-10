Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

User Avatar Build your avatar
Please select your date of birth for special perks on your birthday. Your username will be your unique profile link and will be publicly used in comments.
Narcity Pro

This is a Pro feature.

Time to level up your local game with Narcity Pro.

Pro

$5/month

$40/year

  • Everything in the Free plan
  • Ad-free reading and browsing
  • Unlimited access to all content including AI summaries
  • Directly support our local and national reporting and become a Patron
  • Cancel anytime.
For Pro members only Pro
Sommaire

La grève des pilotes d'Air Transat évitée de peu : Voici tout ce qu'il faut savoir

Les opérations seront de retour à la normale, mais il y a un mais...

​Un avion Air Transat.

La grève des 750 pilotes d'Air Transat a finalement été évitée de peu.

Jason Rosewell | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Il était minuit moins une pour conclure une entente de principe entre le syndicat des pilotes d’Air Transat et l’entreprise aérienne québécoise, mais la menace est maintenant chose du passé. Les personnes qui devaient partir en voyage ou revenir au Québec dans les prochains jours peuvent partir l’esprit en paix.

À lire également : 7 voyages tout inclus dans le Sud de 1115 $ et 1459 $ autres que Cuba au départ de Montréal

« Nous sommes conscients que cette période a engendré une forte incertitude et nous présentons nos plus sincères excuses à nos clients.es dont les plans de voyage ont été perturbés ces derniers jours. Notre priorité est désormais de rétablir rapidement nos opérations et de vous offrir le meilleur service possible », a souligné Air Transat sur son site Web, mardi soir.

Au moment d’écrire ces lignes, au moins 18 vols au départ ou à destination de Toronto et l’aéroport Montréal-Trudeau avaient été annulés. Hélas! Ces vols ne pourront pas reprendre à temps, le mal étant déjà fait.

« Nous aurions grandement préféré éviter la menace de grève qui nous a contraints à modifier nos opérations », ajoute dans par communiqué Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat.

Rappelons que le week-end dernier, le syndicat des 750 pilotes du transporteur québécois, l’Air Line Pilots Association, Int’l (ALPA) avait confirmé un préavis de grève de 72 h, qui devait mener à un débrayage à partir de ce mercredi 10 décembre, 3 h

L’ALPA a pour sa part salué l’entente de principe entre les deux partis. « Nos pilotes étaient frustrés de voler selon une convention collective désuète datant de plus de dix ans », a déclaré par communiqué le commandant Bradley Small, président du Conseil exécutif principal (CEP) d’Air Transat.

« Cette frustration a été accentuée par des mois de tactiques dilatoires de la part de la direction d’Air Transat au cours de nos négociations qui ont duré près d’un an. C’est pourquoi nous sommes heureux d’annoncer que notre unité et notre détermination ont finalement amené la direction d’Air Transat à la table de négociation pour discuter de manière significative, ce qui a abouti à une entente provisoire », ajoute-t-il.

Air Transat s’affaire à faire voyager des dizaines de milliers de passagers et passagères à travers ses quelque 500 vols hebdomadaires. La plupart de ces vols sont à destination des Caraïbes, de l’Europe ou du Mexique.

Les vols d’Air Transat déjà annulés les 9 et 10 décembre :

  • TS938 YUL-CUN
    • Montréal-Cancún
  • TS939 CUN-YUL
    • Cancún-Montréal
  • TS426 YYZ-CUN
    • Toronto-Cancún
  • TS427 CUN-YYZ
    • Cancún-Toronto
  • TS498 YUL-PUJ
    • Montréal-Punta Cana
  • TS499 PUJ-YUL
    • Punta Cana-Montréal
  • TS206 YYZ-MAN
    • Toronto-Manchester
  • TS252 YUL-AGP
    • Montréal-Malaga
  • TS480 YYZ-LIS
    • Toronto-Lisbonne
  • TS110 YUL-CDG
    • Montréal-Paris-Charles-de-Gaulles
  • TS122 YYZ-LGW
    • Toronto-Londres (Gatwick)
  • TS150 YUL-LIM
    • Montréal-Lima
  • TS207 MAN-YYZ
    • Manchester-Toronto
  • TS253 AGP-YUL
    • Montréal-Malaga
  • TS481 LIS-YYZ
    • Lisbonne-Toronto
  • TS111 CDG-YUL
    • Paris-Charles-de-Gaulle-Montréal
  • TS123 LGW-YYZ
    • Londres (Gatwick) — Toronto
  • TS151 LIM-YUL
    • Lima-Montréal

Les passagers impactés ont été informés par courriel.

From Your Site Articles
air transat grève au québec vols pas chers au québec vols annulés voyage dans le sud
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

On sait enfin quand l'immense magasin CANAC de 35M$ ouvre à Laval et c'est bientôt

Tu vas bientôt pouvoir économiser sur les rénos! 🛠️✨

7 voyages tout inclus dans le Sud de 1115 $ et 1459 $ autres que Cuba au départ de Montréal

Commencer l'année en voyage? OUI, SVP!

Pornhub dévoile les recherches les plus fréquentes au Canada en 2025

Un palmarès qui donne chaud! 🌶️

Tous les magasins du Québec pourront fermer à 21h le week-end - Voici quoi savoir

Le rêve ou pas de magasiner en pleine soirée un samedi soir? 🧐

Grève chez Air Transat : Voici TOUS les vols annulés jusqu’à présent

Tu ne veux pas te rendre à l'aéroport pour rien! 🤯

LASSO Montréal 2026 dévoile 2 têtes d'affiche et les journées de festival changent ENFIN

Les billets sont bientôt en vente. YEEEEEEEHAW!

Proxénétisme : Une peine de 8 ans pour Carlos Desjardins

Il a donné son ADN et a été inscrit à vie au registre des délinquants sexuels.

Un party GRATUIT débarque à Montréal pour le jour de l’An - Voici la programmation

Spectacles, feux d'artifice et plus!

Première tempête hivernale? Le sud du Québec sera enseveli sous la neige cette semaine

Garde ta pelle pas trop loin!

Grève chez Air Transat : Des vols seront annulés dès aujourd’hui

Ça concerne autant les vols à partir du Québec que les retours.