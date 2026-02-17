Ces compagnies aériennes canadiennes classées parmi les plus sécuritaires au monde en 2026

Ça pourrait affecter tes décisions en vue de ton prochain voyage.

Air Canada

Deux compagnies aériennes canadiennes ont été classées parmi les plus sécuritaires au monde, en 2026.

Izabelle Bee | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si tu fais partie des personnes qui s’agrippent un peu plus fort à leur accoudoir quand ça brasse en avion, sache qu’un récent palmarès 2026 des compagnies aériennes les plus sécuritaires au monde vient d’être dévoilé. Autant du côté des transporteurs à service complet que des compagnies à bas prix, des transporteurs canadiens tirent leur épingle du jeu.

À lire également : Air Transat annule tous ses vols vers la Floride à partir du printemps : voici quoi savoir

Le site AirlineRatings.com a publié son Top 25 des compagnies les plus sécuritaires au monde, en distinguant les transporteurs à service complet et ceux à bas prix. Dans la catégorie des transporteurs à service complet, Air Canada se hisse au 22e rang mondial pour 2026.

Ce classement international compare 320 compagnies aériennes et met en lumière les leaders de l’industrie en matière de sécurité, de gestion des risques et de pratiques opérationnelles.

Du côté des transporteurs à bas prix les plus sécuritaires au monde en 2026, WestJet décroche la 23e position du Top 25.

Seules les compagnies exploitant plus de 25 appareils étaient admissibles dans cette catégorie, afin de concentrer l’analyse sur les grandes opérations à haute fréquence.

Pour établir son palmarès, AirlineRatings.com a évalué 320 transporteurs en analysant notamment le taux d’incidents par vol, l’âge de la flotte, les incidents graves, la formation des pilotes ainsi que les audits internationaux de sécurité.

Cette année, une attention particulière a aussi été accordée à la prévention des turbulences, considérées comme la principale cause de blessures en vol.

Selon l’organisation, les écarts entre les compagnies sont extrêmement serrés. Moins de quatre points séparent les positions 1 à 14 dans la catégorie service complet, et seul 1,3 point distingue les six premières. Autrement dit, toutes les entreprises aériennes présentes dans le Top 25 sont considérées comme des références mondiales en matière de sécurité.

En clair, que tu voyages avec Air Canada ou WestJet en 2026, tu montes à bord de compagnies reconnues parmi les plus sécuritaires au monde. De quoi planifier tes prochaines vacances avec un peu plus de tranquillité d’esprit.

Les 25 compagnies aériennes à service complet les plus sécuritaires au monde en 2026

  1. Etihad (Émirats arabes unis)
  2. Cathay Pacific (Hong Kong)
  3. Qantas (Australie)
  4. Qatar Airways (Qatar)
  5. Emirates (Émirats arabes unis)
  6. Air New Zealand (Nouvelle-Zélande)
  7. Singapore Airlines (Singapour)
  8. EVA Air (Taïwan)
  9. Virgin Australia (Australie)
  10. Korean Air (Corée du Sud)
  11. STARLUX (Taïwan)
  12. Turkish Airlines (Turquie)
  13. Virgin Atlantic (Royaume-Uni)
  14. ANA, All Nippon Airways (Japon)
  15. Alaska Airlines (États-Unis)
  16. TAP Air Portugal (Portugal)
  17. SAS Scandinavian Airlines (Danemark, Norvège et Suède)
  18. British Airways (Royaume-Uni)
  19. Vietnam Airlines (Vietnam)
  20. Iberia (Espagne)
  21. Lufthansa (Allemagne)
  22. Air Canada (Canada)
  23. Delta Air Lines (États-Unis)
  24. American Airlines (États-Unis)
  25. Fiji Airways (Fidji)

Les 25 compagnies aériennes à bas prix les plus sécuritaires au monde en 2026

  1. HK Express (Hong Kong)
  2. Jetstar Airways (Australie)
  3. Scoot (Singapour)
  4. flydubai (Émirats arabes unis)
  5. EasyJet Group (Royaume-Uni)
  6. Southwest Airlines (États-Unis)
  7. airBaltic (Lettonie)
  8. VietJet Air (Vietnam)
  9. Wizz Air Group (Hongrie)
  10. AirAsia Group (Malaisie)
  11. TUI UK (Royaume-Uni)
  12. Vueling (Espagne)
  13. Norwegian (Norvège)
  14. JetBlue (États-Unis)
  15. FlyNAS (Arabie saoudite)
  16. Cebu Pacific (Philippines)
  17. Jet2 (Royaume-Uni)
  18. Ryanair (Irlande)
  19. Spring Airlines (Chine)
  20. Transavia (Pays-Bas)
  21. Eurowings (Allemagne)
  22. Volaris (Mexique)
  23. WestJet Group (Canada)
  24. GOL (Brésil)
  25. SKY Airline (Chili)

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
air canadacompagnies aériennesqatar airwayswestjet canadawestjetaéroport montréal-trudeau
QuébecVoyageCanada
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Voici LA compagnie aérienne canadienne qui propose la meilleure classe économique au monde

Abordable ET confortable? Oui, SVP! ✈️

L'aéroport de Montréal est classé parmi les pires en Amérique du Nord en 2025

Espérons que les rénos vont faire monter la cote. 😬🛫

Crise à Cuba : Plusieurs compagnies aériennes annulent leurs vols à partir du Québec

Et ce n'est pas que pour quelques jours...

Advertisement Content

Les Canadiens nomment leurs escapades de rêve et les résultats vont vous inspirer

Des villes iconiques côtoient les secrets bien gardés dans cette liste de coups de cœur.

Cette prestation fédérale de 200 $ sera versée cette semaine à certains Québécois

Un coup de pouce mensuel automatique pour les personnes handicapées! 💰

16 produits de marques connues qui sont jusqu'à 70 % moins chers au Dollarama qu'au Walmart

Quelques comparaisons suffisent pour voir que le détour vaut la peine. 👀✨

8 villages québécois qui sont complètement magiques pour un road trip ce printemps

Prépare-toi à oublier l'hiver! 😍

Le Québec n’a pas congé aujourd'hui, contrairement au reste du Canada, et voici pourquoi

Le jour de la Famille, tu connais? Ben c'est ça.

William se confie sur les trahisons et le jeu de Félix à Big Brother Célébrités

Après avoir laissé couler l'un de ses plus précieux alliés, on espère que Félix nage comme un Olympien.

Pascale se confie sur Big Brother et sur ce qu'on n'a pas vu de l'histoire de la clef perdue

« Ça, c'était ma petite déception en regardant les émissions. On n'a pas montré d'où ça part. » 👀

Brendan Gallagher et sa femme attendent un 2e bébé et l'annonce est hyper mignone (PHOTOS)

Une deuxième annonce un an après l'arrivée de leur petite fille. ✨

Tim Hortons va apporter 3 gros changements à son menu et tu ne seras pas déçu

Fini, l'espresso qui goûte l'eau?

7 prestations que les personnes âgées du Québec peuvent recevoir en mars 2026

Des montants importants pour t’aider à mieux gérer ton budget!

14 des meilleurs rabais du Costco pour économiser sur ton épicerie jusqu'au 15 mars

C'est le temps de faire des réserves!