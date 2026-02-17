Ces compagnies aériennes canadiennes classées parmi les plus sécuritaires au monde en 2026
Ça pourrait affecter tes décisions en vue de ton prochain voyage.
Si tu fais partie des personnes qui s’agrippent un peu plus fort à leur accoudoir quand ça brasse en avion, sache qu’un récent palmarès 2026 des compagnies aériennes les plus sécuritaires au monde vient d’être dévoilé. Autant du côté des transporteurs à service complet que des compagnies à bas prix, des transporteurs canadiens tirent leur épingle du jeu.
Le site AirlineRatings.com a publié son Top 25 des compagnies les plus sécuritaires au monde, en distinguant les transporteurs à service complet et ceux à bas prix. Dans la catégorie des transporteurs à service complet, Air Canada se hisse au 22e rang mondial pour 2026.
Ce classement international compare 320 compagnies aériennes et met en lumière les leaders de l’industrie en matière de sécurité, de gestion des risques et de pratiques opérationnelles.
Du côté des transporteurs à bas prix les plus sécuritaires au monde en 2026, WestJet décroche la 23e position du Top 25.
Seules les compagnies exploitant plus de 25 appareils étaient admissibles dans cette catégorie, afin de concentrer l’analyse sur les grandes opérations à haute fréquence.
Pour établir son palmarès, AirlineRatings.com a évalué 320 transporteurs en analysant notamment le taux d’incidents par vol, l’âge de la flotte, les incidents graves, la formation des pilotes ainsi que les audits internationaux de sécurité.
Cette année, une attention particulière a aussi été accordée à la prévention des turbulences, considérées comme la principale cause de blessures en vol.
Selon l’organisation, les écarts entre les compagnies sont extrêmement serrés. Moins de quatre points séparent les positions 1 à 14 dans la catégorie service complet, et seul 1,3 point distingue les six premières. Autrement dit, toutes les entreprises aériennes présentes dans le Top 25 sont considérées comme des références mondiales en matière de sécurité.
En clair, que tu voyages avec Air Canada ou WestJet en 2026, tu montes à bord de compagnies reconnues parmi les plus sécuritaires au monde. De quoi planifier tes prochaines vacances avec un peu plus de tranquillité d’esprit.
Les 25 compagnies aériennes à service complet les plus sécuritaires au monde en 2026
- Etihad (Émirats arabes unis)
- Cathay Pacific (Hong Kong)
- Qantas (Australie)
- Qatar Airways (Qatar)
- Emirates (Émirats arabes unis)
- Air New Zealand (Nouvelle-Zélande)
- Singapore Airlines (Singapour)
- EVA Air (Taïwan)
- Virgin Australia (Australie)
- Korean Air (Corée du Sud)
- STARLUX (Taïwan)
- Turkish Airlines (Turquie)
- Virgin Atlantic (Royaume-Uni)
- ANA, All Nippon Airways (Japon)
- Alaska Airlines (États-Unis)
- TAP Air Portugal (Portugal)
- SAS Scandinavian Airlines (Danemark, Norvège et Suède)
- British Airways (Royaume-Uni)
- Vietnam Airlines (Vietnam)
- Iberia (Espagne)
- Lufthansa (Allemagne)
- Air Canada (Canada)
- Delta Air Lines (États-Unis)
- American Airlines (États-Unis)
- Fiji Airways (Fidji)
Les 25 compagnies aériennes à bas prix les plus sécuritaires au monde en 2026
- HK Express (Hong Kong)
- Jetstar Airways (Australie)
- Scoot (Singapour)
- flydubai (Émirats arabes unis)
- EasyJet Group (Royaume-Uni)
- Southwest Airlines (États-Unis)
- airBaltic (Lettonie)
- VietJet Air (Vietnam)
- Wizz Air Group (Hongrie)
- AirAsia Group (Malaisie)
- TUI UK (Royaume-Uni)
- Vueling (Espagne)
- Norwegian (Norvège)
- JetBlue (États-Unis)
- FlyNAS (Arabie saoudite)
- Cebu Pacific (Philippines)
- Jet2 (Royaume-Uni)
- Ryanair (Irlande)
- Spring Airlines (Chine)
- Transavia (Pays-Bas)
- Eurowings (Allemagne)
- Volaris (Mexique)
- WestJet Group (Canada)
- GOL (Brésil)
- SKY Airline (Chili)
