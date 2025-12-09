Voici le salaire requis pour devenir propriétaire d'une maison à Montréal en décembre 2025
Il y a espoir, le prix médian des maisons a baissé le mois dernier!
Le rêve de devenir propriétaire d’une maison ou un condo à Montréal reste un objectif majeur pour plusieurs, notamment en raison de la flambée des prix de vente et la hausse du coût de la vie. Mais combien faut-il en termes de revenus pour y arriver en décembre 2025? On a fait les petits calculs.
Les nouvelles statistiques de novembre 2025 de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) viennent de tomber, et elles dressent un portrait révélateur du marché immobilier montréalais.
Selon les données les plus récentes, le marché métropolitain a vu son premier essoufflement des ventes, avec des baisses allant de 3 % à Montréal à 16 % sur la Rive-Sud.
À Montréal, le prix médian d’une propriété unifamiliale s’établit à 776 750 $ en novembre 2025, comparativement à 800 500 $ l’année précédente.
Du côté des copropriétés, le prix médian s’est fixé à 468 000 $ en novembre 2025, soit une légère baisse de 2 % par rapport aux 477 000 $ enregistrés douze mois plus tôt.
Quel revenu faut-il pour se permettre d’être propriétaire à Montréal?
Pour ceux et celles qui ne le savaient pas déjà, le gouvernement du Canada recommande de ne pas consacrer plus de 35 % de son revenu brut aux dépenses liées au logement, ce qui inclut les versements hypothécaires, les taxes municipales et scolaires ainsi que les coûts de chauffage.
Le gouvernement fédéral impose des pourcentages minimums selon le prix d’achat : 5 % sur les premiers 500 000 $, 10 % pour la portion entre 500 000 $ et 1,5 million $, et 20 % au-delà de 1,5 million $.
Pour une maison unifamiliale à 776 750 $
Mise de fonds minimale requise
- 5 % sur les premiers 500 000 $ = 25 000 $
- 10 % sur la portion excédentaire, soit 276 750 $ = 27 675 $
- Total de la mise de fonds : 52 675 $
Montant à financer par hypothèque
- 776 750 $ - 52 675 $ = 724 075 $
Versement hypothécaire mensuel (taux d’intérêt de 5 %, amortissement sur 25 ans)
- Environ 4 230 $ par mois
Salaire brut annuel nécessaire (en respectant le ratio d’endettement de 35 %)
- Environ 145 170 $ par année
Pour un condo de 468 000 $
Mise de fonds minimale
- 5 % de 468 000 $ = 23 400 $
- 468 000 $ - 23 400 $ = 444 600 $
- Environ 2 600 $ par mois
- Environ 89 330 $ par année
Ces calculs donnent seulement un aperçu du coût du versement hypothécaire. Ils ne tiennent pas compte des taxes municipales et scolaires, du chauffage, de l’assurance habitation ou encore des frais d’entretien que toute personne propriétaire doit prévoir dans son budget.
