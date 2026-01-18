Cette friperie à Montréal offre des morceaux chics de 10 $ à 30 $ dans un décor luxueux

Ton nouveau « spot » de trouvailles t'attend!

Un manteau en cuir brun sur un divan noir. Droite : Des vêtements.

Une friperie à découvrir à Montréal.

@der___ursprung | Instagram
Éditrice Junior

Ce qui est génial avec les friperies, c’est qu’il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux d’expérience. Entre les grandes surfaces bien organisées, les sous-sols d’église où fouiller fait partie du plaisir et les boutiques plus léchées côté esthétique, les bonnes trouvailles peuvent surgir à peu près n’importe où. Cela dit, si tu es du genre à aimer magasiner dans un cadre soigné, sans sacrifier ton budget, il y a une adresse à connaître absolument dans le coin de Montréal : Der Ursprung, aussi appelée The Origin.

À lire également : Ces 3 entrepôts/friperies à Montréal proposent des trouvailles avec jusqu’à 50% de rabais

Installée dans un loft résolument moderne, la boutique mise sur une ambiance épurée et élégante. Rideaux immaculés, mobilier tendance, lumière naturelle… tout est pensé pour offrir une expérience de magasinage à la fois agréable et différente de ce qu’on associe habituellement à la seconde main. On est loin de la friperie classique, tout en conservant ce qui fait son charme : la possibilité de faire de vraies aubaines.

Peu importe ton style, que tu sois à la recherche de morceaux de base ou plus uniques, tu peux facilement en dénicher à petits prix. On y trouve des vêtements aussi bas que 10 $, des manteaux autour de 20 $ et même des fourrures à 30 $, et des dizaines de pièces s'ajoutent à la collection quotidiennement. Des accessoires de toutes sortes sont également à ta portée, allant des foulards aux souliers, en passant par les sacs à main.


@sam.de.notre.dame

GRAND OPENING POP UP ON SATURDAY OCTOBER 11th, 12PM-5PM @DER URSPRUNG, 350 Notre Dame East, H2Y 1C7 #montreal #montrealtiktok

La boutique propose aussi une sélection de meubles, qui attirent l’œil par leur design et leur état, même si les prix sont un peu plus élevés que pour les vêtements. C’est néanmoins une option intéressante si tu souhaites te procurer des pièces uniques pour ton espace.

Bref, si tu es à la recherche d’un endroit où faire de belles trouvailles, voire mettre la main sur des items designer, Der Ursprung mérite une place sur ta liste. Pense à garder un œil sur les événements pop-up annoncés sur les réseaux sociaux de The Origin. C’est le genre d’expérience qui te donne l’impression de magasiner comme une fashionista au budget illimité, mais avec des prix raisonnables qui, eux, ne feront pas pleurer ton portefeuille.

Der Ursprung - The Origin

Prix : Vêtement à partir de 10 $

Quand : Du mardi au dimanche de 13 h à 18 h

Adresse : 350, rue Notre-Dame E. Montréal, QC

Page Instagram de Der Ursprung

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

From Your Site Articles
friperie à montréal
MontréalLifestyleCanadaLifestyleQuébec
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Ces shampoings et revitalisants vendus pour 20$ et plus sont offerts de 4 à 5$ au Dollarama

Ça vaut la peine d'y faire un tour! 👀

Le salaire annuel que tu peux gagner sans payer d'impôt au Québec a augmenté cette année

Une bonne nouvelle pour ton portefeuille! 💰

12 trouvailles à moins de 25 $ sur Amazon pour organiser ton chez-toi sans te ruiner

Ciao le bordel!

« 10 years challenge » : 16 choses survenues en 2016 et qui te feront sentir vieux

Filtre de chien sur Snapchat, Pokémon GO, District 31... il y a du « stock ».

Ce festival 100% GRATUIT avec feux d'artifice, shows et activités a lieu ce mois-ci à Laval

Pas besoin de dépenser pour avoir un week-end complètement magique! 🔥✨

Ce resto de Montréal offre un menu tapas latino-asiatique de 5 services à 45 $ par personne

Un décor intime, de la bonne bouffe et un prix alléchant!

Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 666 $ versés cette semaine au Québec

C'est le moment parfait pour consulter ton compte bancaire! 💰

Tu peux avoir du popcorn du Cineplex GRATUIT ce week-end et voici comment en profiter

Une sortie à petit prix t'attend!