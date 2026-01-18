Cette friperie à Montréal offre des morceaux chics de 10 $ à 30 $ dans un décor luxueux
Ton nouveau « spot » de trouvailles t'attend!
Ce qui est génial avec les friperies, c’est qu’il y en a vraiment pour tous les goûts et tous les niveaux d’expérience. Entre les grandes surfaces bien organisées, les sous-sols d’église où fouiller fait partie du plaisir et les boutiques plus léchées côté esthétique, les bonnes trouvailles peuvent surgir à peu près n’importe où. Cela dit, si tu es du genre à aimer magasiner dans un cadre soigné, sans sacrifier ton budget, il y a une adresse à connaître absolument dans le coin de Montréal : Der Ursprung, aussi appelée The Origin.
Installée dans un loft résolument moderne, la boutique mise sur une ambiance épurée et élégante. Rideaux immaculés, mobilier tendance, lumière naturelle… tout est pensé pour offrir une expérience de magasinage à la fois agréable et différente de ce qu’on associe habituellement à la seconde main. On est loin de la friperie classique, tout en conservant ce qui fait son charme : la possibilité de faire de vraies aubaines.
La boutique propose aussi une sélection de meubles, qui attirent l’œil par leur design et leur état, même si les prix sont un peu plus élevés que pour les vêtements. C’est néanmoins une option intéressante si tu souhaites te procurer des pièces uniques pour ton espace.
Bref, si tu es à la recherche d’un endroit où faire de belles trouvailles, voire mettre la main sur des items designer, Der Ursprung mérite une place sur ta liste. Pense à garder un œil sur les événements pop-up annoncés sur les réseaux sociaux de The Origin. C’est le genre d’expérience qui te donne l’impression de magasiner comme une fashionista au budget illimité, mais avec des prix raisonnables qui, eux, ne feront pas pleurer ton portefeuille.
Der Ursprung - The Origin
Prix : Vêtement à partir de 10 $
Quand : Du mardi au dimanche de 13 h à 18 h
Adresse : 350, rue Notre-Dame E. Montréal, QC
