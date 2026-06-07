Cette nouvelle friperie à Montréal offre des morceaux de marques de 10 $ à 30 $

Une expérience de boutique luxueuse version seconde main!

Des mannequins de La Fibre.Atelier.

Friperie à Montréal : Une nouvelle adresse offre une expérience de boutique traditionnelle pour du seconde main.

@lafibre.atelier | Instagram
Éditrice Junior

Les friperies ne servent plus seulement à économiser quelques dollars. De plus en plus, elles deviennent de véritables destinations magasinage où l'on peut dénicher des morceaux uniques, des marques convoitées et même vivre une expérience qui n'a rien à envier aux boutiques traditionnelles. Une nouvelle adresse montréalaise compte justement miser sur cette approche : La Fibre.Atelier, qui a ouvert ses portes à Griffintown en mai 2026.

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Derrière ce nouveau concept se trouve Renaissance, l'organisme bien connu des adeptes de seconde main. Avec La Fibre.Atelier, l'idée est d'offrir une expérience plus soignée tout en conservant l'impact social et environnemental qui fait la réputation de l'organisation.

Les vêtements qui se retrouvent en boutique proviennent de dons faits par la population. Avant d'être mis en vente, ils passent par un processus de sélection minutieux où leur qualité, leur état, leur durabilité et leur potentiel de style sont évalués. Les pièces sont ensuite nettoyées, rafraîchies et réparées au besoin afin de leur donner une nouvelle vie.

Et les premiers aperçus donnent envie d'aller jeter un coup d'œil. Parmi les morceaux présentés, on pouvait notamment voir un chandail Lauren Ralph Lauren à 25 $, un haut Club Monaco à 20 $, une veste Zara à 30 $, un autre haut Zara à 20 $ et même une robe See by Chloé à seulement 25 $. Bref, les amateurs et amatrices de bonnes trouvailles risquent d'avoir quelques surprises en magasin.

Si tu aimes fouiner sans avoir à passer des heures dans des rangées désorganisées, ou simplement si tu apprécies l'idée de magasiner de façon plus responsable, cette nouvelle boutique pourrait rapidement trouver sa place parmi tes adresses préférées.

La Fibre.Atelier

Quand : Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h, le week-end jusqu'à 17 h

Adresse : 1326, rue Notre-Dame O., Montréal, QC

Site Internet de La Fibre.Atelier

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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