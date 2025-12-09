Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Sommaire

Voici le salaire requis pour devenir propriétaire d'une maison à Montréal en décembre 2025

Il y a espoir, le prix médian des maisons a baissé le mois dernier!

Une maison à Montréal.

Pour devenir propriétaire à Montréal en décembre 2025, il faut un salaire assez élevé.

Mykhailova Kateryna | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Le rêve de devenir propriétaire d’une maison ou un condo à Montréal reste un objectif majeur pour plusieurs, notamment en raison de la flambée des prix de vente et la hausse du coût de la vie. Mais combien faut-il en termes de revenus pour y arriver en décembre 2025? On a fait les petits calculs.

À lire également : Économiser pour une mise de fonds : Voici les montants qu’il faut dans 16 régions du Québec

Les nouvelles statistiques de novembre 2025 de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ) viennent de tomber, et elles dressent un portrait révélateur du marché immobilier montréalais.

Selon les données les plus récentes, le marché métropolitain a vu son premier essoufflement des ventes, avec des baisses allant de 3 % à Montréal à 16 % sur la Rive-Sud.

À Montréal, le prix médian d’une propriété unifamiliale s’établit à 776 750 $ en novembre 2025, comparativement à 800 500 $ l’année précédente.

Du côté des copropriétés, le prix médian s’est fixé à 468 000 $ en novembre 2025, soit une légère baisse de 2 % par rapport aux 477 000 $ enregistrés douze mois plus tôt.

Quel revenu faut-il pour se permettre d’être propriétaire à Montréal?

Pour ceux et celles qui ne le savaient pas déjà, le gouvernement du Canada recommande de ne pas consacrer plus de 35 % de son revenu brut aux dépenses liées au logement, ce qui inclut les versements hypothécaires, les taxes municipales et scolaires ainsi que les coûts de chauffage.

Le gouvernement fédéral impose des pourcentages minimums selon le prix d’achat : 5 % sur les premiers 500 000 $, 10 % pour la portion entre 500 000 $ et 1,5 million $, et 20 % au-delà de 1,5 million $.

Pour une maison unifamiliale à 776 750 $

Mise de fonds minimale requise

  • 5 % sur les premiers 500 000 $ = 25 000 $
  • 10 % sur la portion excédentaire, soit 276 750 $ = 27 675 $
    • Total de la mise de fonds : 52 675 $

Montant à financer par hypothèque

  • 776 750 $ - 52 675 $ = 724 075 $

Versement hypothécaire mensuel (taux d’intérêt de 5 %, amortissement sur 25 ans)

  • Environ 4 230 $ par mois

Salaire brut annuel nécessaire (en respectant le ratio d’endettement de 35 %)

  • Environ 145 170 $ par année

Pour un condo de 468 000 $

Mise de fonds minimale

  • 5 % de 468 000 $ = 23 400 $
Montant à financer par hypothèque
  • 468 000 $ - 23 400 $ = 444 600 $
Versement hypothécaire mensuel (taux d’intérêt de 5 %, amortissement sur 25 ans)
  • Environ 2 600 $ par mois
Salaire brut annuel nécessaire (en respectant le ratio d’endettement de 35 %)
  • Environ 89 330 $ par année

Ces calculs donnent seulement un aperçu du coût du versement hypothécaire. Ils ne tiennent pas compte des taxes municipales et scolaires, du chauffage, de l’assurance habitation ou encore des frais d’entretien que toute personne propriétaire doit prévoir dans son budget.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity.

  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

